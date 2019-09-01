Месяц лжи и неприятностей: астролог рассказал, чего ждать в сентябре каждому знаку Зодиака

Астролог Росс предупредил об очень напряженном месяце и составил гороскоп на сентябрь для всех знаков

Сентябрь станет месяцем контрастов, когда будет происходить ломка стереотипов. Ведь весь месяц пройдет под влиянием жесткого квадрата между Нептуном, планетой религии, духовности и возвышенности, и Юпитером, планетой власти и социума. Потому первая половина сентября будет жесткой и напряженной, а вот после полнолуния, которое произойдет 14 числа, начнется более-менее спокойный и расслабленный период.

Также сентябрь будет весьма напряженным в связи с фантазиями, иллюзиями, мечтаниями. В это время может быть много лжи, обманов, заблуждений. В частности, это будет касаться того, что нам говорят с экранов телевизоров, заявлений политиков. Не станут исключением и встречи важных государственных деятелей, например, переговоры в "нормандском формате". Такие переговоры могут привести к неверной оценке ситуации, настроений других участников переговоров, заблуждениям и обманам.

Кроме того, неровно пойдут и церковные дела. Кого-то может серьезно разочаровать то, что мы будем наблюдать в этой сфере в сентябре. Эмоции и впечатления будут сильны, потому что для верующих ситуации будут весьма болезненными. Особенно это проявится в конце месяца, когда соединятся Черная Луна, планетой лжи и обмана, и Нептун, планета религии.

Читайте также"Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянетВ связи с этим в 20-х числах сентября я также советовал бы отложить важные встречи, потому что велик будет риск клюнуть на наживку обмана и лжи, а после попасть в какие-то неприятные ситуации.

Также в этом месяце, особенно во второй его половине, не следует принимать поспешных решений, обольщаться и верить другим на слово.

В целом, нас ждет очень непростой сентябрь: первая половина месяца до полнолуния будет очень напряженной, а с 15 числа можно рассчитывать на более-менее спокойные ситуации и тихую жизнь.

1-5 сентября будут наиболее сложными днями месяца, когда во всех делах и взаимоотношениях будет ощущаться напряжение. Меркурий соединится с Марсом, что сулит опасность конфликтов, споров, ДТП и несчастных случаев. В эти дни особенно внимательно нужно относиться к детям, не стоит отпускать их одних в школу. Нужно проявить осторожность, контролировать детей, потому что возможны опасные и непредвиденные ситуации, касающиеся взрывчатых веществ и огня. Марс – символ огня – может разбушеваться в это время, и дети будут наиболее уязвимы.

6-10 сентября продолжится напряженная ситуация, что будет связано с тау-квадратом Меркурия и Нептуна. Именно в это время может происходить пересмотр ценностей на почве больших разочарований, конфликтов, событий, который заставят по-новому взглянуть на вещи.

Кроме того, в это время вероятным будет жесткое противостояние в политике. Так, например, когда весной был аналогичный тау-квадрат между Юпитером и Нептуном, патриарх Филарет стал выступать со скандальными заявлениями, которые могли навредить новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Потому можно ожидать, что и в этот период продолжится эпопея церковных войн. И события могут складываться не особенно благоприятно для ПЦУ. Мы, например, можем столкнуться с ярым нежеланием греческой, албанской и македонской церквей признавать ПЦУ.

Этот период будет опасен еще и тем, что внезапно активизируют свою деятельность исламисты. В виду этого жесткого тау-квадрата в первой половине месяца могут происходить какие-то теракты и взрывы. Будут очень бурлить различные религиозные течения и радикальные настроения будут зашкаливать.

Читайте такжеЗеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на ДонбассеАпогеем всего этого может стать полнолуние, которое произойдет 14 сентября в 7.33 утра по киевскому времени в 22-м градусе Рыб. Его символом является больная женщина, лежащая в кровати. Потому середина месяца будет непростой точкой, связанной с аллергиями, отравлениями и другими заболеваниями.

Сентябрь в целом станет худшим временем для операций, особенно неблагоприятной в этом плане будет его первая половина и середина. Потому если есть возможность отложить операцию, то лучше перенести ее на октябрь.

Вторая половина сентября будет более плавной, размеренной и спокойной. Хороший период начнется ровно с 15 числа. В этот день Венера и Меркурий пересекут границы Девы и войдут в зодиакальный знак Весы. Это будет хорошее время для построения новых бизнес-планов и проектов, несмотря на то, что это будут дни сразу после полнолуния.

Кроме того, Сатурн будет пребывать в благоприятном положении – он начнет директное движение 18 сентября. Поэтому после полнолуния, с 15 сентября и вплоть до 27-го, может быть успех в карьере, в построении новых стратегий, постановке новых задач и целей, реализации амбиций и достижении поставленных задач. Именно Сатурн связан с карьерой и профессиональной деятельностью, делопроизводством и важными достижениями. Потому сразу после полнолуния будет удачной смена места работы.

Также это время отлично подходит для того, чтобы начать заниматься спортом. Как раз в середине месяца, когда Марс будет соединяться с Солнцем, что будет способствовать активности, конкретности, деятельности и спорту. Если вам давным-давно хотелось привести себя в порядок, то это будет очень подходящий момент.

Так что именно 18 сентября – самый лучший день в месяце, чтобы начать важное дело. Нужно отметить его как самый позитивный и классный день в сентябре, который будет связан с благоприятной комбинацией планет "парус". В этот день можно словить попутный ветер, волну удачи и дальше двигаться вместе с ней. Люди, которые встретятся в этот день, встретятся неслучайно – они, скорее всего, окажутся связанными в будущем построением карьеры или реализацией общей цели. Потому благоприятно именно с 18 сентября выходить на новое место работы.

Таким образом, с середины месяца и до 27 сентября нас ожидает благоприятный период. Но нужно помнить, что 22 и 23 сентября будет повышенная травмоопасность, поскольку Луна будет в оппозиции к Сатурну и Плутону.

28-30 сентября – это худшее время для покупок. Лучше воздержитесь от важных для вас приобретений, потому что Венера будет в жестком квадрате к Плутону, особенно 30 сентября. И это будет тот самый наихудший день для важных финансовых и деловых решений, несмотря на то, что 30 сентября – праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Читайте такжеНибиру и конец света: астролог рассказал, когда случится апокалипсисТакже я не советую жениться, расписываться или венчаться, 30 сентября этого года. Поскольку те, кто выберет 30 сентября для такого особенного события, могут скоро овдоветь. Плутон указывает на смерть, а Венера – на любовь. Так что разрушительные тенденции в отношениях могут наметиться именно в самом конце сентября.

Кроме того, 20-е числа сентября – это худшее время для подписания важных договоров и контрактов, встреч с новыми людьми и обсуждения важных вопросов, потому что легко можно попасть во власть лжи, обмана, лицемерия.

Поэтому с Путиным Зеленскому лучше не встречаться в сентябре, особенно в 20-х числах. Путин – это король обмана, и, если их встреча состоится в неблагоприятный период, то все может закончиться тем, что Зеленский обольстится, так как российский президент наобещает ему всего-всего, но, в итоге, ничего не выполнит.

Это – лучшее время для дьявольских личин, дьявольских сущностей, людей, которые движутся во мраке, в том числе воров, карманников, шарлатанов. Потому в это время возможны скачки курса биткоина и ценных бумаг, наши валютчики активизируются в этот период и начнут "топить" гривну именно в 20-х числах. А к концу месяца, когда установится квадрат Венеры и Плутона, могут ее просто расчленить.

Так что нам следует быть готовыми к сложному месяцу, когда в первой его половине будет сохраняться напряженность и бить адреналин, а во второй половине можно будет расслабиться, но все равно нужно будет оставаться аккуратными, дабы напрасно не обольщаться и не обманываться, так как это будет время измен, коварства.

Отдельный совет мужчинам – не изменяйте особенно в этот период своим женщинам, потому что на небе будет Черная Луна – дьяволица Лилит. А это значит, что и политиков, и обычных людей могут провоцировать, а затем ловить на взятках, изменах или других нечестных либо откровенно преступных действиях, могут вытаскивать "скелеты из шкафов", что чревато негативными последствиями.

Так что в сентябре сто раз все проверяйте, обдумывайте, взвешивайте, а только потом принимайте решение и действуйте.

Гороскоп на сентябрь-2019 для всех знаков Зодиака

Лузеры месяца:

Жесткий тау-квадрат между планетами, прежде всего, будет негативно воздействовать на подвижные знаки Зодиака, потому судьба больше всего будет бить именно их.

Рыбы. Представители этого знака Зодиака станут первыми, кто чаще всего будет поддаваться соблазну и попадать в сложные ситуации. Их могут обманывать и предавать, потому им не стоит никому доверять в этот период. Особенно несладко придется Рыбам во второй половине сентября. Нептун управляет Рыбами, и он будет в соединении с Черной Луной. Потому в этом месяце Рыбы могут погрузиться в пучину хаоса: они могут подсесть на наркотики или алкоголь. Это время, когда Рыбы могут пойти по темному пути, руководствуясь жаждой наживы или обольстившись напрасно. Потому их ждут большие разочарования и измены. Рыбам нельзя никому слепо доверять. Сентябрь будет месяцем "разводилова" этого знака Зодиака. Вообще, Рыбы – это самый верующий и доверчивый знак Зодиака, потому в этом месяце им нужно быть предельно осторожными и аккуратными. В данном случае для них будет лучше настраивать себя на худшее, а не на лучшее.

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков ЗодиакаКроме того, на протяжении первого месяца осени Рыбам могут сниться пророческие кошмарные сны, потому им не стоит пренебрегать снами, где они увидят несчастные случаи или ДТП, а, наоборот, лучше всерьез воспринимать их и сделать все, чтобы избежать того, что им приснилось. В сентябре Рыбы легко могут менять "шило на мыло", потому активная деятельность и финансовые дела им просто противопоказаны.

Девы. У Дев также будет очень сложный месяц. Им, как и Рыбам, категорически запрещено в сентябре заключать важные финансовые сделки, поскольку партнерские проекты и соглашения могут привести к разочарованиям, большим смутам и крупным потерям. Могут проявиться разрушительные тенденции, которые застанут Дев врасплох. И поскольку именно в Деве будет сохраняться сложный аспект Марса к Венере, это будет время бракоразводных процессов. А если оба партнеры – Девы, то между ними, особенно в первой половине месяца, могут складываться очень скандальные ситуации и возникать крупные конфликты. Дев может ждать общественное порицание, недовольство начальства ими, потому им нужно готовиться к сложностям в делах.

Стрельцы. У Стрельцов в сентябре может стремительно начать рушиться репутация и хорошее мнение окружающих о них. Дальние поездки и приключения могут приводить к масштабным несчастным случаям, ДТП. В это время Стрельцам категорически нельзя ехать за границу, в том числе отправляться на заработки в другую страну. Лучше с этими поездками повременить, поскольку, например, отправившись на заработки, они могут попасть в руку к нечестным работодателям, в результате чего Стрельцов попросту кинут. Переезды и смена места жительства тоже станут крайне неблагоприятными. Осторожными нужно быть с инвестициями и покупкой недвижимости, поскольку все эти операции могут выйти Стрельцам боком. Стрельцов могут серьезно обмануть и обокрасть в сентябре. Именно Стрельцы будут наиболее частыми жертвами домушников.

Близнецы. Сложная ситуация в сентябре будет и у Близнецов, особенно это будет касаться их продвижения в карьере, в работе. Их ждет неустойчивая ситуация в плане финансов. Они будут метаться, могут внезапно сорваться на заработки за рубеж, но все эти попытки будут тщетны и не оправдают их ожиданий. Близнецам лучше воздержаться от таких поездок и не рисковать. Также они могут навлечь на себя неприятные конфликтные ситуации из-за своих любовных похождений, потому Близнецам лучше не изменять своим женам или мужьям, так как это легко может раскрыться именно в сентябре.

Счастливчики месяца:

Читайте такжеМстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков ЗодиакаКозероги. В сентябре больше всех фартить будет Козерогам. У них все будет складываться блестяще. Сатурн, управляющий Козерогом, будет разворачиваться в директное движение, и с этого момента жизнь представителей этого знака просто забьет ключом, вокруг них будет вращаться мир. Их ждет стремительное карьерное продвижение, достижение целей, решение самых амбициозных задач, особенно во второй половине месяца. Так что все у Козерогов будет складываться благоприятно: удачные инвестиции, перспективные вложения. Особенно будет везти Козерогам за границей. Есть блестящие предпосылки найти бизнес-партнеров за рубежом, многообещающие знакомства с иностранцами, открытие новых земель, новых возможностей. Если они отправятся на заработки, то им удастся хорошо заработать за границей, а также укрепить взаимоотношения с бизнес-партнерами. Также сентябрь у Козерогов станет самым благоприятным временем, чтобы вернуть любимых или помириться с родными, с которыми когда-то разделила ссора.

Раки. Благоприятный период в сентябре ждет и Раков. Они будут везунчиками в плане документации, поездок и приключений. Если они отправятся в путешествие, то оно превысит все их ожидания. Для Раков будет открыто все: дальние страны, моря, горы, реки. Им пойдет на пользу и курортный отдых, неожиданно хорошо поправят их здоровье и самочувствие поездки в здравницы, на воды. Их ждет успех в учебе. Более того, если Раки захотят перевестись в другой вуз, то им легко это удастся, и такой шаг пойдет им на пользу. Потому Раков ждет успех во всем, что касается перевода на новое место учебы – перед ними будут широкие возможности для самореализации.

Читайте такжеЗаядлые трудоголики: какие знаки Зодиака пашут как лошадиВесы. Позитивный период будет и у Весов. Особенно им будет фартить в том, что будет касаться разгадывания загадок, то есть им будет легко удаваться докопаться до сути вещей. "На ловца и зверь бежит" – это будет про представителей этого знака в сентябре. Весы сумеют в этом месяце разоблачить тайные планы недругов, выявить врагов и неприятелей. Все, что будет связано с космосом, чем-то иррациональным, будет складываться удачно для Весов. Потому занятия оккультными практиками будут приносить результат, они преуспеют в ясновидении, астрологии, гадании на картах Таро. Они могут идти учиться на астролога, психолога и постигать другие иррациональные науки или практики, потому что начало в этих делах, положенное в сентябре, вне всякого сомнения, даст хорошие плоды. Для них будет очень полезным посетить святые места, например, Тибет.

Овны. У Овнов в сентябре будет хороший позитивный цикл, связанный со спортом, началом лечебных голоданий и спортивных диет. Нагрузки Овнам однозначно пойдут на пользу. Сентябрь станет прекрасным временем для смены места работы и вида деятельности. Перед ними откроются новые возможности для ведения собственного бизнеса. Овнам можно рисковать ради своих целей. Они сумеют добиваться всего с помощью вышестоящих, начальство, властьимущих. Хороший период в плане бизнеса и достижения поставленных целей.

С переменным успехом месяц пройдет для следующих знаков:

Водолеи. В первой половине сентября Водолеям, как никому, нужно быть осторожными, поскольку велика опасность катастроф. Представители этого знака Зодиака в начале осени будут притягивать к себе автомобильные аварии, непредвиденные ситуации и финансовые катастрофы. Водолеям лучше не сорить деньгами и не ввязываться в рискованные финансовые мероприятия. Такая ситуация будет сохраняться вплоть до полнолуния. Зато вторая половина месяца будет благоприятной для Водолеев. Их будут ждать дружественные отношения с людьми, взаимопонимание, протекция влиятельных людей. Перед ними будут открываться новые широкие возможности. Водолеи будут способны осуществлять важные реформы, преобразования к лучшему, реализовывать мирные планы, воплощать важные проекты.

Читайте такжеГлавный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивыйЛьвы. У Львов очень насыщенной будет первая половина сентября. Им поступит множество деловых предложений. И, поскольку этот период благоприятен для них, они должны не отсиживаться, а рисковать, активно действовать, быстро принимать решения, засучить рукава и браться за дело. Они не должны упустить этот период. Это время благоприятно для бизнесменов, может принести неожиданные быстрые, но результативные поездки и встречи. Это будет время быстрых денег и больших дел у Львов. "Раз-два – и в дамки" – это будет про Львов. А вот во второй половине месяца ситуация будет менее благоприятная, особенно в плане здоровья. Возможно, хронические заболевания напомнят о себе обострениями, или кризисные ситуации со здоровьем возникнут по другим причинам. Особенно внимательными нужно быть к сердечно-сосудистой системе и позвоночнику. Также следует стараться соблюдать спокойствие в любых ситуациях и не рваться в какие-то заоблачные дали.

Тельцы. В первой половине сентября Тельцов ждут блестящие романтические встречи, успех в амурных делах и большая любовь. Особенно мужчинам-Тельцам, у которых нет любимых, я бы рекомендовал отправиться куда-нибудь на Ривьеру или другое романтичное место, где можно встретить свою вторую половинку. Время благоприятно для романов и большой романтики. Также Тельцы могут смело рисковать в первой половине месяца. Перед ними откроются широкие возможности для вложения крупных инвестиций, потому они смело могут покупать недвижимость, вкладывать деньги в ценные бумаги. Но вторая половина месяца будет менее благоприятной, особенно это может быть связано с юриспруденцией, законодательными структурами, судебными разбирательствами. Также возможны проблемы, связанные с учебой, получением образования.

Скорпионы. В первой половине месяца Скорпионов ждут постоянные разборки и выяснения отношений с друзьями, соратниками, родителями. Возможны сложные ситуации. Скорпионам в этот период будет сложно найти себя, потому им будет присуще агрессивное поведение. Может дойти до того, что на Скорпионов могут начать охоту, например, если Скорпионы кому-то задолжали, то из них начнут выбивать деньги. А во второй половине сентября представителей этого знака будет ждать финансовый успех. Возможны благоприятные изменения в жизни, причем все будет происходить неожиданно и стремительно. Также успешными будут финансовые вложения. Кроме того, во второй половине месяца Скорпионы могут попытать удачу в лотерее – им вполне может крупно повезти, они способны сорвать джек-пот.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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