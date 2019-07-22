"Воскреснет из пепла": политолог объяснил, почему Порошенко рано хоронят

Рейтинг Порошенко постепенно пойдет вверх / УНИАН

Хотя Петр Порошенко со своей партией Европейская солидарность прошел в Верховную Раду, но комитетов ему не дадут. Слуга народа будет делать все, чтобы свести эту политическую силу на маргинез.

Об этом в комментарии Главреду рассказал эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Но, как бы там ни было, Порошенко составит довольно сильную оппозицию команде Зеленского, которая "попортит нервы" Слуге народа. Ведь в новом парламенте будет две оппозиции: "правая" в лице политической силы Порошенка и пророссийская в лице Оппозиционной платформы – За жизнь. Другие же, в частности, Батькивщина, будет подыгрывать Зе. Кроме того, в политической силе Порошенко очень сильные и опытные политики: Геращенко, Парубий, Климпуш-Цинцадзе и другие. Они-то сумеют создать проблемы "слугам народа"", - объяснил эксперт.

По словам Октисюка, постепенно партия Порошенко будет скатываться в правоконсервативную нишу и продолжит отбирать электорат у Свободы и "правых" сил.

"Но главное – в этой нише со временем рейтинги Порошенко начнут расти. Безусловно, его будет "догонять" история со Свинарчуками, токсичное окружение и скандалы, но рейтинги постепенно пойдут вверх. В итоге, через два-три года Петр Алексеевич может вновь стать одним из фаворитов президентской гонки. Так что токсичность Порошенко будет спадать", - убежден Октисюк.

Отметим, по данным ЦИК на утро понедельника, 22 июля, 25 мест по спискам и 2 по мажоритарке в новой Верховной Раде получает политическая партия бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность – у нее 8,71% голосов.

Читайте также"Сывочолый йо*нулся, вовремя придурка сняли": Марине советуют дать леща Порошенко за "шапито на выезде"Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%.

Также ранее сообщалось, для Петра Порошенко не нашлось места в Европарламенте.