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Паническая атака: как остановить приступ

28 сентября 2020, 17:06

Панические атаки могут случиться с кем угодно.

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анические атаки вызывают такие физические симптомы, как головокружение, боль в груди и учащенное сердцебиение/Pixabay

Панические атаки могут случиться с кем угодно, но когда они происходят без реальной причины, с ними может быть трудно справиться. Панические атаки вызывают такие физические симптомы, как головокружение, боль в груди и учащенное сердцебиение.

Express.co.uk объясняет, как остановить панические атаки.

Симптомы панической атаки

Иногда бывает трудно определить, была ли у вас паническая атака.

Вам может казаться, что вы собираетесь умереть, у вас случится сердечный приступ, вы потеряете сознание или потеряете контроль.

Симптомы включают:

  • учащенное сердцебиение
  • ощущение слабости, головокружения или дурноты
  • ощущение очень горячего или очень холодного
  • потливость, дрожь
  • тошнота (тошнота)
  • боль в груди или животе
  • кажется, что вы задыхаетесь
  • ощущение, что ноги дрожат или превращаются в желе
  • чувство оторванности от своего разума, тела или окружения

Что вызывает панические атаки?

Панические атаки могут случиться в любое время и в любом месте.

У вас может быть только одна за всю жизнь, или вы можете получать их регулярно. Некоторых людей запускают определенные места, ситуации и действия.

Как долго длятся панические атаки?

Когда у вас паническая атака, время может идти очень медленно, и может казаться, что вы пытаетесь успокоиться часами.

Однако большинство панических атак длятся всего от пяти до 20 минут, а пик симптомов наступает через 10 минут.

В крайнем случае панические атаки могут длиться до часа.

Так как же успокоить или предотвратить панику?

Как остановить панические атаки

Эксперт по тревоге, автор и психотерапевт Джошуа Флетчер объяснил: "Панические атаки можно описать как неправильное толкование выброса адреналина. Мы начинаем паниковать по поводу того, почему мы внезапно чувствуем себя такими странными и нервными. Они могут быть очень неудобными, но они не опасны и не нуждаются в "ремонте".

"К сожалению, наиболее распространенный совет по борьбе с паническими атаками связан с идеей "остановить" или попытаться "вылечить" их, что, к сожалению, порождает ожидания, которые могут иметь противоположный эффект для людей, которые их часто испытывают".

Итак, что вы должны делать, когда у вас паническая атака, сказал Джошуа, самый большой фактор в преодолении паники - это помочь изменить перспективу панических атак.

Благотворительная организация по охране психического здоровья Mind подробно объяснила, как справиться с панической атакой и восстановиться после нее.

Во время панической атаки организация рекомендует делать следующее.

Прежде всего, сосредоточьтесь на своем дыхании: считая до пяти на вдохе и считая до пяти на выдохе.

Затем обратите внимание на ступни, топая по месту во время дыхательных упражнений.

Теперь сконцентрируйтесь на своих ощущениях - пожуйте что-нибудь мятное или обнимите что-нибудь мягкое, например, пушистую подушку.

Джошуа советует не использовать техники или стратегии в ответ на панику, потому что, применяя их, вы говорите мозгу, что тревожиться - нехорошо.

Он дает несколько советов о том, как выйти из неприятного состояния.

Дышите медленно и прислушивайтесь к окружающим звукам.

Возможно, вы слышите, как люди разговаривают в соседней комнате, а может быть, вы слышите пение птиц снаружи.

Снимите обувь и носки и ходите босиком - если на полу нет ничего острого.

Закутайтесь в одеяло и подумайте о своих ощущениях.

Вы можете даже распылить на одеяло успокаивающий спрей для сна или понюхать ваше любимое эфирное масло.

Совет Джошуа номер один - переименовать свои панические атаки и изменить свой взгляд на них. "Никто никогда не умирал от панической атаки, и ты не будешь первым. Вы в порядке. Это просто адреналин. Пришло время проявить упорную терпимость", - добавляет он.

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