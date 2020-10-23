Ученые придумали диету, которая сбивает давление и помогает избежать инсульта

Ученые придумали диету, которая сбивает давление / Womenlikes

Медики выяснили, что диета с флавоноидами – веществами, которых много в чае, ягодах и яблоках– в среднем может снизить артериальное давление на 2–4 миллиметра ртутного столба.

Соответствующие результаты исследования были опубликованы в специализированном научном журнале Scientific Reports. Детальный комментарий по поводу флавоноидов дал один из руководителей проекта, профессор Редингского университета Гюнтер Кюнле.

"Мы получили первые объективные свидетельства того, что флавоноиды, которые есть в чае и некоторых фруктах, действительно влияют на артериальное давление. Это подтвердило результаты более ранних экспериментов и указало на то, что аналогичного эффекта можно добиться любой диетой с большой долей флавоноидов", – рассказал ученый.

Согласно новым данным, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в большинстве развитых стран мира инсульты и другие формы кровоизлияний в мозг в последние годы стали одной из главных причин преждевременной смерти (наряду с инфарктами, сердечной недостаточностью и различными формами онкологии). По статистике жертвами инсультов ежегодно становятся около 15 млн людей, из которых 5 млн погибают, а еще пять становятся инвалидами.

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