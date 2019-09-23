День осеннего равноденствия: всё о дне – от ритуалов до поздравлений

Точное время осеннего равноденствия 2019, ритуалы и приметы дня, а также красивые картинки и пожелания на осеннее равноденствие – в материале Главреда.
23 сентября – праздник, который бывает лишь дважды в год. День осеннего равноденствия 2019 выпал на понедельник.
Осеннее равноденствие 2019: дата, точное время и что нужно делать
Дата осеннего равноденствия нефиксированная: случается это событие 22 сентября ± на один день. К примеру, осеннее равноденствие в 2019 году происходит позже – 23 сентября.
Момент осеннего равноденствия в 2019 году случится в 09:50 по Киеву, а начнется оно в 03:54.
О том, какие на осеннее равноденствие есть приметы – читайте в нашем материале Осеннее равноденствие 2019: когда начинается и какие чудеса бывают в этот день.
Если говорить о том, что нужно делать на осеннее равноденствие, то здесь не обойти тему обрядов и ритуалов. Подробнее об этом читайте в нашем материале Осеннее равноденствие 2019: эзотерика и ритуалы дня.
Осеннее равноденствие 2019: астрология
Осеннее равноденствие 2019 года выпало на 25-е лунные сутки. Луна в знаке Рака. День отлично подходит для завершения важных и сложных дел.
А астролог Влад Росс рассказал Главреду, что 22 и 23 сентября прогнозируется повышенная травмоопасность, так как Луна находится в оппозиции к Сатурну и Плутону.
Гороскоп на этот день очень неблагоприятный для представителей двух знаков Зодиака.
День осеннего равноденствия 2019: что нельзя делать ни при каких обстоятельствах
В день осеннего равноденствия новых дел лучше не начинать. Это время сбора урожая (в том числе и "урожая" своих достижений, подведения жизненных итогов за прошедший с прошлого равноденствия год). День, когда прощаются со старым и отпускают всё лишнее и вредящее человеку.
Так что лучше заняться анализом того, что удалось и почему что-то не получилось (если что-то из задуманного не вышло).
Помимо начала новых дел в день осеннего равноденствия нельзя:
- ссориться и идти на конфликты;
- поддаваться на соблазны и допускать в мыслях негатив: чем позитивнее и оптимистичнее будут мысли в этот день – тем удачнее выдастся новый жизненный период;
- врать – в первую очередь себе самому, но и окружающим тоже не стоит.
Осеннее равноденствие: поздравления и гифки
Осень день сравняла с ночью,
А гулять всем нужно очень!
С днем равноденствия я поздравляю
И на прогулку тебя приглашаю.
Обещаю согревать курткой и теплом своим,
Разговором занимать, не скучно нам двоим.
Осень нас порадует негой, красотой
И если ты захочешь – я всегда с тобой!
***
Сегодня праздник равноденствия и равноночия. Желаю жизнерадостности, позитива, а также баланса и гармонии в отношениях и по жизни. Пусть всегда вам везет, а сил хватает на все!
***
День сегодня равен ночи,
Завтра станут дни короче...
Таков закон самой природы,
Но а сегодня к небосводу
Мы устремляем свои мысли,
Чтобы подумать, осень письма
Пошлёт зиме, желанья наши,
Становимся мы старше, старше,
А вместе с тем, друзья, мудрей...
Ты только осень не болей
И не хандри, храни в себе
Гармонию, она в тебе
И в равноденственном здесь дне...
***
В день осеннего равноденствия пожелаю, чтобы светлая энергия всегда одолевала темную. Пусть в твоей жизни все будет гармонично, как инь и янь, Солнце и Луна, белое и черное. Ведь день не может существовать без ночи, но и тени не бывает без света.
***
С день равноденствия осеннего
Мы пожелаем вам везения,
Пусть в жизнь гармония придет
И равновесие внесет!
***
Равноденствия поступь осеннего
Тихо шепчет листвою стихи,
Что пишу я тебе беззастенчиво,
Что спокойны, легки и тихи.
Пусть сбываются грезы, желания,
Пусть не знаешь ты бед и разлук.
Пусть минуют и боль, и отчаянье.
Только светлым всё будет вокруг.