Стала известна явка на выборах мэра в Кривом Роге

Местные выборы в Украине / УНИАН

В Кривом Роге явка избирателей во время второго тура составила 34,60%.

"Явка избирателей по данным Гражданской сети Опоры в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 20:00 составила 34,60% (погрешность - 1,40%)", - сообщает гражданская сеть Опора.

Утром 6 декабря в Кривом Роге стартовал второй тур выборов мэра, все 294 избирательных участка открылись вовремя.

Наблюдатели зафиксировали такие нарушения, как голосование вне кабинки, фотографирование бюллетеня, голосование двух человек в одной кабинке, демонстрация бюллетеня со своим голосом, отсутствие пандусов.

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