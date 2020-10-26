В зоне риска – женщины и дети: что готовит календарь магнитных бурь на ноябрь 2020

Магнитные бури в ноябре 2020 - как пережить самые страшные дни / 1zoom.ru

Магнитные бури в ноябре 2020 опасны в первую очередь своей продолжительностью.

Геомагнитные колебания Солнца воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Магнитные бури – частая причина головных болей, бессонницы, нервозности без явной на то причины. Поэтому так важно соблюдать баланс между физической нагрузкой и отдыхом в периоды магнитных бурь. Не нагружать организм тяжелой пищей, не подвергать себя лишним стрессам. Больше гулять, вовремя ложиться спать и принимать лекарства для нормализации давления – если в том есть необходимость.

Ноябрь будет периодом почти аномальной активности Солнца. И к этому стоит подготовиться заранее.

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Когда проходят магнитные бури в ноябре 2020

Ноябрь сразу же начнется с геомагнитных возмущений.

⇒ Магнитные бури 1-10 ноября 2020 – это мощная и очень продолжительная атака на человеческий организм. В первую очередь в зоне риска окажутся беременные дамы и дети. Чаще всего люди будут жаловаться на потерю работоспособности, повышенную возбудимость и общую слабость (особенно к концу декады). Поэтому стоит заранее спланировать график дел и скорректировать свой рацион, с учетом этой информации.

⇒ Магнитная буря 11 ноября 2020 – она будет средней силы. На головную боль и общий дискомфорт будут жаловаться, в основном, лишь метеозависимые люди.

⇒ Магнитные бури 15-20 ноября 2020 – их пик придется на 18 ноября. Именно в этот день мигрени, чувства усталости и раздражительности достигнут своего апогея.

⇒ Магнитные бури 20-25 ноября 2020 – метеоудар средней силы. Он больше затронет психику, нежели физическое здоровье. Однако из-за этой бури вероятны бессонница, обострение чувства тревоги и беспричинного страха. Стоит заранее настроиться на позитивный лад, а в рацион ввести успокоительные чаи и отвары из трав (из ромашки, мяты, лаванды, мелиссы).

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