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Женская стрижка Голливуд 2020 – самая модная стрижка-корректор формы лица - фото

21 декабря 2019, 01:02

Словно по мановению волшебной палочки, женская длинная стрижка голливуд 2020 позволяет каждой женщине ощутить себя неотразимой, роскошной и безумно красивой.

  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram
  • Стрижка голливуд с каскадом Instagram

Нет некрасивых женщин, есть плохие парикмахеры. Именно это правило призвана доказать самая удачная женская стрижка на длинные волосы в стиле Голливуд.

Стрижка Голливуд, которая впервые явилась миру в Лондоне, способна на чудеса – она не только скроет и устранит недостатки лица, но и длина волос при это не пострадает. Именно поэтому прическа голливуд в очередной раз собралась покорять вершину моды 2020, и судя по модным пабликам, старт ее довольно основательный и весомый – длинноволосы красавицы то и дело хвастаются фотографиями стрижки в голливудском стиле.

Словно по мановению волшебной палочки, женская длинная стрижка голливуд 2020 позволяет каждой женщине ощутить себя неотразимой, роскошной и безумно красивой.

Главред собрал свежие варианты стрижки Голливуд 2020 в фотогалерею.

Стрижка Голливуд 2020: особенности

Женская стрижка Голливуд чем-то похожа на каскад, ведь ей тоже характерен градуированный переход прядей и отсутствие четких линий. Но главное отличие – в количестве слоев. Запомните: у стрижки голливуд всего два слоя.

Первый слой стрижки голливуд призван сбалансировать недостатки лица, скорректировать их, а второй демонстрирует длину волос.

Дальше – исключительно ваша фантазия и умение мастера.

При этом стилисты советуют для более впечатляющего эффекта покрасить волосы в модный цвет. Скажем, модницы уже наслышаны, что солнечная техника окрашивания волос baby lights станет трендом 2020. Это окрашивание характерно своими "солнечными бликами" на волосах.

Также в моде, к примеру, будет цвет волос розовое золото. Не бойтесь пробовать разные оттенки: от теплого золотого с персиком до лавандового пепельного. Беспроигрышный вариант – пепельная база, а компоновать ее можно уже с любым оттенком розового.

Но прежде, чем выбрать такую прическу, следует обратить внимание на свои локоны. Для того чтобы она выглядела действительно эффектно, пряди должны быть в идеальном состоянии.

Стрижка Голливуд 2020 – кому идет

Стрижка-корректор Голливуд для обладательниц круглого лица подразумевает исключительно боковой пробор и косую удлиненную челку.

Модная женская стрижка 2020 на длинные волосы Голливуд для обладательниц овального лица – это и пробор по центру, который сделает лицо визуально шире, и прямая челка, которая немножко укоротит лицо. Также вполне уместен будет вариант Голливуда с боковым пробором и косой челкой.

Выраженные скулы и квадратное лицо тоже подвластны чарам каскадной стрижки голливуд, поэтому дерзайте.

Стрижка Голливуд с каскадом: варианты укладки 2020

Варианты укладки каскадной стрижки голливуд 2020 различны. К примеру, можно создать крупные или мелкие локоны, аккуратные и очень модные голливудские волны, а также оставить волосы прямыми.

При этом следует учесть, что длинные волосы в стиле голливуд легко укладываются в пучки, хвосты и высокие прически.

Читайте такжеНазваны самые модные женские короткие стрижки зима-весна 2020 - новые тенденции, фотоНапомним, ранее сообщалось, объемный хвост и голливудские волны - самые модные прически и укладки волос на Новый год 2020

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