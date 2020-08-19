Витамины: этот признак указывает на серьезный дефицит

У вас могут появиться странные пятна на глазах.
По данным Национальной службы здравоохранения, витамин А имеет решающее значение для повседневного функционирования организма.
Он также известен как ретинол и улучшает иммунную систему, а также улучшает зрение в темных местах.
Витамин А также помогает вашей коже выглядеть и чувствовать себя здоровой.
Но если вы не получаете достаточного количества витамина А в своем рационе, у вас могут появиться странные пятна на глазах.
По словам диетолога Алины Петре, эти пятна официально известны как пятна Бито и выглядят как белые пенистые наросты.
Их можно найти на белках глаз, и они могут вызывать дискомфорт.
Наросты можно удалить, но единственный верный способ избавиться от них - увеличить количество витамина А в вашем рационе.
"Витамин А необходим для выработки родопсина - пигмента, обнаруженного в сетчатке глаз, который помогает вам видеть ночью", - написал Петре для медицинского сайта Healthline.
При отсутствии лечения куриная слепота может прогрессировать до ксерофтальмии - состояния, которое может повредить роговицу и в конечном итоге привести к слепоте.
Еще одним ранним признаком ксерофтальмии являются пятна Бито, которые представляют собой слегка приподнятые пенистые белые наросты на конъюнктиве или белой части глаза.
Наросты можно удалить до определенной степени, но они полностью исчезнут только после лечения дефицита витамина А.
Пятна Бито выглядят как сухие треугольные пятна с характерным слоем пены наверху.
Но употребление большего количества продуктов, богатых витамином А, может помочь защитить от новообразований.
Самые лучшие источники витамина А - сыр, яйца, жирная рыба, молоко и йогурты.
Вы также можете улучшить количество витаминов в своем рационе, включив в него хорошие источники бета-каротина, поскольку организм естественным образом превращает его в витамин А.
Источники бета-каротина включают зелень, листовые овощи, морковь, красный перец, манго и папайю.
Большинству людей ежедневно требуется от 0,6 до 0,7 мг витамина А.
Вы должны получать весь необходимый витамин А из своего ежедневного рациона.
Если вы принимаете добавки витамина А, вы можете повысить риск отравления витамином А, что может иметь летальные последствия.