Чарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фото

Женская стрижка, название которой у многих ассоциируется с детством, - шапочка, или bowl cut, или под горшок, опять обрела популярность, завоевала симпатии смелых модниц во всем мире и победоносно вошла в моду на зиму 2021. Официально эта стрижка появилась в начале 60-х – за нее мы должны сказать спасибо легендарным Битлам, которые сделали ее мега-популярной в те времена. Простой, лаконичный крой стрижки bowl cut добавляет женщинам харизмы, именно этим и подкупает.

Если вы стоите на пороге больших изменений в своей жизни, и собираетесь сделать короткую стрижку, то наш материал Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой может тоже помочь вам определиться с прической.

Но если хотите подчеркнул глаза, то выбирайте шапочку – идеальная линия среза сделает невероятный акцент на глаза.

Однако подходит bowl cut не всем. Если вы редко посещаете парикмахерскую, то лучше вообще не перевоплощайте свою шевелюру в шапочку – дело в том, что эту короткую стрижку нужно периодически освежать и корректировать.

Мы сегодня подробно расскажем вам о стильной и модной женской короткой стрижке зима 2021 bowl cut, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модная женская стрижка шапочка – на что обратить внимание

Шапочка – это, как правило, короткая стрижка, когда волосы равномерно подстригаются по бокам и сзади, а на макушке волосы удлиненные. Готовый результат похож на шляпку гриба, отсюда еще одно название стрижки - гриб.

Вариантов у современной и модной стрижки 2021 шапочка много, и все эксперименты только приветствуются. То есть ваша задача – не повторить энциклопедический силуэт, а сделать эффектную стрижку с изюминкой.

А изюминкой стрижки шапочка могут стать выбритые виски, короткий затылок, удлиненная, но прямая челка и вариант, напоминающий каре.

Женская стрижка шапочка 2021 / Instagram

Именно поэтому, если вы созрели создать маленький шедевр на голове, то поищите настоящего профи, который сможет подобрать к вашей форме лица гармоничный вариант стрижки.

Читайте такжеВ моде легендарная стрижка сессон из 70-х: кому подходит и фотоОбратите также внимание на то, что стрижка bowl cut очень красиво смотрится в сочетании с окрашенными волосами – конечно же, ведь удачный цвет волос вытягивает любую стрижку! Но в случае с шапочкой это правило особенно актуально.

Стилисты говорят, что женская стрижка шапочка лучше всего подходит обладательницам изящного красивого лица. Но этот шаблон уже давно разрушен, ведь если вы чувствуете, что стрижка под мальчика – это то, чего сейчас вам больше всего хочется, и у вас горят глаза и появилось чувство уверенности в себе, то никакие советы не играют вообще никакой роли.

И об укладке.

В идеале нужно стремиться к гладким волосам – тогда отчетливо видна линия среза. Но сейчас зима, и идеальные ровные волосы в условиях шапок и капюшонов всего лишь мечта. А легкая лохматость в тренде – поэтому меньше мороки и больше удовольствия от жизни: вы это заслужили!