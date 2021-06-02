Как правильно пишется: как-будто или как будто

Как правильно писать – как-будто или как будто: нужен ли дефис и когда данная конструкция выделается запятыми – поясняет Главред.
Даже грамотные люди порою спотыкаются, решая, как правильно писать – как-будто или как будто, то есть нужен тут дефис и есть ли тут какие-то исключения и варианты.
В русском правописании действительно много исключений и правил. Зачастую всё зависит от того, что за часть речи перед нами. А здесь еще есть и частица "-то", которую люди грамотные привыкли отделять дефисом. Но – не в этом случае!
"Как будто" – это союз и частица. А союзы никогда не пишутся через дефис – только слитно или раздельно. Они часто выделяются запятыми – но никогда не разделяются дефисом.
Никаких вариантов при написании нет:
- как будто – единственно верный вариант написания данной конструкции;
- как будь то, как-будто, буд-то и прочие вариации – абсолютно неправильные.
Как будто (бы): когда ставятся запятые
Здесь всё зависит от интонации и контекста. Если сравнительную частицу "как будто" можно опустить без особого искажения смысла предложения – то запятые ставятся. С подчинительным союзом "как будто" такой фокус проделать нельзя – и тут запятые не нужны.
Как будто выделяется запятыми с обеих сторон – в середине предложения:
- На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя всё господское семейство только и состояло что из Анны Павловны да Александра Федорыча. (Обыкновенная история. И. Гончаров).
Одна запятая ставится после оборота, в состав которого входит конструкция, если оборот стоит в начале фразы или в конце:
- Он смотрел на меня так, как будто бы впервые видел.
- Как будто умелый фокусник карты, тасовал он фразы в разговоре.
Запятая не ставится – если перед нами сравнительная частица, которая входит в состав сказуемого или тесно с ним связана:
- Как будто взлетаю на крыльях.
- И мост передо мною как будто не каменный, а сотканный из самого времени.
Запятая не ставится в восклицательных и вопросительных предложениях – если утверждается обратное восклицанию и вопросу:
- Как будто я не знаю его!
- Как будто я не родня тебе?! Как будто не заботилась о тебе?
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