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Вероятность заражения – 100%: в ВОЗ рассказали, как можно подцепить COVID-19 в метро и автобусах

В ВОЗ по-прежнему полагают, что источником заражения являются люди с симптоматикой COVID-19.

17 июля 2020, 12:30
Киевские троллейбусы
Люди серьезно рискуют подцепить COVID-19 в забитом под завязку транспорте / УНИАН

Человеку достаточно в течение 15 минут находиться достаточно близко к заболевшему коронавирусом, чтобы заразиться COVID-19. Вероятность инфицирования в таком случае может достигнуть 100%.

Об этом рассказал глава Всемирной организации здоровья в Украине Ярно Хабихт в интервью НВ.

По его словам, всего за 15 минут можно подцепить коронавирус во время поездки в метрополитене или на автобусе.

"Типичная ситуация - загруженное метро или эскалатор, перегруженные автобусы", - заявил Хабихт и добавил, что в таком случае заражение коронавирусной инфекцией происходит практически наверняка.Читайте такжеСимптомы нарастают молниеносно: врач рассказал, как развивается пневмония при COVID-19

Также он подчеркнул, что ученым по-прежнему сложно заниматься изучением бессимптомных случаев заражения COVID-19. Сейчас доминирует точка зрения, согласно которой главную опасность представляют люди с четко выраженной симптоматикой коронавирусной инфекции.

Ранее доктор Ярно Хабихт объяснил, почему в Украине ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Напомним, ученые выяснили, у кого больше всего шансов заразиться COVID-19. В группу риска попали люди, у которых диагностировано ожирение.

По состоянию на утро пятницы, 17 июля, в мире зафиксировано более 13,7 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

коронавирус Covid-19 ВОЗ
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