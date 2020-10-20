Как бросить пить: с чего начать в борьбе с зависимостью

Важно бросить пить и полностью отказаться от алкоголя. / TV

Первый шаг в лечении алкоголизма - это признать, что у вас есть проблема. Противостоять зависимости и признать, что употребление алкоголя негативно влияет на вашу жизнь, нелегко. Но это необходимый шаг на пути к выздоровлению.

Если вы потеряли способность контролировать свое употребление алкоголя, значит, у вас алкогольная зависимость или алкоголизм. Простого сокращения недостаточно. Важно бросить пить и полностью отказаться от алкоголя. Ваш врач может помочь вам внести это изменение. Они могут порекомендовать детоксикацию, консультацию, лекарства или другие варианты лечения.

Как лечится алкогольная зависимость?

Нет лекарства от алкогольной зависимости или алкоголизма. Преодоление зависимости может быть долгим процессом, требующим как личной самоотдачи, так и различных методов лечения или терапии. Ваш оптимальный план лечения будет зависеть от ваших личных обстоятельств, включая ваш:

анамнез алкогольной зависимости

уровень поддержки со стороны семьи и друзей

личное стремление стать и оставаться трезвым

финансовый уровень

Если вы готовы столкнуться со своей зависимостью, запишитесь на прием к врачу. Скорее всего, они зададут вам ряд вопросов, чтобы определить уровень вашей зависимости. Эти вопросы также могут помочь им определить, какой вариант лечения лучше всего соответствует вашим потребностям. Они также могут захотеть поговорить с некоторыми из ваших друзей или родственников, чтобы оценить вашу зависимость, симптомы и возможности лечения.

Ваш врач или терапевт могут порекомендовать один или несколько из следующих вариантов лечения:

детоксикация

модификация поведения

консультирование

лекарства

Детоксикация

Многие планы лечения начинаются с программы детоксикации, которая помогает избавиться от физической зависимости вашего организма от алкоголя. Детоксикация часто проводится в стационаре или в лечебном центре. Обычно это занимает одну неделю. Поскольку симптомы абстиненции могут быть очень серьезными, вам также могут назначить лекарства, которые помогут предотвратить:

тремор

спутанность сознания

галлюцинации

судороги

Модификация поведения

Люди, злоупотребляющие алкоголем, часто страдают от пьянства не меньше, чем от самого алкоголя. По этой причине вам может потребоваться изучить навыки и механизмы преодоления, которые помогут вам избегать употребления алкоголя после того, как вы покинете лечебный центр или вернетесь в знакомую среду, где желание выпить может быть сильнее. Ваш врач может направить вас к психологу или к другой программе лечения, чтобы помочь вам освоить эти навыки и стратегии выживания.

Консультации

Ваш врач также может направить вас к индивидуальному или групповому консультированию. Группы поддержки могут быть особенно полезны, когда вы проходите курс лечения от алкогольной зависимости. Группа поддержки может помочь вам связаться с другими людьми, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. Они могут помочь ответить на вопросы, поддержать и направить вас к ресурсам поддержки.

Лекарства

Некоторые лекарства используются для лечения алкогольной зависимости. Они включают:

Препараты, повышающие чувствительность к алкоголю, который может снизить ваше желание пить, вызывая тошноту при употреблении алкоголя. В сочетании с алкоголем он может вызвать покраснение, тошноту, рвоту и головные боли.

Препараты, которые могут помочь бороться с тягой к алкоголю, восстанавливая баланс определенных химических веществ в вашем мозгу.

Препараты, блокирующие позитивное воздействие алкоголя на ваш мозг. Без этих добрых чувств у вас может быть меньше желания пить.

Долгосрочная перспектива

Излечение от алкогольной зависимости - это путь на всю жизнь. Вы можете сталкиваться с рецидивами и искушениями большую часть своей жизни. Нередко в процессе преодоления зависимости вы впадаете в трезвость и выходите из нее. Некоторые люди преодолевают зависимость в первый раз, когда пытаются стать трезвыми. Другие борются с алкогольной зависимостью много лет. Чем больше вы стараетесь, тем выше ваши шансы на успех.

Алкогольная зависимость может нанести физический ущерб вашему телу, вызывая множество осложнений. Например, это может повысить риск:

сердечных заболеваний

многих видов рака

рубцевание печени, известное как цирроз

воспаление слизистой оболочки желудка, известное как гастрит

деменция и другие неврологические расстройства

Эректильная дисфункция

Зависимость часто сопровождается определенными расстройствами настроения или психологическими расстройствами, такими как депрессия или беспокойство. Наряду с лечением от алкогольной зависимости вам может потребоваться медицинская помощь по поводу других осложнений, которые у вас возникают.