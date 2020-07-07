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Похудение: как сбрасывать почти по 5 кг за неделю

Вы можете потерять несколько килограмм, следуя диете с низким содержанием углеводов.

7 июля 2020, 21:05
диета, похудение
Вы можете потерять несколько килограмм, следуя диете с низким содержанием углеводов / Фото Instagram

Если вы хотите сбросить 4,5 кг за одну неделю, вам необходимо следовать эффективному плану и не обязательно сидеть на гречневой диете. По словам американских диетологов, этот план был проверен на звездах, и он действительно творит чудеса.

Хотя такой план похудения не является долгосрочным решением проблемы, но может дать старт вашему марафону по потере веса и мотивировать вас на более устойчивые долгосрочные изменения. Впрочем, этот план не рекомендуется для людей с расстройствами пищевого поведения.

5 шагов для похудения

Главред предлагает использовать эти 5 шагов, чтобы потерять 4,5 килограмм в неделю.

1. Меньше углеводов и больше постных белков

Вы можете потерять несколько килограмм, следуя диете с низким содержанием углеводов всего за несколько дней.

Фактически, многие исследования показали, что низкоуглеводная диета является очень эффективным способом похудеть и улучшить здоровье. Кратковременное снижение потребления углеводов также может снизить количество воды и вздутие живота.

Кроме того, если вы потребляете много белка, это может еще больше снизить ваш аппетит и повысить метаболизм.

Попробуйте исключить или резко сократить количество крахмалистых углеводов и сахаров за неделю. Замените их овощами с низким содержанием углеводов, увеличивая при этом потребление яиц, постного мяса и рыбы.

2. Ешьте цельную пищу и избегайте обработанные продукты

Когда вы пытаетесь быстро похудеть, полезно придерживаться простой диеты, основанной на цельных продуктах. Эти продукты, как правило, очень сытные и облегчают потребление меньшего количества калорий, не оставляя вас слишком голодными.

В течение недели вы должны употреблять в основном цельные продукты, состоящие из одного ингредиента. Избегайте большинства продуктов, которые обработаны. Употребление в основном нежирных белков и овощей с низким содержанием углеводов может быть невероятно удовлетворительным для похудения.

3. Снизьте потребление калорий, следуя этим советам

Сокращение потребления калорий может быть наиболее важным фактором, когда речь идет о потере веса. Если вы не потребляете меньше калорий, чем расходуете, то вы не будете терять жир.

Вот несколько простых советов по снижению потребления калорий:

  • Взвесьте и запишите продукты, которые вы едите. Используйте инструмент подсчета калорий, чтобы отслеживать количество калорий и питательных веществ, которые вы принимаете.
  • Уменьшайте все закуски и ничего не ешьте после обеда.
  • Сократите приправы: устраните калорийные приправы и соусы.
  • Наполните свою тарелку овощами и ограничьте количество крахмалистых углеводов и добавленных жиров в течение недели.
  • Выбирайте нежирные белки, такие как курица и рыба.
  • Выбирайте воду, некалорийные напитки, чай или кофе. Протеиновые коктейли хороши, если вы считаете их едой.

4. Поднимайте тяжести и пробуйте тренировки с высокой интенсивностью

Упражнения - один из лучших способов сжечь жир и улучшить свой внешний вид. Силовые тренировки могут привести к потере веса, аналогичной регулярным занятиям аэробикой.

Поднятие тяжестей также может ускорить ваш метаболизм и уровень гормонов, которые часто снижаются во время диеты. Интервальная тренировка высокой интенсивности (HIIT) является еще одним очень эффективным методом тренировки.

Исследования показывают, что 5-10 минут HIIT в пять раз превышает качество регулярных упражнений. Подобно поднятию тяжестей, он может быстро уменьшить запасы мышечных углеводов, а также стимулировать другие важные аспекты потери веса, такие как ваш метаболизм и гормоны сжигания жира.

Вы можете выполнять HIIT три-четыре раза в неделю после тренировки или как часть вашего обычного режима тренировки. Это очень важно сделать со 100% усилием или интенсивностью. Большинство спринтов не должно длиться более 30 секунд.

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Силовые тренировки могут привести к потере веса, аналогичной регулярным занятиям аэробикой

5. Будь активным вне спортзала

Для того, чтобы сжигать лишние калории и терять больше веса, вы также можете увеличить свою ежедневную активность.

Фактически, то, насколько вы активны в течение дня, когда вы не занимаетесь, также играет очень важную роль в потере веса. Простые изменения в образе жизни, такие как ходьба или езда на велосипеде на работу, подъем по лестнице, прогулки на свежем воздухе или даже уборка дома, могут помочь вам сжечь много калорий.

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