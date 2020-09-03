Атака COVID-19: врач рассказал, что делать при первых симптомах

Врач рассказал, что делать больным коронавирусом / Reuters

Врач-инфекционист из Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский дал рекомендации, как себя вести в случае заражения коронавирусом.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, заподозрив у себя коронавирусную инфекцию, главное — не паниковать и изолироваться.

По словам медика, если человек чувствует в себе характерные для респираторного заболевания симптомы, надо сразу самоизолироваться и не подвергать опасности других.

"Затем обратиться к своему семейному врачу и четко выполнять его инструкции. Бежать с испуганными глазами в больницу нет смысла, все равно инфекционные стационары рассчитаны на средне-тяжелых и тяжелых пациентов, поэтому без показаний человека не госпитализируют", — говорит Дубровский.

Он подчеркнул, что лечение легких форм достаточно простое, "ничего особенного в нем нет".

Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19"Ну, и конечно, желательно сразу сделать ПЦР на COVID. Это, во-первых, самому пациенту всегда интересно и его беспокоит, а во-вторых, поможет семейному врачу правильно сориентироваться при необходимости обращения в стационар", — добавил Дубровский.

Напомним, ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин дал прогноз по поводу эпидемии коронавируса в Украине.

Он подчеркнул, что уже в скором времени эпидемия коронавируса в Украине ухудшится.