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Вера, Надежда, Любовь и мать их София: когда праздник и что делают

29 сентября 2019, 06:07

День Веры, Надежды, и Любви 2019 – это особый православный праздник со своими приметами и традициями.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София – дата, приметы, молитва
Вера, Надежда, Любовь и мать их София – дата, приметы, молитва

30 сентября – праздник светлый, но с грустной историей. В этот день православные почитают память святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

День Веры, Надежды и Любви 2019 выпал на понедельник. Поздравления с Днем ангела в этот день принимают все прекрасные обладательницы этих чудных имен: 30 сентября отмечаются главные именины по церковному календарю Веры, Надежды, Любови и Софии.

История праздника трагичная: 12-летнюю Веру и ее сестер – десятилетнюю Надежду и девятилетнюю Любовь – император Адриан приказал зверски замучить, ведь девочки отказывались отречься от своей христианской веры.

Читайте такжеПоздравления и красивые открытки с Днем ангела ВерыИ всё это происходило на глазах их матери Софии. Однако женщина ни на секунду не допускала мысли, что дочери могут променять веру на жизнь: не уговаривала их и не роптала на Бога. Спустя три дня после смерти дочерей София скончалась от горя на их могиле.

С тех пор христиане чествуют святых великомучениц Веру, Надежду, Любовь и Софию как истинных приверженец веры Господней.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: молитва

О чем молятся иконе Вера, Надежда, Любовь? В христианской традиции святые Вера, Надежда, Любовь защищают дом и семью от невзгод и распрей. Перед этой иконой молятся:

  • о семейном благополучии,
  • возвращении покоя и радости в семью,
  • о зачатии и благополучном рождении ребенка,
  • о здоровье детей и матерей,
  • об избавлении от женских болезней и болей суставов.

Также икона Вера, Надежда, Любовь и их мать София помогает оградить родных молящегося от искушений и направить их на путь правильный.

Читайте такжеДень ангела Надежды: как поздравить на словах и в открыткахО святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою; что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Вера, Надежда Любовь и мать их София: традиции

Помимо традиционных для церковных праздников традиций не ссориться и не сквернословить в этот день – у праздника Вера, Надежда Любовь и мать их София есть и традиция весьма своеобразная. Считается, что женский плач (непременно с утра пораньше) убережет семью и их дом от всяческих бед и болезней. Так что в старину многие женщины начинали этот день с плача, тем самым оплакивая несчастную судьбу Софии и ее дочерей.

Читайте такжеПоздравления с именинами Любови на словах и в открыткахВпрочем, для женщин замужних он начинался еще раньше. По другой традиции, в этот день в полночь нужно приготовить каравай. Утром после плача женщина шла в церковь, чтобы помолиться и купить три свечи. Две свечи она сразу ставила Иисусу Христу, а третью несла домой, чтобы водрузить в центр испеченного каравая.

Запалив свечу, хозяйка дома 40 раз читала заговор на благополучие, после чего каждый домочадец съедал по куску. А вот посторонних, даже гостей, таким пирогом ни за что не угощали – чтобы не отдать благополучие и достаток из дому. Крошки от каравая не выкидывали.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: приметы

Приметы дня Веры, Надежды и Любви, в основном, связаны с погодой:

  • гроза и гром – к затяжной осени, но теплой;
  • просто дождь – к ранней весне.

Летящие журавли, замеченные в этот праздник, сулили лютоморозный Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Если же птицы всё еще оставались в гнездах, то ждали поздней зимы.

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