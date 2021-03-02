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В моду вернулись женские солнцезащитные очки кошачий глаз из 60-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 марта 2021, 06:30

Весна - уже не мираж и не мечта, поэтому самое время окунуться в тенденции модных женских солнцезащитных очков 2021 и подобрать себе обновку для теплой поры.

  • Модные женские солнцезащитные очки 2021 Instagram
  • Модные женские солнцезащитные очки 2021 Instagram
  • Модные женские солнцезащитные очки 2021 Instagram
  • Модные женские солнцезащитные очки 2021 Instagram
  • Модные женские солнцезащитные очки 2021 Instagram
  • Модные женские солнцезащитные очки 2021 Instagram
  • Модные женские солнцезащитные очки 2021 Instagram

Хотя солнцезащитные очки женские можно носить в любое время года, и с их помощью добавлять образу нотку загадочности, тем не менее, весна и лето – идеальное время для них. Согласитесь, как только солнце начинает щедро осыпать землю теплыми и яркими лучами, руки сами тянуться за модным аксессуаром. Поэтому сейчас, когда весна - уже не мираж и не мечта, самое время окунуться в тенденции модных женских солнцезащитных очков 2021 и подобрать себе обновку.

Несмотря на то, что уже год планета бесконечно погружается в карантинные ограничения, мода на очки не остановилась, и уже сегодня нас ждут удивительные очки солнцезащитные женские, способные не только покорить красотой, но и в определенной степени защитить нас от злого вируса.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие женские солнцезащитные очки заслуживают внимания этой весной и летом.

Модные солнцезащитные очки 2021 женские – горячие тренды

В моду вернулись очки солнцезащитные кошачий глаз

В этом году нам решили напомнить о себе 60-е. Именно оттуда в моду пришли роскошные женские солнцезащитные очки кошачий глаз. При этом в 2021 году разнообразие вариантов по-настоящему поражает: вы будете видеть повсюду очки в узких и широких оправах, яркие модели и варианты с оригинальными принтами, а также классику - в черном или коричневом цвете. Выбирайте то, что лично вас окрыляет, и будете на высоте.

Модные женские солнцезащитные очки 2021
Модные женские солнцезащитные очки 2021 / Instagram

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В трендах – прямоугольные солнцезащитные очки

Забудьте на время о круглых очках, на их место пришли эффектные прямоугольные женские солнцезащитные очки. Кроме того, в моде также солнцезащитные очки квадратной формы. Их главной фишкой является не только форма оправы, но и ее цвет – самые модные солнцезащитные очки 2021 женские – это широкие оправы ярких оттенков.

Модные женские солнцезащитные очки 2021
Модные женские солнцезащитные очки 2021 / Instagram

Писк сезона – большие солнцезащитные очки XXL

Мода 2021 пытается нам навязать не только одежду оверсайз, но и такие же очки. Эти фантастические модели привлекают внимание сразу, поэтому спрятаться за ними не удастся – наоборот, вы будете центром Вселенной.

Читайте такжеУдивительные серьги и массивные цепи входят в моду на весну-лето 2021Кстати, эти очки противопоказаны обладательницам маленького лица, ведь оно за ними просто потеряется. Актуальная форма – и круглая, и квадратная, при этом особого внимания заслуживают крупные женские солнцезащитные очки 2021 в коричневых оттенках.

Модные женские солнцезащитные очки 2021
Модные женские солнцезащитные очки 2021 / Instagram

Все еще в моде солнцезащитные очки Авиаторы

Эти очки, конечно же, уже давно стали классикой, поэтому их можно носить независимо от того, какие правила диктует мода. Поэтому вы можете смело носить такие очки, если они уже у вас есть. Правда, авиаторы 2021 немного отличаются от своих предшественников – они цветные, а мостики высокие и необычной формы.

Модные женские солнцезащитные очки 2021
Модные женские солнцезащитные очки 2021 / Instagram

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