Что надеть с кожаной курткой женщине: самые модные образы сезона 2025

С чем можно носить укороченную кожаную куртку - что носить с черной кожаной курткой.

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Какие штаны подходят к кожаной куртке / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Surprising_Media, Pixabay/AlisaDyson

Рекомендации для женщин, которые носят:

Кожаную куртку-косуху

Бомбер из эко-кожи

Приталенную кожаную куртку

Удлинённую кожаную куртку

С наступлением весны мы не только радуемся теплу, но и обновляем гардероб, добавляя в него актуальные сезонные вещи. В этот период кожаная куртка занимает центральное место в образах и становится незаменимой вещью в повседневных и вечерних нарядах.

Какую модель выбрать этой весной и с чем её лучше носить? О самых модных трендах 2025 идет речь в материале издания Главред.

Кожаная куртка-косуха

Классическая косуха остается фаворитом сезона. Она одинаково хорошо смотрится в различных стилях: от повседневного и байкерского до вечернего или делового. Этой весной в моде как свободные, оверсайз фасоны, так и укороченные или приталенные варианты.

Постоянными элементами остаются молнии, ремни и прочая атрибутика байкерского стиля. Такая куртка:

уравновешивает воздушные платья;

придаёт характер повседневным комплектам с джинсами и клетчатыми рубашками;

добавляет структуру и стиль даже самым простым образам.

Бомбер из эко-кожи

Стоит присмотреться к кожаному бомберу. Особенно актуальны укороченные модели из плотной кожи, которые отлично сочетаются с облегающими топами, объемными джинсами или брюками, кроссовками и кедами.

Свободный оверсайз бомбер органично вписывается в расслабленный повседневный образ с футболкой, рубашкой и любимыми джинсами. Также такая куртка гармонично дополнит офисный аутфит с жакетом и брюками или сдержанно-элегантный комплект с лодочками и ботинками на шнуровке.

Приталенная кожаная куртка-жакет

Этот вариант подчеркнёт фигуру и сделает акцент на талии, выступая стильной альтернативой классическому пиджаку. Носите такую куртку:

с широкими брюками и изящными туфлями на каблуке — получится современный, уверенный образ;

приталенная модель легко впишется и в деловой гардероб, придавая женственности и строгости одновременно.

Удлинённая кожаная куртка: оверсайз или с элементами гранжа

Модели, доходящие до середины бедра, подойдут для создания образов в духе бохо или гранж. Наденьте такую куртку поверх легкого струящегося платья свободного кроя или платья-комбинации — добавьте грубые ботинки на массивной подошве для контраста. А облегающее мини-платье в сочетании с высокой кожаной курткой и сапогами с широким голенищем создаст яркий и дерзкий образ.

Смотрите видео - главные тренды весны 2025: модные джинсы, лоферы, куртки, тренчи:

Известный фешн-блогер и стилист Анастасия Кривицкая в своем Youtube-канале опубликовала видео, в котором она поделилась самыми главными трендами весны 2025 года. Эксперт в сфере моды рекомендует добавить их в свой гардероб.

Фешн-блогер и стилист Кривицкая убеждена в том, что эти вещи не только модны, а также прекрасно дополнят повседневный, базовый гардероб. Она уверена в том, что эти самые "горячие" тренды 2025 года могут изменить любой гардероб.

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О канале Анастасии Кривицкой Канал создан в 2011 году, и на него подписано 290 тысяч пользователей. На своем канале блогер делится интересными обзорами, видео о моде, красоте и стиле.

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