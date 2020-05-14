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Мятный маникюр 2020 новинки – макаруны на ногтях и мятный френч: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 мая 2020, 06:16

Карантин выжал нас, словно лимон, и мятный цвет словно глоток свежего воздуха, становится своего рода волшебной пилюлей.

  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram
  • Мятный маникюр 2020 Instagram

Мятный маникюр не входит в число универсальных – но не потому, что сам цвет привередлив. В условный "черный список" он попал по причине того, что чаще всего женщины выбирают другие, как им кажется, более практичные цвета в качестве основы для маникюра.

На самом деле, мятный маникюр недооценен, хотя в последнее время интерес к нему вырос.

Все-таки, карантин выжал нас, словно лимон, и мятный цвет словно глоток свежего воздуха, становится своего рода волшебной пилюлей, которая должна взбодрить, освежить и успокоить – цвет, в котором сплетены оттенки льда, зелени, прохладной воды, снега, напоминают нам об отдыхе и расслаблении.

Обратите внимание, что у мятного цвета много оттенков - очень светлые, нежные, мягкие, а также яркие и насыщенные.

Кроме того, мятный цвет очень дружелюбный и отлично сочетается с розовым, красным, оранжевым, желтым, зеленым, синим, фиолетовым, коричневым, белым, серым, черным и бежевым. Именно поэтому будьте уверенны, что мятный маникюр подойдет под большинство ваших нарядов.

Главред собрал новинки мятного маникюра 2020, а в нашей фотогалерее представлены потрясающие образцы для того, чтобы вы могли создать самый нежный маникюр.

 Мятный маникюр 2020 – новинки и тренды на лето

Макаруны на руках

Если ищете оригинальный вариант маникюра, тогда покрасьте ногти мятным лаком, один сделайте белым – и на белом нарисуйте макаруны – получится "сладкий" мятный маникюр, от которого сложно оторвать глаза.

Мятный френч

Как только какой-то цвет вызывает интерес у женщин, сразу же его "тестируют" на французском маникюре. А френч рад всему, поэтому и в мятном цвете он выглядит потрясающе. Добавьте немного белого – получится красивый летний маникюр.

Цветочный маникюр

Все, кто любит цветы на ногтях, просто обязаны попробовать в качестве основы мятный лак. Только лучше выбирайте более светлые оттенки. Цветы яркие, пышные или миниатюрные, как одуванчик, на фоне мятного играют неожиданными красками.

Фольга на ногтях

Мятный – один из немногих цветов, который красиво сочетается с блестками и фольгой, при этом даже намека на вульгарность и безвкусицу не будет. Если хочется блеска – вперед, создавайте яркий маникюр на лето 2020.

Читайте такжеЛетний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фотоНапомним, ранее сообщалось, самая популярная идея дизайна ногтей с маками – это красные ногти, и красные маки на одном или двух ноготках. Чтобы нарисовать маки, нужно один или два ногтя покрасить нюдовым лаком, прозрачным или белым – для контраста. Кстати, о новшестве: уже уходит в небытие идея рисовать все на безымянном пальце – попробуйте создать маки на указательном и среднем пальце – будет выглядеть эффектно.

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