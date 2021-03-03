Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях

Все мы постоянно теряем волосы. Около сотни волосков в день. Почти незаметно. Но когда после душа щетка быстро набивается волосами, то пора что-то делать.
О том, почему волосы выпадают, мы задумываемся только тогда, когда это становится для нас невыносимой проблемой. Но самое худшее, что вы можете сделать в такой ситуации, - это начать тоннами глотать таблетки, которые должны вернуть вашей шевелюре былую красоту.
Начнем с того, что все мы постоянно теряем волосы. Около сотни волосков в день. Почти незаметно. Но когда после душа щетка быстро набивается волосами, то пора что-то делать, ведь получить лысину на голове – перспектива не радужная.
Таким образом, нужно бить тревогу только тогда, когда вы замечаете, что волосы выпадают очень сильно. Но даже в этом случае выход есть.
Мы сегодня расскажем вам о том, почему выпадают волосы у женщин и как с этим бороться.
Почему сильно выпадают волосы
Существует два типа выпадения волос: временное и постоянное. В случае последнего волосы не отрастают.
Алопеция - это состояние волос, при котором вы вдруг становитесь частично лысой. Правда, паниковать не стоит, так как с этой формой выпадения волос в мире сталкивается всего 2% населения.
Причины выпадения волос
- Недостаток витамина В. Волосяной фолликул перестает производить новые волосы из-за нехватки этого витамина.
- Стресс. Каждый время от времени страдает от стресса. Но если вы чувствуете высокий уровень стресса в течение длительного времени, это может привести к выпадению волос.
- Генетическая причина. Эта причина редко встречается у женщин. В основном волноваться нужно мужчинам, отцы которых рано полысели, так как они могут тоже пойти этим путем.
- Дефицит железа. Как только вы страдаете анемией, кровь направляется в основные органы. Ваши волосы оказываются "за бортом", так что вы теряете больше волос, чем обычно.
- В результате болезни. Выпадение волос может произойти, если у вас уже есть аутоиммунное заболевание или если у вас недостаточно активная или быстрая работа щитовидной железы.
Выпадают волосы что делать
Существует множество способов борьбы с выпадением волос самостоятельно. Но к врачу нужно бежать только в том случае, если ваш хвост резко "похудел". Вы можете обратиться за помощью к специалисту, если невооруженным глазом видите, что сквозь волосы видна кожа головы. Трихолог поможет выяснить причину потери волос и подскажет, как решить проблему.
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Для борьбы с выпадением волос вы можете сделать самостоятельно следующее:
- Глотать больше витаминов группы В и биотина. При вегетарианской или веганской диете важно также получать достаточное количество железа.
- Меньше стресса. Постарайтесь снять стресс, уделяйте больше времени себе и обязательно делайте перерывы в работе.
- Используйте натуральные средства для волос. Химические продукты повреждают кожу головы, вызывая сильное выпадения волос.