Выбрасывать нельзя: что делать с пасками и яйцами, которые не съели - точный ответ

Инна Ковенько
13 апреля 2026, 11:01
Не стоит спешить выбрасывать остатки пасхальных блюд — их можно с пользой использовать или безопасно утилизировать.
Что делать с пасхальными куличами и яйцами, которые не съели / Коллаж: Главред, фото: скриншот

  • Что можно делать с пасхальными пасками, которые испортились
  • Что делать со скорлупой освященных яиц
  • Можно ли выбрасывать освященную еду

После Пасхи во многих семьях остается немало освященных продуктов — паски, яйца или колбасы. Выбрасывать их не хочется, ведь они имеют символическое значение, но и хранить слишком долго опасно.

Главред расскажет , как правильно использовать остатки праздничных блюд и что делать с продуктами, которые уже не пригодны к употреблению.

Что делать с пасками и яйцами, которые не съели

Прежде чем решать, что делать с остатками, нужно проверить их состояние, пишет Kobieta Interia. Праздничные блюда обычно долго стоят на столе, несколько раз достаются из холодильника, поэтому риск порчи высок. Особенно внимательно следует относиться к яйцам, колбасам, паштетам, салатам с майонезом и молочным продуктам.

Если продукт имеет неприятный запах, изменил цвет или консистенцию — его лучше утилизировать, даже если он освящен.

Если еда свежая, ее можно превратить в другие блюда.

  • Вареные яйца можно нарезать в салаты или добавить в пасту для сэндвичей или тортильи;
  • колбасу добавляют в яичницу, пиццу или пасту;
  • Из хлеба делают крутоны или панировочные сухари;
  • Хрен можно добавлять в соусы и пасты для бутербродов;
  • Паску, если она еще мягкая, можно заморозить, а если немного подсохла — использовать для запеканки или домашних сухарей.

С какими продуктами следует быть особенно осторожными

Вареные яйца быстро портятся, особенно если долго лежали при комнатной температуре. Еще более опасны блюда с майонезом или сливками — они не должны стоять вне холодильника часами.

Мясные нарезки и колбасы после нарезки быстро теряют свежесть, поэтому их следует хранить только в холодильнике и употреблять в течение нескольких дней.

Хлеб можно употреблять до тех пор, пока не появилась плесень — черствость не является проблемой, но заплесневелый продукт употреблять нельзя.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
Как лучше всего хранить хлеб Инфографика: Главред

Как утилизировать остатки

Если еда испортилась, ее можно и нужно выбрасывать. Яичную скорлупу рекомендуем закопать в саду или использовать для компоста, крошки хлеба — отдать птицам. Важно не сливать жир и соусы в раковину, чтобы избежать засорения труб.

Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика
Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) — польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам найти полезную информацию и вдохновение в различных аспектах жизни.

Kobieta Interia также включает возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и социальные медиа-форматы, что делает его активным и привлекательным ресурсом для женской аудитории в Польше.

