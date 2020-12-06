Стала известна явка на выборах мэра в Кривом Роге

В первом туре горожане были несколько активнее.
В Кривом Роге явка избирателей во время второго тура составила 34,60%.
"Явка избирателей по данным Гражданской сети Опоры в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 20:00 составила 34,60% (погрешность - 1,40%)", - сообщает гражданская сеть Опора.
Утром 6 декабря в Кривом Роге стартовал второй тур выборов мэра, все 294 избирательных участка открылись вовремя.
Наблюдатели зафиксировали такие нарушения, как голосование вне кабинки, фотографирование бюллетеня, голосование двух человек в одной кабинке, демонстрация бюллетеня со своим голосом, отсутствие пандусов.
Местные выборы
В Кривом Роге 6 декабря во втором туре выборов мэра города на избирательном участке женщина пыталась проголосовать по паспорту, который получила еще в Советском Союзе.
В Кривом Роге во время второго тура выборов мэра города, в туалете школы нашли избирательные бюллетени с отметками за одного из кандидатов.
Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.