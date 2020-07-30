Врачи отказали в помощи: юрист объяснил, когда медики в своем праве

Причины, по которым в Украине могут отказать пациентам в лечении, четко перечислил адвокат.
В Украине врач имеет полное право отказаться лечить пациента – если тот сам нарушил ряд условий. Однако есть случаи, когда отказ врача от обслуживания пациента – вообще не вариант.
"Согласно закону о здравоохранении предусмотрено, что врач может отказаться от пациента, который нарушает рекомендации, режим медицинской помощи, кроме случаев, когда пациент находится в неотложном состоянии", – пояснил адвокат Александр Гришаков в эфире телеканала Украина 24.
Он перечислил случаи, которые считаются неотложными:
- состояние без сознания,
- кровотечение у пациента (в том числе внутреннее),
- если человек задыхается,
- если у человека инфаркт или инсульт.
В этих случаях оказание первой медицинской помощи является обязательным.
"Если пациент находится полностью в сознательном состоянии, ходит своими ногами, понимает всю ситуацию, то в этом случае врач неотложной помощи может отказаться от оказания медицинской помощи, даже приехав по вызову этого пациента", – уточнил Гришаков.
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