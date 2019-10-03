3 октября 2019 – праздник антиводки и Олега: приметы дня

Что нельзя делать 3 октября 2019 и кого поздравлять, узнал Главред.
3 октября – праздник антиводки и антигорилки, ведь в этот день общественность решила устроить Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
Заодно отмечается и День ОМОН в России. Как совместят эти два праздника российские силовик – неясно, но, видимо, что-то придумают.
Кроме этого, Германия отмечает День единства (в 1990 году именно 3 октября произошло воссоединение Западной и Восточной Германии), а Южная Корея – День основания своего государства.
Церковный праздник 3 октября установлен в дань памяти великомученика Евстафия Римского. По народному календарю, 3 октября – это Астафьев день или Астафий Ветряк. Заодно свой "профессиональный праздник" в этот день в старину справляли и мельники, чья работа напрямую была связана с ветром.
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3 октября: приметы
Астафия не зря прозвали Ветряком. В этот день наблюдали за ветром:
- если с севера дует – к холодам,
- с запада — к дождям,
- с юга — к теплу и доброму урожая озимых,
- с востока — к пригожей погоде.
Также, по приметам, теплая погода и летящая сегодня паутина сулят позднюю осень. А вот низкорастущие на дереве шишки – к ранним морозам.
3 октября: что нельзя делать, а что можно
Читайте такжеБлагоприятные дни для консервирования в октябре 2019Хозяйки в Астафьев день рубили капусту (уже тронутые морозом кочаны имели особый вкус) и проветривали вещи на улице.
Чтоб в дом не попала нечисть, наши предки окуривали жилище полынью, можжевельником или зверобоем, омывали все зеркальные поверхности (зеркала и окна) святой водой, а после захода солнца зажигали свечу.
Из запретов дня – стряхивать воду с рук после мытья: считается, что слетающие капли породят чертей.
3 октября: именины
Сегодня День ангела справляют Татьяна, а также Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег и Федор. Причем главный именинник дня – Олег. О том, как поздравить Олега с днем ангела – читайте в нашем материале День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные.
Кто родился 3 октября
Человеку, который родился 3 октября, в жизни поможет талисман из нефрита.
Сегодня родились:
- 1883 – украинская балерина Ида Рубинштейн.
- 1886 – украинская и американская дизайнер одежды, автор сценических костюмов для кино и балета (за дизайн костюмов к фильму "Жанна д’Арк" получила Оскар), соавтор современной балетной пачки Варвара Каринская.
- 1895 – русский поэт Сергей Есенин.
- 1935 – советский актер театра и кино Армен Джигарханян.
- 1935 – американский астронавт Чарльз Дюк, побывавший на Луне.
- 1976 – украинский пловец, заслуженный мастер спорта Украины, призер Олимпийских игр Денис Силантьев.
- 1989 – украинский биатлонист, лыжник, призер Паралимпийских игр Максим Яровой.