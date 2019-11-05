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Модные юбки 2019-2020: как выглядеть стильно и женственно

5 ноября 2019, 05:38

Главред собрал фото самых модных юбок сезона осень-зима 2019/2020.

Плиссированные юбки в сезоне осень-зима 2019/2020 не теряют своей актуальности / Фото vogue.ua

Холодна пора года – совсем не повод отказываться от такого предмета гардероба как юбка, ведь именно юбки как ничто другое придают дамам женственности. Модные юбки сезона осень-зима 2019/2020 – это миди, макси, мини, плиссированные и кожаные. Таким образом, каждая девушка найдет юбку на свой вкус.

Модные юбки осень-зима 2019/2020: юбка плиссе

Плиссированные юбки не теряют своей актуальности. Их можно скомбинировать с объемными вязаным свитером и сапогами до колена. Еще один вариант – подобрать воздушную блузу с бантом и жакета в клетку. Также получится стильный ансамбль,  если поиграть на контрастах – взять в пару к романтичной плиссе дерзкую дубленку и грубые ботинки на массивной подошве.

Юбка плиссе
Фото vogue.ua

Модные юбки осень-зима 2019/2020: кожаные юбки

Кожа – официально главный материал на Неделях моды в этом сезоне. Модницы активно примеряют лаконичные прямые миди во всех оттенках карамели, шоколада и нюда. Также уместны в этом сезоне разноцветные пары из экзотической кожи.

Кожаная юбка
Фото vogue.ua

Модные юбки осень-зима 2019/2020: цветочные узоры

Улучшат настроение осенью и зимой модные юбки с мелким садовым принтом, крупными бутонами, абстрактными изображениями и акварельной живописью. Юбки с цветочными узорами можно сочетать с кожаными пальто и лаконичными гольфами.

Фото vogue.ua

Модные юбки осень-зима 2019/2020: стиль преппи

Во многих коллекциях появились клетчатые мини-юбки в складку, которые очень похожи на школьную униформу. Лучшей парой к такой вещи станут  шерстяные пиджаки, блузы с рюшами, свободные рубашки, свитера с V-образными вырезами и, конечно же, гольфы.

Фото vogue.ua

Модные юбки осень-зима 2019/2020: юбки из трикотажа

Теплые трикотажные юбки – идеальный вариант для холодного времени года.  В этом сезоне девушки выбирают юбки в "рубчик", плетеные "косичкой", кашемировые миди в цвете топленого молока или сладкой карамели, а также асимметричные многоярусные модели, напоминающие пуховое одело.

Фото vogue.ua

Модные юбки осень-зима 2019/2020: мини-юбки

Воздушные мини-юбки снова актуальны. Модницы предлагают надевать пышные модели с уютными водолазками и свитерами с высоким горлом. Образ можно дополнить сапогами или ботфортами из экзотической кожи. 

Фото vogue.ua

Напомним, ранее Главред разобрался, какими будут модные пуховики 2019-2020, а также собрал фото самых модных колготок в сезоне осень-зима 2019-2020.

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