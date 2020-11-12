Опрос показал, как мало украинцев поучаствовали в опросе Зеленского

80,5% украинцев не участвовали в опросе Зеленского / УНИАН

Социологи обнародовали результаты опроса, согласно которым подавляющее большинство украинцев не участвовали в инициированном президентом Владимиром Зеленским всенародном опросе 25 октября.

Как показывают результаты соцопроса, проведенного центром Социс, 80,5% среди всех респондентов ответили, что не принимали участие в опросе.

Всего 16,5% избирателей указали, что ответили на вопросы главы государства.

По результатам опроса 68% опрошенных указали, что проведение всенародного опроса никак не повлияло на их отношение к Зеленскому, 10,3% — "несколько улучшило", 7,9% — "несколько ухудшило", 5,9% — "существенно ухудшило", 2,4% — "существенно улучшило".

Опрос проводился с 28 октября по 2 ноября методом CATI с использованием планшетов. Выборка: представляет взрослое население Украины (кроме оккупированных Крыма и территорий Донбасса) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип -населенного пункта. Объем выборки: 2 тыс. респондентов.