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Какие брови сейчас в моде и как их сделать

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 марта 2021, 03:50

В этом году мы прощаемся с жирными нарисованными бровями, которые многих откровенно раздражали. Держим курс на естественность.

В моде густые брови / Instagram

Брови чувствительны ко всему, что с нами происходит, поэтому их форма так часто меняется. За год, который мы провели в масках для лица, мы хорошо отдохнули от косметики, и наши брови наконец отросли и вернулись в первозданный вид. Если хотите знать, какие брови сейчас в моде, то мы с радостью вам об этом сегодня расскажем.

А держим мы курс на естественность. В 2021 году в моде в первую очередь густые брови, но обязательно причесанные. Мы будем иметь дело с длинными и непослушными волосками, и наша задача - "укротить" их и придать им благородный вид.

Поэтому если хотите быть в тренде – прекратите выщипывать брови уже сегодня, и лелейте каждый волосок.

В моде густые брови / Instagram

Кроме того, в этом году мы прощаемся с жирными нарисованными бровями, которые многих откровенно раздражали. На смену помадам пришли мягкие пудры или тени, которые наносятся на тело и хвостик бровей. При этом хвостик делают чуть темнее. В основе этого стиля бровей – плавный переход от светлых теней к темным, за счет чего модные брови омбре выглядят естественно.

В моде брови омбре / Instagram

Читайте такжеСедеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрытьНо если хотите вариант, который послужит дольше, обратите внимание на модные пудровые брови. Это не новый тренд, но многие уже смогли оценить все его преимущества. Пудровые брови создают при помощи специальной техники, похожей на татуаж. В результате получаются яркие насыщенные модные брови 2021 с эффектом дымки.

Пудровые брови в моде / Instagram

Новинкой года станут едва заметные брови. Для этого нужно брови обесцветить, или осветлить при помощи консилера. Конечно, этот вариант не для всех, но смелые и прогрессивные девушки, которые хотят идти в ногу с модой, могут взять этот стиль на вооружение.

Читайте такжеОшибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправитьЧто касается формы бровей, то мы уходим от высоких дуг – в 2021 году в тренде более прямые брови, которые омолаживают наш образ лучше любого косметического средства.

В моде прямые брови / Instagram

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