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Здесь или сдесь: как правильно пишется слово в русском языке

22 июня 2021, 03:25

Сомнения тут возникают из-за лукавой приставки "с-".

Здесь или сдесь как правильно пишется слово в русском языке
Здесь или сдесь: как правильно пишется слово в русском языке / 1zoom.ru

Очень много сомнений, как правильно пишется, вызывает одно маленькое слово – "сдесь" или "здесь". Но вариантов правописания тут не существует.

Сомнения тут возникают из-за лукавой приставки "с-". Ведь существует правило, что приставки "з-" в русском языке нет, поэтому надо писать: "сделал", "сбегал", "сдюжил" и пр.

Но вся хитрость в том, что в слове "здесь" – никакой приставки нету и в помине. Всё слово "здесь" является одним сплошным корнем. Поэтому вначале пишется "з" – а никаких иных вариантов написания в данном случае не существует.

В этом случае слово "здесь" пишется по правилу: пишется так, как слышится. Если понять это сложно, то единственный вход – просто запомнить и зазубрить.

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