Как правильно пишется: вглубь или в глубь

Как грамотно и правильно пишется: вглубь или в глубь – определяет контекст. Но есть нюансы.
Как грамотно и правильно пишется: вглубь или в глубь – определяет контекст. Наречие "вглубь" пишется слитно, а вот в случае с существительным "глубь" и предлогом "в" возможны варианты.
Слитно нужно писать, если часть речи отвечает на вопросы "как?" и "куда?": Занозу не вытащили, а загнали вглубь. Проблема распространяется вглубь и вширь.
Другое дело – если перед нами существительное с предлогом: между ними всегда можно вставить уточняющее слово. Например: вникнуть в самую глубь проблемы, опуститься в морскую глубь.
Вся сложность заключается в том, что предлог "вглубь" в русском языке на современном этапе все еще находится в стадии формирования. А на этой стадии всегда возможно вариативное написание:
- можно камнем пойти вглубь океана – и в глубь (глубину) океана;
- зайти вглубь леса – и зайти в глубь леса.
Если смысловая разница трудноуловима, то допускается вариативное написание на усмотрение автора текста.
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