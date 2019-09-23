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День осеннего равноденствия: всё о дне – от ритуалов до поздравлений

23 сентября 2019, 06:01

Точное время осеннего равноденствия 2019, ритуалы и приметы дня, а также красивые картинки и пожелания на осеннее равноденствие – в материале Главреда.

  • Осеннее равноденствие 2019 – картинки и открытки Соцсети
  • Осеннее равноденствие 2019 – картинки и открытки Соцсети
  • Осеннее равноденствие 2019 – картинки и открытки Соцсети
  • Осеннее равноденствие 2019 – картинки и открытки Соцсети
  • Осеннее равноденствие 2019 – картинки и открытки Соцсети
  • Осеннее равноденствие 2019 – картинки и открытки Соцсети
  • Осеннее равноденствие 2019 – картинки и открытки Соцсети
  • Осеннее равноденствие 2019 – картинки и открытки Соцсети

23 сентября – праздник, который бывает лишь дважды в год. День осеннего равноденствия 2019 выпал на понедельник.

Осеннее равноденствие 2019: дата, точное время и что нужно делать

Дата осеннего равноденствия нефиксированная: случается это событие 22 сентября ± на один день. К примеру, осеннее равноденствие в 2019 году происходит позже – 23 сентября.

Момент осеннего равноденствия в 2019 году случится в 09:50 по Киеву, а начнется оно в 03:54.

О том, какие на осеннее равноденствие есть приметы – читайте в нашем материале Осеннее равноденствие 2019: когда начинается и какие чудеса бывают в этот день.

Если говорить о том, что нужно делать на осеннее равноденствие, то здесь не обойти тему обрядов и ритуалов. Подробнее об этом читайте в нашем материале Осеннее равноденствие 2019: эзотерика и ритуалы дня.

Осеннее равноденствие 2019: астрология

Осеннее равноденствие 2019 года выпало на 25-е лунные сутки. Луна в знаке Рака. День отлично подходит для завершения важных и сложных дел.

А астролог Влад Росс рассказал Главреду, что 22 и 23 сентября прогнозируется повышенная травмоопасность, так как Луна находится в оппозиции к Сатурну и Плутону.

Гороскоп на этот день очень неблагоприятный для представителей двух знаков Зодиака.

День осеннего равноденствия 2019: что нельзя делать ни при каких обстоятельствах

В день осеннего равноденствия новых дел лучше не начинать. Это время сбора урожая (в том числе и "урожая" своих достижений, подведения жизненных итогов за прошедший с прошлого равноденствия год). День, когда прощаются со старым и отпускают всё лишнее и вредящее человеку.

Так что лучше заняться анализом того, что удалось и почему что-то не получилось (если что-то из задуманного не вышло).

Помимо начала новых дел в день осеннего равноденствия нельзя:

  • ссориться и идти на конфликты;
  • поддаваться на соблазны и допускать в мыслях негатив: чем позитивнее и оптимистичнее будут мысли в этот день – тем удачнее выдастся новый жизненный период;
  • врать – в первую очередь себе самому, но и окружающим тоже не стоит.

Осеннее равноденствие: поздравления и гифки

Осень день сравняла с ночью,

А гулять всем нужно очень!

С днем равноденствия я поздравляю

И на прогулку тебя приглашаю.

Обещаю согревать курткой и теплом своим,

Разговором занимать, не скучно нам двоим.

Осень нас порадует негой, красотой

И если ты захочешь – я всегда с тобой!

***

Сегодня праздник равноденствия и равноночия. Желаю жизнерадостности, позитива, а также баланса и гармонии в отношениях и по жизни. Пусть всегда вам везет, а сил хватает на все!

***

День сегодня равен ночи,

Завтра станут дни короче...

Таков закон самой природы,

Но а сегодня к небосводу

Мы устремляем свои мысли,

Чтобы подумать, осень письма

Пошлёт зиме, желанья наши,

Становимся мы старше, старше,

А вместе с тем, друзья, мудрей...

Ты только осень не болей

И не хандри, храни в себе

Гармонию, она в тебе

И в равноденственном здесь дне...

***

В день осеннего равноденствия пожелаю, чтобы светлая энергия всегда одолевала темную. Пусть в твоей жизни все будет гармонично, как инь и янь, Солнце и Луна, белое и черное. Ведь день не может существовать без ночи, но и тени не бывает без света.

***

С день равноденствия осеннего

Мы пожелаем вам везения,

Пусть в жизнь гармония придет

И равновесие внесет!

***

Равноденствия поступь осеннего

Тихо шепчет листвою стихи,

Что пишу я тебе беззастенчиво,

Что спокойны, легки и тихи.

Пусть сбываются грезы, желания,

Пусть не знаешь ты бед и разлук.

Пусть минуют и боль, и отчаянье.

Только светлым всё будет вокруг.

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