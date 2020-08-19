Витамины: этот признак указывает на серьезный дефицит

У вас могут появиться странные пятна на глазах. / Фото pixabay.com

По данным Национальной службы здравоохранения, витамин А имеет решающее значение для повседневного функционирования организма.

Он также известен как ретинол и улучшает иммунную систему, а также улучшает зрение в темных местах.

Витамин А также помогает вашей коже выглядеть и чувствовать себя здоровой.

Но если вы не получаете достаточного количества витамина А в своем рационе, у вас могут появиться странные пятна на глазах.

По словам диетолога Алины Петре, эти пятна официально известны как пятна Бито и выглядят как белые пенистые наросты.

Их можно найти на белках глаз, и они могут вызывать дискомфорт.

Наросты можно удалить, но единственный верный способ избавиться от них - увеличить количество витамина А в вашем рационе.

"Витамин А необходим для выработки родопсина - пигмента, обнаруженного в сетчатке глаз, который помогает вам видеть ночью", - написал Петре для медицинского сайта Healthline.

При отсутствии лечения куриная слепота может прогрессировать до ксерофтальмии - состояния, которое может повредить роговицу и в конечном итоге привести к слепоте.

Еще одним ранним признаком ксерофтальмии являются пятна Бито, которые представляют собой слегка приподнятые пенистые белые наросты на конъюнктиве или белой части глаза.

Пятна Бито выглядят как сухие треугольные пятна с характерным слоем пены наверху. / Фото kp.ru

Наросты можно удалить до определенной степени, но они полностью исчезнут только после лечения дефицита витамина А.

Пятна Бито выглядят как сухие треугольные пятна с характерным слоем пены наверху.

Но употребление большего количества продуктов, богатых витамином А, может помочь защитить от новообразований.

Самые лучшие источники витамина А - сыр, яйца, жирная рыба, молоко и йогурты.

Вы также можете улучшить количество витаминов в своем рационе, включив в него хорошие источники бета-каротина, поскольку организм естественным образом превращает его в витамин А.

Источники бета-каротина включают зелень, листовые овощи, морковь, красный перец, манго и папайю.

Большинству людей ежедневно требуется от 0,6 до 0,7 мг витамина А.

Вы должны получать весь необходимый витамин А из своего ежедневного рациона.

Если вы принимаете добавки витамина А, вы можете повысить риск отравления витамином А, что может иметь летальные последствия.