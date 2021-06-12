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Как правильно пишется: вглубь или в глубь

12 июня 2021, 05:02

Как грамотно и правильно пишется: вглубь или в глубь – определяет контекст. Но есть нюансы.

Как правильно пишется вглубь или в глубь
Как правильно пишется: вглубь или в глубь / 1zoom.ru

Как грамотно и правильно пишется: вглубь или в глубь – определяет контекст. Наречие "вглубь" пишется слитно, а вот в случае с существительным "глубь" и предлогом "в" возможны варианты.

Слитно нужно писать, если часть речи отвечает на вопросы "как?" и "куда?": Занозу не вытащили, а загнали вглубь. Проблема распространяется вглубь и вширь.

Другое дело – если перед нами существительное с предлогом: между ними всегда можно вставить уточняющее слово. Например: вникнуть в самую глубь проблемы, опуститься в морскую глубь.

Вся сложность заключается в том, что предлог "вглубь" в русском языке на современном этапе все еще находится в стадии формирования. А на этой стадии всегда возможно вариативное написание:

  • можно камнем пойти вглубь океана – и в глубь (глубину) океана;
  • зайти вглубь леса – и зайти в глубь леса.

Если смысловая разница трудноуловима, то допускается вариативное написание на усмотрение автора текста.

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