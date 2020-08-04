Боль в спине: 3 ежедневные привычки, которые облегчат состояние

Чтобы снять боль в спине, нужно снять давление и уменьшить напряжение / Фото sunny7.ua

Есть различные причины, по которым можно страдать от болей в спине. Но существуют способы уменьшить ее.

Чтобы снять боль в спине, нужно снять давление, уменьшить напряжение и защитить позвоночник, пишет Medical News today.

Единственная привычка, которую вы можете включить в свой образ жизни, - это поддержание правильной осанки.

Осанка

Округление плеч и сутулость могут создать ненужную нагрузку на спину. Специалисты советуют людям "поддержать спину". Для этого купите правильный рабочий стул. Регулируемое кресло позволяет менять высоту, положение спинки и угол наклона.

Чтобы облегчить боль в спине, убедитесь, что ваши колени во время сидения находятся немного ниже бедер - при необходимости используйте подставку для ног. Убедитесь, что запястья и предплечья выровнены и направлены прямо на пол, с коленями по бокам тела - образуя L-образную форму в локтевом суставе.

Не забывайте, что нельзя скрещивать ноги во время работы за столом, так как это может способствовать возникновению проблем, связанных с осанкой. Любой экран компьютера должен находиться прямо перед вами, на расстоянии вытянутой руки.

Верх экрана компьютера лучше всего расположен примерно на уровне глаз. Чтобы это произошло, вам может понадобиться подставка для монитора.

Также убедитесь, что вы "меняете позу так часто, как это возможно".

Растяжка

Пребывание в одном положении в течение длительного времени - будь то стоя, сидя или лежа - не годится для вашей спины. Чтобы облегчить любую боль, связанную с неактивностью, лучше всего растянуть конечности.

Эксперты рекомендуют растягивать спину, прогибаться, тянуться из стороны в сторону, чтобы облегчить болезненные симптомы.

Работа корпуса

Другая привычка к формированию, помимо поддержания правильной осанки и растяжки, - это работа с корпусом.

Регулярный режим силовых тренировок может снизить риск травм спины.