Как правильно пишется: как-будто или как будто / 1zoom.ru

Даже грамотные люди порою спотыкаются, решая, как правильно писать – как-будто или как будто, то есть нужен тут дефис и есть ли тут какие-то исключения и варианты.

В русском правописании действительно много исключений и правил. Зачастую всё зависит от того, что за часть речи перед нами. А здесь еще есть и частица "-то", которую люди грамотные привыкли отделять дефисом. Но – не в этом случае!

"Как будто" – это союз и частица. А союзы никогда не пишутся через дефис – только слитно или раздельно. Они часто выделяются запятыми – но никогда не разделяются дефисом.

Никаких вариантов при написании нет:

как будто – единственно верный вариант написания данной конструкции;

– единственно верный вариант написания данной конструкции; как будь то, как-будто, буд-то и прочие вариации – абсолютно неправильные.

Как правильно пишется: как-будто или как будто / Коллаж Главреда

Как будто (бы): когда ставятся запятые

Здесь всё зависит от интонации и контекста. Если сравнительную частицу "как будто" можно опустить без особого искажения смысла предложения – то запятые ставятся. С подчинительным союзом "как будто" такой фокус проделать нельзя – и тут запятые не нужны.

Как будто выделяется запятыми с обеих сторон – в середине предложения:

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя всё господское семейство только и состояло что из Анны Павловны да Александра Федорыча. (Обыкновенная история. И. Гончаров).

Одна запятая ставится после оборота, в состав которого входит конструкция, если оборот стоит в начале фразы или в конце:

Он смотрел на меня так, как будто бы впервые видел.

Как будто умелый фокусник карты, тасовал он фразы в разговоре.

Запятая не ставится – если перед нами сравнительная частица, которая входит в состав сказуемого или тесно с ним связана:

Как будто взлетаю на крыльях.

И мост передо мною как будто не каменный, а сотканный из самого времени.

Запятая не ставится в восклицательных и вопросительных предложениях – если утверждается обратное восклицанию и вопросу:

Как будто я не знаю его!

Как будто я не родня тебе?! Как будто не заботилась о тебе?

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