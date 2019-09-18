"Для алкашей": в сети показали необычную обувь, которая выручит любого тусовщика

Грузинский дизайнер создал обувь для любителей выпить.
Основатель французского модного бренда Vetements грузинский дизайнер Демна Гвасалия создал необычную обувь для тусовщиков.
На странице бренда в Instagram 14 сентября появились фото черных ботильонов из кожи с эффектом крокодила с острым носком, сзади каблуков которых размещены металлические открывашки для бутылок.
За пару таких сапог любителям пива и эпатажа придется "отвалить" 1190 евро – это 32,5 тысяч гривен.
В сети с юмором отнеслись к такому необычному аксессуару в обуви, мужчины требовали сделать такую же обувь с открывашкой, но на низком каблуке.
"Бро, я хочу их!", "Для алкаших", "А ты можешь сделать обувь, которая одновременно и вилка?", "Ну наконец-то кто-то додумался!", "Спасите свои зубы, покупайте эту обувь", "Ну тогда и с зажигалкой надо сделать. Правый с открывашкой, левый с зажигалкой", "Просто гениально!", - писали юзеры.
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