Женсовет в парламенте: в Раду попало небывалое количество женщин

В Раду попали 87 женщин / УНИАН

Новый парламент удивляет не только огромным списком одиозных политиков, которые продули выборы и больше не будут протирать свои штаны в комфортабельных депутатских креслах, но и тем, что это будет самая женская Верховная Рада в истории Украины.

Всего в новом парламенте окажутся 87 женщин — это 20 процентов от фактического числа избранных депутатов.

Для сравнения, среди депутатов Верховной Рады восьмого созыва, чьи полномочия стекают через пару месяцев, было всего 53 женщины, или 12 процентов от общего числа депутатов. К слову, в этом году 53 женщины привела в Раду только одна политическая сила – Слуга народа.

Читайте также"Ходит в Бриони, бла-бла-бла популизм": эксперт назвал причины фиаско Ляшко на выборахОтметим, большая часть женщин — 61 человек — прошли в новую Верховную Раду по партийным спискам. Еще 26 выиграли выборы по мажоритарке, педадает издание Украинская правда.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.

Ранее сообщалось, Батькивщина увеличила отрыв от партии Порошенко.