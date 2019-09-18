"Для алкашей": в сети показали необычную обувь, которая выручит любого тусовщика

Обувь с открывашкой / instagram.com/vetements_official/

Основатель французского модного бренда Vetements грузинский дизайнер Демна Гвасалия создал необычную обувь для тусовщиков.

На странице бренда в Instagram 14 сентября появились фото черных ботильонов из кожи с эффектом крокодила с острым носком, сзади каблуков которых размещены металлические открывашки для бутылок.

За пару таких сапог любителям пива и эпатажа придется "отвалить" 1190 евро – это 32,5 тысяч гривен.

В сети с юмором отнеслись к такому необычному аксессуару в обуви, мужчины требовали сделать такую же обувь с открывашкой, но на низком каблуке.

"Бро, я хочу их!", "Для алкаших", "А ты можешь сделать обувь, которая одновременно и вилка?", "Ну наконец-то кто-то додумался!", "Спасите свои зубы, покупайте эту обувь", "Ну тогда и с зажигалкой надо сделать. Правый с открывашкой, левый с зажигалкой", "Просто гениально!", - писали юзеры.

Обувь с открывашкой создал грузинский дизайнер / instagram.com/vetements_official

Дизайнер поместил открывашку для алкогольных напитков в каблук ботильонов / vetementswebsite.com

Ранее в Лондоне назвали модные продукты 2019.