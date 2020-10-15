Грипп: названы способы снизить риск заражения

Невозможно полностью гарантировать вашу безопасность от гриппа.
Сезон гриппа повторятся каждый год с поздней осени до начала весны, обычно пик приходится на январь или февраль.
Невозможно полностью гарантировать вашу безопасность от гриппа, но есть стратегии, которые помогут предотвратить распространение вируса. Это особенно важно в этом году в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.
Стратегии профилактики гриппа
Есть пять основных способов избежать заражения гриппом.
Сделайте прививку от гриппа
Прививка от гриппа не на 100 процентов эффективна, но по-прежнему остается самым простым и надежным методом профилактики гриппа для людей в возрасте от 6 месяцев и старше.
Также существует ряд специальных вакцин против гриппа. Они включают высокодозную вакцину для людей старше 65 лет и назальный спрей для некоторых людей в возрасте от 2 до 50 лет, за исключением беременных.
Другие факторы могут помешать вам сделать назальную вакцину, например, кохлеарные имплантаты, астма, аллергия и использование других противовирусных препаратов.
Если у вас сильная аллергия на яйца или ртуть или у вас в прошлом была аллергическая реакция на вакцину от гриппа, вам следует проконсультироваться с врачом перед вакцинацией.
Для большинства населения планирование прививки от гриппа может быть именно тем, что нужно, чтобы пережить этот критический год здоровым и счастливым.
Тщательно мойте руки водой с мылом
Сейчас как никогда важна хорошая гигиена для защиты от гриппа и других заразных заболеваний, таких как COVID-19. В большей степени, чем любая другая часть вашего тела, ваши руки контактируют с:
- средой
- окружением
- микробами
Ваши руки также взаимодействуют со слизистыми, в том числе с вашими:
- глазами
- носом
- ртом
- ушами
Вы рискуете подхватить микробы при прикосновении к поверхностям в общественных местах, например:
- ваши офисы и школы
- общественный транспорт и авиаперелеты
- общественные места, такие как парки и магазины
- большие собрания, такие как вечеринки и мероприятия
Чтобы снизить риск гриппа или любой другой заразной инфекции, очень важно тщательно мыть руки несколько раз в день. Помойте их:
- после контакта с сомнительными поверхностями
- после посещения туалета
- прежде чем прикасаться ко рту или лицу
- до еды
Клиника Майо рекомендует тщательное и частое мытье рук для предотвращения распространенных инфекций. Они рекомендуют дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, если мыло и вода недоступны.
Не прикасайтесь к глазам, рту и носу
Возможно, вы уже регулярно моете руки, но они не будут чистыми каждую минуту в течение дня. Вот почему важно не прикасаться к участкам тела, которые легче всего поглощают микробы.
Эти области включают жидкости в наших глазах, рту и носу.
Люди, кусающие ногти, больше других рискуют проглотить микробы. Тем, кто кусает ногти, следует помнить об этом важном профилактическом совете: прилагайте все усилия, чтобы не грызть ногти в общественных местах.
Избегайте толп
Хотя многие из нас уже находятся на карантине во время пандемии COVID-19, также полезно максимально изолировать себя, если вы подозреваете, что у вас грипп.
Во время любого сезона гриппа разумно избегать ненужных скоплений людей и чрезмерных поездок. Особенно нужно избегать непроветриваемых помещений со многими другими людьми. Места, которые представляют наибольший риск заражения гриппом, - это места с большим количеством детей или пожилых людей.
Если в разгар сезона гриппа вам приходится ехать в людные места, не забывайте тщательно соблюдать правила гигиены. Примите следующие меры:
- Носите маску для лица.
- Как только COVID-19 будет взят под контроль, продолжайте носить маску для лица, если у вас возникнут какие-либо симптомы гриппа.
- Носите с собой дезинфицирующее средство для рук.
- Держитесь подальше от чихающего соседа.
- Избегайте чрезмерного контакта со ртом.
- Используйте дезинфицирующие салфетки для дезинфекции поверхностей, к которым вы прикасаетесь, например, подлокотники и тележки из продуктовых магазинов.
Если вы действительно заразились гриппом, это обычно продолжается от 7 до 10 дней. Симптомы могут включать:
- кашель
- чихание
- головная боль
- высокая температура
- озноб
- усталость
Что делать, если вы заболели
От гриппа нет лекарства, но вы можете принять меры, чтобы уменьшить дискомфорт и почувствовать себя лучше.
Дополнительный отдых
Отдых важен при борьбе с любой болезнью. Отдых также удерживает вас в помещении и предотвращает распространение болезни среди других. Это также может помочь вашему организму быстрее восстановиться.
Болезнь утомляет физически и морально. Сон или отдых - необходимые шаги для восстановления.
Пейте много жидкости
При высокой температуре тело потеет и теряет жизненно важные жидкости. Это может быстро привести к обезвоживанию. Питье жидкости восполняет потерю жидкости и помогает вымывать слизь и токсины.
Жидкости могут помочь успокоить першение и раздражение в горле. Горячий чай с лимоном и медом - хороший выбор. Другие хорошие варианты:
- вода
- фруктовый сок
- спортивные напитки с повышенным содержанием электролитов
- суп
Часто грипп снижает аппетит и затрудняет прием пищи. Пища дает нашему телу энергию для восстановления. Обогащенные соки и супы обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и калориями.
Избегайте распространения гриппа
Вы можете заразиться до 5 или более дней после появления симптомов. Делайте все возможное, чтобы защитить других, пока вы больны. Пока вы испытываете симптомы, лучше избегать занятий в школе и на работе.
Прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете, и сразу же мойте руки. Это важный способ избежать распространения микробов среди окружающих.
Обратите внимание, что сроки заражения гриппом и другими заболеваниями, такими как COVID-19, могут быть разными. Проконсультируйтесь с врачом для получения конкретных рекомендаций по COVID-19.