В Минздраве перечислили опасные болезни, число которых выросло в 2020 году

В 2020 году зарегистрировано 106 случаев кампилобактериального энтерита, в то время как за восемь месяцев прошлого года – 87 случаев.
За восемь месяцев 2020 года в Украине выросла заболеваемость туляремией и кампилобактериальным энтеритом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в среду, 23 сентября.
"По данным лабораторных центров, за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость кампилобактериальным энтеритом... туляремией", - сказано в сообщении.
В 2020 году зарегистрировано 106 случаев кампилобактериального энтерита, в то время как за восемь месяцев прошлого года – 87 случаев.
"Болезнь регистрировалась на четырех административных территориях: Днепропетровская область – 56 случаев, Запорожская область – 28, г. Киев – 18, Винницкая область – четыре", - добавили в ЦОЗ.
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Среди заболевших 91,5% составляют дети, что составляет 1,3 на 100 тыс. населения и выше на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, за 2020 год было зарегистрировано два случая заболевания туляремией - среди взрослых в Херсонской области.
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