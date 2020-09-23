В Минздраве перечислили опасные болезни, число которых выросло в 2020 году

В МОЗ назвали опасные болезни / 1zoom.ru

За восемь месяцев 2020 года в Украине выросла заболеваемость туляремией и кампилобактериальным энтеритом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в среду, 23 сентября.

"По данным лабораторных центров, за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость кампилобактериальным энтеритом... туляремией", - сказано в сообщении.

В 2020 году зарегистрировано 106 случаев кампилобактериального энтерита, в то время как за восемь месяцев прошлого года – 87 случаев.

"Болезнь регистрировалась на четырех административных территориях: Днепропетровская область – 56 случаев, Запорожская область – 28, г. Киев – 18, Винницкая область – четыре", - добавили в ЦОЗ.

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Среди заболевших 91,5% составляют дети, что составляет 1,3 на 100 тыс. населения и выше на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за 2020 год было зарегистрировано два случая заболевания туляремией - среди взрослых в Херсонской области.

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