Выбрасывать нельзя: что делать с пасками и яйцами, которые не съели - точный ответ

Не стоит спешить выбрасывать остатки пасхальных блюд — их можно с пользой использовать или безопасно утилизировать.

Что делать с пасхальными куличами и яйцами, которые не съели

Вы узнаете:

Что можно делать с пасхальными пасками, которые испортились

Что делать со скорлупой освященных яиц

Можно ли выбрасывать освященную еду

После Пасхи во многих семьях остается немало освященных продуктов — паски, яйца или колбасы. Выбрасывать их не хочется, ведь они имеют символическое значение, но и хранить слишком долго опасно.

Главред расскажет , как правильно использовать остатки праздничных блюд и что делать с продуктами, которые уже не пригодны к употреблению.

Что делать с пасками и яйцами, которые не съели

Прежде чем решать, что делать с остатками, нужно проверить их состояние, пишет Kobieta Interia. Праздничные блюда обычно долго стоят на столе, несколько раз достаются из холодильника, поэтому риск порчи высок. Особенно внимательно следует относиться к яйцам, колбасам, паштетам, салатам с майонезом и молочным продуктам.

Если продукт имеет неприятный запах, изменил цвет или консистенцию — его лучше утилизировать, даже если он освящен.

Если еда свежая, ее можно превратить в другие блюда.

Вареные яйца можно нарезать в салаты или добавить в пасту для сэндвичей или тортильи;

колбасу добавляют в яичницу, пиццу или пасту;

Из хлеба делают крутоны или панировочные сухари;

Хрен можно добавлять в соусы и пасты для бутербродов;

Паску, если она еще мягкая, можно заморозить, а если немного подсохла — использовать для запеканки или домашних сухарей.

С какими продуктами следует быть особенно осторожными

Вареные яйца быстро портятся, особенно если долго лежали при комнатной температуре. Еще более опасны блюда с майонезом или сливками — они не должны стоять вне холодильника часами.

Мясные нарезки и колбасы после нарезки быстро теряют свежесть, поэтому их следует хранить только в холодильнике и употреблять в течение нескольких дней.

Хлеб можно употреблять до тех пор, пока не появилась плесень — черствость не является проблемой, но заплесневелый продукт употреблять нельзя.

Как утилизировать остатки

Если еда испортилась, ее можно и нужно выбрасывать. Яичную скорлупу рекомендуем закопать в саду или использовать для компоста, крошки хлеба — отдать птицам. Важно не сливать жир и соусы в раковину, чтобы избежать засорения труб.

