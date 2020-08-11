Как забеременеть: топ-10 вещей, которые уменьшают шансы

Вот чего следует избегать, когда вы пытаетесь забеременеть. / Pixabay

Попытка зачать ребенка - это одна большая игра на ожидание: вы никогда не сможете предсказать, будет ли в этом месяце положительный результат теста на беременность.

К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы каждый месяц повышать свои шансы забеременеть. Например, вы можете отслеживать свой цикл, принимать витамины для беременных, питаться здоровой пищей. Но иногда не менее важно то, чего вы не делаете.

Вот чего следует избегать, когда вы пытаетесь забеременеть.

1. Курение

Помимо увеличения риска рака легких, толстой кишки и поджелудочной железы (и нанесения вреда вашему здоровью в целом), курение может поставить под угрозу ваши шансы на зачатие. Курящие женщины ускоряют процесс старения фолликулов яичников, что, в свою очередь, может привести к ранней менопаузе и повышенному риску бесплодия. Так что избегайте сигарет любой ценой. Мужчины тоже должны избавиться от этой привычки.

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Хотя последствия курения не так очевидны для мужчин, исследования показывают, что эта привычка может поставить под угрозу структуру и функцию сперматозоидов, а степень ущерба может быть связана с количеством выкуриваемых сигарет. Однако хорошая новость для парней заключается в том, что производство спермы динамично - они производят сперму постоянно. Если ваш партнер бросит курить сегодня, ущерб, нанесенный курением, можно будет обратить вспять через три месяца, когда новый запас спермы созреет и достигнет эякулята.

2. Кофе

Вам не нужно полностью отказываться от утреннего пробуждения, но вы можете подумать о сокращении количества чашек, которые вы потребляете в день. Результаты различаются, но для большей безопасности не выпивайте больше двух чашек каждый день. В документе Американского общества репродуктивной медицины от 2016 года указывается, что употребление более пяти чашек кофе в день связано со снижением фертильности, и что после того, как вы забеременеете, употребление более 200 мг кофеина в день (эквивалент примерно двух чашки кофе) может фактически увеличить риск выкидыша.

Имейте в виду, что разные виды кофе содержат разное количество кофеина. Чашка кофе Starbucks обычно содержит больше кофеина, чем кофе других марок. И чай, горячий шоколад, энергетические напитки и некоторые газированные напитки тоже содержат кофеин.

3. Алкоголь

Если вы планируете беременность, откажитесь от скитаний по барам и бутылок вина на двоих. Хотя неясно, как именно алкоголь влияет на фертильность, исследования показывают, что употребление более двух напитков в день может снизить коэффициент фертильности и увеличить время, необходимое паре для зачатия. Поэтому, пытаясь завести ребенка, пейте только изредка. И вообще избегайте этого, когда вы забеременеете - никакое количество не считается безопасным, если у вас есть ребенок в утробе.

4. Отсутствие упражнений

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует взрослым заниматься умеренными физическими упражнениями 150 минут в неделю для улучшения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Если вы не достигли этой цели, активизируйте свой распорядок. Исследования показывают, что женщины, которые занимаются умеренными упражнениями (когда вы тяжело дышите, но все еще можете говорить), могут забеременеть немного быстрее, чем те, кто этого не делает, и те, кто слишком много тренируется. Начинайте медленно и постепенно увеличивайте темп и интенсивность. Припаркуйте машину подальше от магазина, чтобы внутрь было больше ступенек, и поднимайтесь по лестнице вместо лифта. Найдите спорт или другую физическую активность, которая вам нравится и которой вы действительно хотите заниматься.

5. Экстремальные упражнения

Хотя было доказано, что упражнения потенциально сокращают время, необходимое для зачатия, также лучше избегать чрезмерных тренировок. Исследование, которое связывало умеренные упражнения с меньшим временем для зачатия, также показало, что энергичные и высокоинтенсивные тренировки коррелируют с более длительным временем для зачатия. Одно из возможных объяснений состоит в том, что экстремальные упражнения могут частично привести к серьезной потере веса и гормональным сдвигам, которые, в свою очередь, могут вызвать нерегулярные или пропущенные менструации.

6. Нездоровая еда

Мы не можем однозначно сказать, что определенные продукты, диеты или добавки сделают вас более плодородными. Но есть убедительные доказательства того, что женщинам с бесплодием, связанным с нерегулярными менструациями, может быть полезно минимизировать потребление сахара и обработанных пищевых продуктов, а также увеличить потребление фруктов, овощей, полезных жиров и растительных белков. Исследования также показывают, что низкое потребление фруктов и высокое потребление фаст-фуда коррелируют с более длительным периодом зачатия. Сбалансированная диета не только поможет вам контролировать свой вес, но также поможет регулировать уровень инсулина - и то, и другое повысит ваши шансы на беременность.

Чем выше воспринимаемый стресс, тем тяжелее женщины беременели / УНИАН

7. Хронический стресс

Невозможно полностью исключить стресс из нашей повседневной жизни, и исследования стресса в любом случае кажутся неоднозначными. Но недавние исследования показывают, что чем выше воспринимаемый стресс, тем тяжелее женщины беременели. Чувство стресса, особенно в течение длительного периода времени, может вызвать гормональные сдвиги, которые могут повлиять на овуляцию и фертильность. Если вам сложно справиться со стрессом, поговорите со своим врачом и изучите дополнительные методы лечения, такие как йога, медитация и иглоукалывание, которые могут помочь снизить стресс и потенциально повысить ваши шансы на зачатие.

8. Рыба с высоким содержанием ртути

Рыба (особенно холодноводная, такая как лосось и сардины) является отличным источником омега-3 жирных кислот, которые способствуют развитию мозга плода. Но рыба также может содержать ртуть, большое количество которой может нанести вред развивающемуся мозгу ребенка и снизить ваши шансы остаться беременной после того, как вы забеременеете. Избегайте рыбы с высоким уровнем токсина, такой как рыба-меч, кафельная рыба, королевская макрель и акула.

9. Смазки, опасные для спермы

Использование лубриканта при попытке зачать ребенка - это нормально, но убедитесь, что вы используете лубрикант, благоприятный для фертильности. Некоторые бренды содержат ингредиенты, которые могут влиять на подвижность сперматозоидов in vitro (хотя некоторые исследования показывают, что они не могут в конечном итоге повлиять на ваши шансы на зачатие). Чтобы быть в безопасности, придерживайтесь благоприятных для фертильности лубрикантов, которые сбалансированы по pH, чтобы имитировать естественную смазку вашего тела, не влияя на сперму вашего партнера.

10. BPA

Бисфенол-A, который содержится во многих бытовых товарах, является химическим веществом, нарушающим работу эндокринной системы, а это означает, что он может влиять на гормональную функцию вашего организма, включая гормоны, связанные с вашей репродуктивной системой. Исследования показывают, что у бесплодных женщин уровень BPA в крови выше, чем у фертильных женщин; это также предполагает, что более высокие уровни BPA могут снизить эффективность лечения бесплодия. Причина может быть связана с нарушением менструального цикла, изменениями репродуктивной анатомии и гормональными изменениями. Ученые все еще пытаются понять, как BPA может повлиять на фертильность, но если вы пытаетесь забеременеть, лучше выбирать свежие или замороженные продукты вместо упакованных, продукты, хранящиеся в стеклянной банке.