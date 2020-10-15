Грипп: названы способы снизить риск заражения

Невозможно полностью гарантировать вашу безопасность от гриппа/ gorod-uspeha.com

Сезон гриппа повторятся каждый год с поздней осени до начала весны, обычно пик приходится на январь или февраль.

Невозможно полностью гарантировать вашу безопасность от гриппа, но есть стратегии, которые помогут предотвратить распространение вируса. Это особенно важно в этом году в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

Стратегии профилактики гриппа

Есть пять основных способов избежать заражения гриппом.

Сделайте прививку от гриппа

Прививка от гриппа не на 100 процентов эффективна, но по-прежнему остается самым простым и надежным методом профилактики гриппа для людей в возрасте от 6 месяцев и старше.

Также существует ряд специальных вакцин против гриппа. Они включают высокодозную вакцину для людей старше 65 лет и назальный спрей для некоторых людей в возрасте от 2 до 50 лет, за исключением беременных.

Другие факторы могут помешать вам сделать назальную вакцину, например, кохлеарные имплантаты, астма, аллергия и использование других противовирусных препаратов.

Если у вас сильная аллергия на яйца или ртуть или у вас в прошлом была аллергическая реакция на вакцину от гриппа, вам следует проконсультироваться с врачом перед вакцинацией.

Для большинства населения планирование прививки от гриппа может быть именно тем, что нужно, чтобы пережить этот критический год здоровым и счастливым.

Тщательно мойте руки водой с мылом

Сейчас как никогда важна хорошая гигиена для защиты от гриппа и других заразных заболеваний, таких как COVID-19. В большей степени, чем любая другая часть вашего тела, ваши руки контактируют с:

средой

окружением

микробами

Ваши руки также взаимодействуют со слизистыми, в том числе с вашими:

глазами

носом

ртом

ушами

Вы рискуете подхватить микробы при прикосновении к поверхностям в общественных местах, например:

ваши офисы и школы

общественный транспорт и авиаперелеты

общественные места, такие как парки и магазины

большие собрания, такие как вечеринки и мероприятия

Чтобы снизить риск гриппа или любой другой заразной инфекции, очень важно тщательно мыть руки несколько раз в день. Помойте их:

после контакта с сомнительными поверхностями

после посещения туалета

прежде чем прикасаться ко рту или лицу

до еды

Клиника Майо рекомендует тщательное и частое мытье рук для предотвращения распространенных инфекций. Они рекомендуют дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, если мыло и вода недоступны.

Не прикасайтесь к глазам, рту и носу

Возможно, вы уже регулярно моете руки, но они не будут чистыми каждую минуту в течение дня. Вот почему важно не прикасаться к участкам тела, которые легче всего поглощают микробы.

Эти области включают жидкости в наших глазах, рту и носу.

Люди, кусающие ногти, больше других рискуют проглотить микробы. Тем, кто кусает ногти, следует помнить об этом важном профилактическом совете: прилагайте все усилия, чтобы не грызть ногти в общественных местах.

Избегайте толп

Хотя многие из нас уже находятся на карантине во время пандемии COVID-19, также полезно максимально изолировать себя, если вы подозреваете, что у вас грипп.

Во время любого сезона гриппа разумно избегать ненужных скоплений людей и чрезмерных поездок. Особенно нужно избегать непроветриваемых помещений со многими другими людьми. Места, которые представляют наибольший риск заражения гриппом, - это места с большим количеством детей или пожилых людей.

Если в разгар сезона гриппа вам приходится ехать в людные места, не забывайте тщательно соблюдать правила гигиены. Примите следующие меры:

Носите маску для лица.

Как только COVID-19 будет взят под контроль, продолжайте носить маску для лица, если у вас возникнут какие-либо симптомы гриппа.

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук.

Держитесь подальше от чихающего соседа.

Избегайте чрезмерного контакта со ртом.

Используйте дезинфицирующие салфетки для дезинфекции поверхностей, к которым вы прикасаетесь, например, подлокотники и тележки из продуктовых магазинов.

Если вы действительно заразились гриппом, это обычно продолжается от 7 до 10 дней. Симптомы могут включать:

кашель

чихание

головная боль

высокая температура

озноб

усталость

Что делать, если вы заболели

От гриппа нет лекарства, но вы можете принять меры, чтобы уменьшить дискомфорт и почувствовать себя лучше.

Дополнительный отдых

Отдых важен при борьбе с любой болезнью. Отдых также удерживает вас в помещении и предотвращает распространение болезни среди других. Это также может помочь вашему организму быстрее восстановиться.

Болезнь утомляет физически и морально. Сон или отдых - необходимые шаги для восстановления.

Пейте много жидкости

При высокой температуре тело потеет и теряет жизненно важные жидкости. Это может быстро привести к обезвоживанию. Питье жидкости восполняет потерю жидкости и помогает вымывать слизь и токсины.

Жидкости могут помочь успокоить першение и раздражение в горле. Горячий чай с лимоном и медом - хороший выбор. Другие хорошие варианты:

вода

фруктовый сок

спортивные напитки с повышенным содержанием электролитов

суп

Часто грипп снижает аппетит и затрудняет прием пищи. Пища дает нашему телу энергию для восстановления. Обогащенные соки и супы обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и калориями.

Избегайте распространения гриппа

Вы можете заразиться до 5 или более дней после появления симптомов. Делайте все возможное, чтобы защитить других, пока вы больны. Пока вы испытываете симптомы, лучше избегать занятий в школе и на работе.

Прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете, и сразу же мойте руки. Это важный способ избежать распространения микробов среди окружающих.

Обратите внимание, что сроки заражения гриппом и другими заболеваниями, такими как COVID-19, могут быть разными. Проконсультируйтесь с врачом для получения конкретных рекомендаций по COVID-19.