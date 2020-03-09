Жирный домашний творог вреден: кому отказаться от продукта

Домашний творог с высоким уровнем жирности можно есть не всем, предупредила врач / УНИАН

Жирный домашний творог из молока вреден людям, у которых очень высокий уровень холестерина.

Также творог с высоким уровнем жирности не стоит есть людям, которые имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, рассказала ТСН врач-диетолог Елена Мовчан.

Медик добавила, что в день стоит употреблять 150 граммов натурального творога, но необходимо обращать внимание на его жирность.

"Если человек знает, что у него превышается холестерин, если он знает о каких-то заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мы не можем советовать жирные продукты", – сказала диетолог.

Также врач рассказала о пользе творога: продукт содержит не только кальций, но и микроэлементы, витамин А и витамин D.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась, что стоит есть творог, который имеет жирность примерно 5%. Кроме того, эксперт посоветовала есть этот продукт в первой половине дня, поскольку он имеет высокий инсулиновый индекс.