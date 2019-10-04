Модный маникюр Хэллоуин 2019 – стильные идеи дизайна из Instagram - 33 фото

Несмотря на то, что Хэллоуин – 31 октября, уже задолго до этого дня модницы радуют себя и окружающих красивым маникюром в стиле ужасов.

Таким образом многие нейл-стилисты советуют разнообразить грустный октябрь красочным маникюром в стиле Хэллоуин.

Маникюр Хэллоуин 2019 – это не только дань празднику, это целое направление в моде, которое осенью игнорировать можно, но не желательно – ведь каждый, кто посмотрит на смешные или страшные ноготки, улыбнётся, вспомнит детство и жить всем станет радостнее и светлее.

Главред собрал из Инстаграм свежайшие модные идеи дизайна ногтей в стиле Хэллоуин – то, что придумано и нарисовано буквально за последнюю неделю.

Стильный маникюр Хэллоуин 2019: главные тренды

Маникюр Хэллоуин 2019 – это, в первую очередь, цвета лака: белый – как привидения или кости скелетов, оранжевый - как тыква, фиолетовый - как вечерние сумерки, черный – цвет страха, красный - кровь. Вот даже если вы сделаете классический маникюр в любом из этих цветов, и украсите один-два ноготка простой паутинкой – вы уже в тренде.

Модный маникюр Хэллоуин 2019 – это тени. Красиво тени города, птиц, скелетов получаются на оранжевой и фиолетовом.

Одним из трендов стало рисование привидений, тыковок, капелек крови и разных ужасных персонажей на половине ногтевой пластике – получается такой себе французский маникюр в стиле Хэллоуин.

Модно наносить на ногти разные надписи – это сейчас вообще писк сезона.

Лица страшных и не очень страшных, а наоборот, смешных зомби и страшилищ – одно из самых удачных решений.

А еще можно рисовать на ногтях подсвечники, гробики, кресты, капли кровы, глаза, залитые кровью, улыбки страшные и не очень – все, что придет в голову.

И главное правило маникюра Хэллоуин 2019 – отсутствие каких-либо правил. Проявите фантазию, нарисуйте череп, тыкву – обратит внимание каждый, а вы почувствуете причастность к одному из самых ярких и красочных праздников мира.

Читайте такжеМодный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019 для сильных женщин. Мраморный маникюр – чаще всего компиляция классического маникюра и нескольких мраморных ноготков. Опять же, если все ногти мраморные – маникюр получается чересчур тяжелым.