3 октября 2019 – праздник антиводки и Олега: приметы дня

3 октября – праздник антиводки

3 октября – праздник антиводки и антигорилки, ведь в этот день общественность решила устроить Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Заодно отмечается и День ОМОН в России. Как совместят эти два праздника российские силовик – неясно, но, видимо, что-то придумают.

Кроме этого, Германия отмечает День единства (в 1990 году именно 3 октября произошло воссоединение Западной и Восточной Германии), а Южная Корея – День основания своего государства.

Церковный праздник 3 октября установлен в дань памяти великомученика Евстафия Римского. По народному календарю, 3 октября – это Астафьев день или Астафий Ветряк. Заодно свой "профессиональный праздник" в этот день в старину справляли и мельники, чья работа напрямую была связана с ветром.

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3 октября: приметы

Астафия не зря прозвали Ветряком. В этот день наблюдали за ветром:

если с севера дует – к холодам,

с запада — к дождям,

с юга — к теплу и доброму урожая озимых,

с востока — к пригожей погоде.

Также, по приметам, теплая погода и летящая сегодня паутина сулят позднюю осень. А вот низкорастущие на дереве шишки – к ранним морозам.

3 октября: что нельзя делать, а что можно

Читайте такжеБлагоприятные дни для консервирования в октябре 2019Хозяйки в Астафьев день рубили капусту (уже тронутые морозом кочаны имели особый вкус) и проветривали вещи на улице.

Чтоб в дом не попала нечисть, наши предки окуривали жилище полынью, можжевельником или зверобоем, омывали все зеркальные поверхности (зеркала и окна) святой водой, а после захода солнца зажигали свечу.

Из запретов дня – стряхивать воду с рук после мытья: считается, что слетающие капли породят чертей.

3 октября: именины

Сегодня День ангела справляют Татьяна, а также Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег и Федор. Причем главный именинник дня – Олег. О том, как поздравить Олега с днем ангела – читайте в нашем материале День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные.

Кто родился 3 октября

Человеку, который родился 3 октября, в жизни поможет талисман из нефрита.

Сегодня родились: