Макияж умер, остались только глаза: как краситься под маску для лица летом - фото

Карантин смягчили, и мы уже можем пойти за покупками в торговые центры или пообедать на террасе ресторана, но защитные маски для лица пока никто не отменял – и, судя по заявлениям вирусологов, этот элемент гардероба с нами надолго.

Долго будем носить маски, или нет, но летом избавиться от них нам вряд ли удастся. Если вы уже вышли на работу и смогли почувствовать все "прелести" маски в жару, тогда вы уже сделали вывод, что макияж умер. По крайней мере, его половина – губные помады и тональный крем тихо плачут в наших косметичках и ждут лучших времен. Тем более, что когда жарит солнце, кожа лица под маской чувствует себя ужасно, а если нанести "полноценный" слой косметики, то вполне можно "заработать" дерматит, воспаление, прыщи и зуд – именно поэтому сегодня все дерматологи кричат с каждого утюга о том, что летом важно ухаживать за кожей лица, утром и вечером очищать ее и питать.

Именно поэтому теперь на первом месте – глаза и брови. На них переключились все модницы и визажисты. Отчетливо эта тенденция просматривается в Instagram, где все, кому не лень, выставляют на всеобщее обозрение широкой общественности плоды своего мастерства.

Так вот, на глазах сегодня акцентируются все, при этом складывается впечатление, что они (глаза) живут отдельно от лица – как арт-объект.

Хотя есть, конечно, и немало тех, кто все еще следует заявленным ранее трендам, и красится по всем правилам мейк-апа – но чаще всего это делается исключительно для того, чтобы сделать крутое фото. Честно говоря, классический макияж сегодня сродни высокой моде - что-то безумно красивое, но доступное не всем. Или доступное не нам.

Мы, конечно, привыкли кого-то постоянно копировать, создавать макияж, как у звезд Голливуда или фотомоделей. Но это все не наше. По сути, мода – это веяние времени, и сейчас актуален такой макияж, который в современных условиях возможен и уместен – ведь глупо рисковать здоровьем и даже жизнью только для того, чтобы соответствовать отжившим канонам моды.

Летний макияж 2020 / Instagram

Конечно, этот период тоже не навсегда, и после эпохи коронавируса макияж тоже изменится: одни под влиянием масок для лица окончательно уйдут в натуральную природную красоту уход за лицом, а другие начнут отрываться по полной, и макияж расцветет буйством красок.

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А сегодня важно идти в ногу со временем. Мы расскажем вам о главных трендах макияжа глаз – посмотрите нашу фотогалерею, там все понятно без лишних слов.

Актуальный летний макияж 2020 – тренды

Тени все цвета радуги

В тренде яркие тени – кораллового, розового, персикового и сиреневого цвета. Вы даже увидите в продаже тени цвета яичного желтка. Не забывайте также о синем и зеленом. Если учесть, что глаза – это все, что у нас сейчас есть, то можно не стесняться – берите те, которые больше всего приглянулись, и вперед – радовать мир красками и себя тоже.

Кстати, если у вас карие глаза – то вам подойдут тени любого оттенка. Тем, у кого глаза голубые, нужно ориентироваться на теплые оттенки теней (синие точно не подойдут). Для тех, у кого глаза зеленые – пойдут любые тени с красным пигментом (розовые, персиковые).

А можно взять пару разных цветов теней и нанести их мазками вокруг верхних и нижних век – получится маленькое произведение искусства.

Летний макияж 2020 / Instagram

Белая и цветная подводка

О черной подводке можно на время забыть – она сейчас вышла из моды, а когда вернется, пока неизвестно. Огромной популярностью пользуется разноцветная подводка для глаз, а также белая. Теперь не нужно ждать вечера и удобного случая, чтобы сделать подводку – цветная подходит для повседневного использования. Тем более, вы не нарушите правило – "цветная подводка – все остальное менее яркое". Правда, не забывайте использовать базу на веке, чтобы лайнер не "убежал" в течение дня. Кроме того, научитесь рисовать аккуратные стрелки.

И еще: ваша линия ресниц - не единственное место, чтобы наносить подводку для глаз. Можно нанести ее над складкой или во внутренний угол глаза.

Летний макияж 2020 / Instagram

Естественность в моде

Вряд ли вы будете каждый день красить глаза цветными тенями – как правило, многое зависит от настроения. Поэтому нюдовый макияж – ваш запасной аэродром. Хотя и он пережил трансформацию, ведь обычно стилисты советуют делать акцент на тон и текстуру кожи, создавая эффект сияния. Но сиять сейчас нечему, ведь вы будете в маске, поэтому нужно слегка подчеркнуть глаза.

Летний макияж 2020 / Instagram

Читайте такжеСбежит на край света: макияж, который страшно бесит мужчин - фотоКроме того, не забывайте на бровях, ведь они способны быстро добавить вам внутреннего ощущения уверенности в себе. Вы можете сделать цвет бровей более выразительным, или только слегка "припудрить" их определенным цветом, чтобы придать образу загадочности. Ранее Главред собрал самые главные тренды бровей на лето 2020 – обязательно ознакомьтесь с ними, и посмотрите фотогалерею с лучшими образцами.