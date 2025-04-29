Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Что надеть с кожаной курткой женщине: самые модные образы сезона 2025

Алексей Тесля
29 апреля 2025, 20:40
118
С чем можно носить укороченную кожаную куртку - что носить с черной кожаной курткой.
кожаная куртка
Какие штаны подходят к кожаной куртке / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Surprising_Media, Pixabay/AlisaDyson

Рекомендации для женщин, которые носят:

  • Кожаную куртку-косуху
  • Бомбер из эко-кожи
  • Приталенную кожаную куртку
  • Удлинённую кожаную куртку

С наступлением весны мы не только радуемся теплу, но и обновляем гардероб, добавляя в него актуальные сезонные вещи. В этот период кожаная куртка занимает центральное место в образах и становится незаменимой вещью в повседневных и вечерних нарядах.

Какую модель выбрать этой весной и с чем её лучше носить? О самых модных трендах 2025 идет речь в материале издания Главред.

Кожаная куртка-косуха

Классическая косуха остается фаворитом сезона. Она одинаково хорошо смотрится в различных стилях: от повседневного и байкерского до вечернего или делового. Этой весной в моде как свободные, оверсайз фасоны, так и укороченные или приталенные варианты.

Постоянными элементами остаются молнии, ремни и прочая атрибутика байкерского стиля. Такая куртка:

  • уравновешивает воздушные платья;
  • придаёт характер повседневным комплектам с джинсами и клетчатыми рубашками;
  • добавляет структуру и стиль даже самым простым образам.

Бомбер из эко-кожи

Стоит присмотреться к кожаному бомберу. Особенно актуальны укороченные модели из плотной кожи, которые отлично сочетаются с облегающими топами, объемными джинсами или брюками, кроссовками и кедами.

Свободный оверсайз бомбер органично вписывается в расслабленный повседневный образ с футболкой, рубашкой и любимыми джинсами. Также такая куртка гармонично дополнит офисный аутфит с жакетом и брюками или сдержанно-элегантный комплект с лодочками и ботинками на шнуровке.

Приталенная кожаная куртка-жакет

Этот вариант подчеркнёт фигуру и сделает акцент на талии, выступая стильной альтернативой классическому пиджаку. Носите такую куртку:

  • с широкими брюками и изящными туфлями на каблуке — получится современный, уверенный образ;
  • приталенная модель легко впишется и в деловой гардероб, придавая женственности и строгости одновременно.

Удлинённая кожаная куртка: оверсайз или с элементами гранжа

Модели, доходящие до середины бедра, подойдут для создания образов в духе бохо или гранж. Наденьте такую куртку поверх легкого струящегося платья свободного кроя или платья-комбинации — добавьте грубые ботинки на массивной подошве для контраста. А облегающее мини-платье в сочетании с высокой кожаной курткой и сапогами с широким голенищем создаст яркий и дерзкий образ.

Смотрите видео - главные тренды весны 2025: модные джинсы, лоферы, куртки, тренчи:

Известный фешн-блогер и стилист Анастасия Кривицкая в своем Youtube-канале опубликовала видео, в котором она поделилась самыми главными трендами весны 2025 года. Эксперт в сфере моды рекомендует добавить их в свой гардероб.

Фешн-блогер и стилист Кривицкая убеждена в том, что эти вещи не только модны, а также прекрасно дополнят повседневный, базовый гардероб. Она уверена в том, что эти самые "горячие" тренды 2025 года могут изменить любой гардероб.

Больше новостей:

О канале Анастасии Кривицкой

Канал создан в 2011 году, и на него подписано 290 тысяч пользователей. На своем канале блогер делится интересными обзорами, видео о моде, красоте и стиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кожаные куртки новости моды
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Шахеды летят один за другим: Харьков под массированным ударом, есть пострадавшие

Шахеды летят один за другим: Харьков под массированным ударом, есть пострадавшие

22:30Украина
Учения будут прикрытием, РФ готовит что-то в Беларуси этим летом - Зеленский

Учения будут прикрытием, РФ готовит что-то в Беларуси этим летом - Зеленский

22:12Война
В Торецке проходят лобовые штурмы: военный рассказал о боях за город

В Торецке проходят лобовые штурмы: военный рассказал о боях за город

21:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Необычная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с японкой за 33 секунды

Необычная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с японкой за 33 секунды

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньше

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньше

Меган Маркл впервые прокомментировала развод с принцем Гарри

Меган Маркл впервые прокомментировала развод с принцем Гарри

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

Последние новости

22:27

"Больно": жена Виктора Павлика сквозь слез рассказала о серьезном диагнозе сына

22:12

Учения будут прикрытием, РФ готовит что-то в Беларуси этим летом - Зеленский

22:10

Мухи мгновенно исчезнут: лучшие натуральные средства против насекомыхВидео

21:45

В Торецке проходят лобовые штурмы: военный рассказал о боях за город

21:41

"Опасные места": детали экстренной эвакуации из Днепропетровской области

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
21:41

"Что-то такое делали": Злата Огневич высказалась о свидании с Тарасом Цымбалюком

21:22

Что одеть женщине в ресторан: советы для стильного образа в любом возрасте

21:20

Экс-руководитель "Укринмаша" Александр Калинчук мог быть причастен к срыву поставок вооружения на миллиарды гривен - СМИ

21:18

Коварный план Путина: разведка Британии раскрыла настоящую цель "перемирия"

Реклама
20:54

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил об условии Украины

20:44

"Непростые времена": собутыльник Ефремова рассказал о состоянии актера после УДО

20:40

Что надеть с кожаной курткой женщине: самые модные образы сезона 2025Видео

20:38

Удалили органы, чтобы скрыть причину смерти: что известно об убийстве Виктории Рощиной

20:27

Что надеть под пиджак: как создать стильные образы на любой случай

20:04

Переговоры по Украине зашли в тупик: в Bloomberg назвали "требование" Путина

20:01

Между перемирием и боевыми действиями с врагом есть только одно отличие - Кузан

19:59

"Украина уже согласилась, очередь за Путиным": у Трампа сделали заявление о перемирииВидео

19:56

Экс-участница группы Виа Гра из РФ получила вид на жительство в Украине - детали

19:47

Специально поставляли для ВСУ бракованные мины: задержаны руководители завода

19:44

Украину накрывает внезапное потепление: в каких областях задержатся дожди и заморозки

Реклама
19:40

У Путина заявили, что "перемирием" начали "прямые переговоры" с УкраинойВидео

19:10

Сестра главного переговорщика Путина тайно посетила Украину: стали известны деталиВидео

19:10

100 дней Трампа, которые ошарашили мирмнение

18:51

Что можно сделать из пластиковых бутылок: неожиданный ответ сразит наповалВидео

18:46

Нельзя вспоминать обиды и проблемы: какой праздник и день ангела 30 апреля

18:45

Доллар ушел в крутое пике в конце апреля: новый курс валют

18:33

Военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять на фронт: важное решение Генштаба

18:30

В США готовят новый удар по режиму Путина: у Зеленского сделали заявление

17:59

РФ рвется на границу трех областей: в ВСУ рассказали об обострении ситуации

17:51

Налог за продажу товаров на OLX или Rozetka: украинцев ждут новые правила

17:17

Садоводы скрывают секрет: как правильно пикировать перец для рекордного урожаяВидео

17:12

Садоводов призвали оставлять сыр в саду в мае и июне: в чем причина

17:05

Как Украина ответит на "перемирие" Путина: Кузан раскрыл стратегию Киева

17:03

В Кремле "разинули рот" на Одессу и вспыхнули циничной пропагандой

16:58

В чем можно посадить микрозелень: хитрый фокус поразит впечатляющим результатомВидео

16:55

Подралась с зятем: Волочкова сбежала со свадьбы дочери

16:44

В Украине "резко" повысилась средняя зарплата - известна сумма

16:41

Придут болезни и проблемы: строгие приметы и запреты 30 апреля

16:33

"Путин пытается дискредитировать Трампа": стал известен коварный замысел главы Кремля

16:07

Букмекеры оценили шансы Усика и Дюбуа: кто будет фаворитом

Реклама
16:00

Старые методы полива позади: садовод показал, как сэкономить воду и времяВидео

15:57

Где спрятано число 363: только "настоящий детектив" угадает за 7 секунд

15:57

В холодильник ставить не стоит: как правильно хранить медВидео

15:45

"Без обратного билета": Седокова собралась бежать из России

15:44

Украинцы получат выплату ко Дню Независимости: кому начислят до 3,1 тысяч гривен

15:40

Горячий или холодный: какой чай на самом деле полезнее, ответ удивит многихВидео

15:23

"Кольнулся": мужа Алсу не узнали после развода

15:20

В 100 раз вкуснее, чем стандатный пирог: бабушкин рецепт курника

15:12

Оккупанты победно заявили о захвате села на Харьковщине: ВСУ дали им пощечину

14:59

Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять