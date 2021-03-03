Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях

Существует два типа выпадения волос: временное и постоянное / Instagram

О том, почему волосы выпадают, мы задумываемся только тогда, когда это становится для нас невыносимой проблемой. Но самое худшее, что вы можете сделать в такой ситуации, - это начать тоннами глотать таблетки, которые должны вернуть вашей шевелюре былую красоту.

Начнем с того, что все мы постоянно теряем волосы. Около сотни волосков в день. Почти незаметно. Но когда после душа щетка быстро набивается волосами, то пора что-то делать, ведь получить лысину на голове – перспектива не радужная.

Таким образом, нужно бить тревогу только тогда, когда вы замечаете, что волосы выпадают очень сильно. Но даже в этом случае выход есть.

Мы сегодня расскажем вам о том, почему выпадают волосы у женщин и как с этим бороться.

Почему сильно выпадают волосы

Существует два типа выпадения волос: временное и постоянное. В случае последнего волосы не отрастают.

Алопеция - это состояние волос, при котором вы вдруг становитесь частично лысой. Правда, паниковать не стоит, так как с этой формой выпадения волос в мире сталкивается всего 2% населения.

Причины выпадения волос

Недостаток витамина В. Волосяной фолликул перестает производить новые волосы из-за нехватки этого витамина.

Стресс. Каждый время от времени страдает от стресса. Но если вы чувствуете высокий уровень стресса в течение длительного времени, это может привести к выпадению волос.

Генетическая причина. Эта причина редко встречается у женщин. В основном волноваться нужно мужчинам, отцы которых рано полысели, так как они могут тоже пойти этим путем.

Дефицит железа. Как только вы страдаете анемией, кровь направляется в основные органы. Ваши волосы оказываются "за бортом", так что вы теряете больше волос, чем обычно.

В результате болезни. Выпадение волос может произойти, если у вас уже есть аутоиммунное заболевание или если у вас недостаточно активная или быстрая работа щитовидной железы.

Выпадают волосы что делать

Существует множество способов борьбы с выпадением волос самостоятельно. Но к врачу нужно бежать только в том случае, если ваш хвост резко "похудел". Вы можете обратиться за помощью к специалисту, если невооруженным глазом видите, что сквозь волосы видна кожа головы. Трихолог поможет выяснить причину потери волос и подскажет, как решить проблему.

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Для борьбы с выпадением волос вы можете сделать самостоятельно следующее: