Есть одежда, которая полнит / Instagram

Сочетать несочетаемое – можно, ведь только в экспериментах рождается уникальный стиль. Главное, избегать одежды, которая откровенно полнит. Ведь в большинстве случаев все наши усилия при выборе одежды сводятся к тому, чтобы выглядеть стройной. Мы проводим много времени в примерочной, чтобы выбрать то, что нас вдохновляет и освежает, но часто не учитываем некоторые нюансы, которые открываются немного погодя. От ошибок никто не застрахован, но лучше знать о некоторых "ловушках", которые заставляют нас выглядеть толще и толще со всех сторон.

Конечно, важно также идти в ногу с модой, ведь вещи, которые уже давно свалились с модного Олимпа, визуально добавляют нам лишних лет – в нашем материале Модные ошибки, которые чрезвычайно старят женщин можете подробнее об этом узнать.

Но если соблюдать некоторые простые правила, то путь к созданию собственного стиля можно пройти, не спотыкаясь.

Мы сегодня расскажем вам о самых распространенных модных ошибках, которые визуально добавляют женщинам лишние килограммы.

Модные ошибки, которые дико полнят

Облегающие платья визуально полнят

Облегающее платье часто подчеркивает различные части нашего тела, такие как бедра, талию, бюст, дряблости. Поэтому прежде, чем покупать такое платье, нужно хорошо подумать. Дело в том, что платья скинни подходят девушкам со стройным телом, и желательно их носить с высокими каблуками. Всем остальным такие платья противопоказаны.

Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин / Instagram

Пышные и широкие юбки добавляют лишних килограммов

Широкие и пышные юбки периодически возвращается в тренды. И их должны обходить десятой дорогой женщины с невысоким ростом, ведь в них они кажутся еще ниже, а также полными. Юбки со складками тоже способны испортить образ. Запомните, такие юбки подходят исключительно высоким, но худощавым женщинам.

Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин / Instagram

Джинсы скинни лучше избегать

Джинсы скинни лучше всего смотрятся на худых девушках и женщинах. Если джинсы скинни доступны во всех размерах, это не значит, что они будут хорошо смотреться на всех женщинах. Такие джинсы определенно заставят их выглядеть полнее.

Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин / Instagram

Брюки с рисунком тоже полнят

Любые узоры на брюках делают женщину шире. Поэтому даже если вы нашли ультрамодные брюки по супер цене, прежде, чем покупать их, посмотрите на себя в зеркало и вы все поймете без лишних слов.

Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин / Instagram

Читайте также В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-хУкороченные брюки – не для всех

Если для вас важно выглядеть подтянутой, не гонитесь за модными укороченными брюками немного выше щиколотки. Женщины среднего веса выглядят более полными в области бедер после ношения укороченных брюк 3/4.

Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин / Instagram

Объемные свитера не добавляют стройности

Сейчас в трендах здоровенные свитера, куртки, рубашки и спортивные костюмы, которые выглядят так, словно вы ошиблись размером. Но вы должны знать, что если хотите казаться стройной, то одежда оверсайз вам в этом не поможет – на несколько размеров вы будете казаться больше, вот и весь эффект.