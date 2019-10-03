День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные

День ангела или именины – это маленькое день рождения человека. И 3 октября отмечает такой день Олег.

В День Олега 2019 все обладатели этого "священного" имени принимают искренние и добрые пожелания. Шуточные поздравления с днем ангела Олегу шлют друзья, поздравить Олега с днем ангела своими словами спешит родня.

Лучшие поздравления для Олега подобрал и Главред.

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Поздравления Олегу прикольные

Олег, в день ангела поздравления прими,

Пусть счастье улыбается в пути,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пускай везет тебе во всем, всегда.

Мира, радости тебе, удачи,

Здоровья крепкого, достатка в придачу,

Пускай веселым будет настроенье,

Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье.

***

Весьма хозяйственен Олег,

В его руках "горит" работа.

Не докучают никогда

Ему житейские заботы.

Горяч он в споре, но тот час

Себя сдержать всегда умеет;

И несмотря, что любит дом,

К турне нередко тяготеет.

Пусть остроумие Олега

По жизни часто выручает;

Пусть радость, счастье и успех

День ото дня его встречают!

***

Имен на свете много разных,

И каждое как Божий дар.

Олег — и краткость в нем, и важность,

И разум, и любви пожар.

И отмечая праздник в жизни,

Останься верным ты себе.

Запас имей свой оптимизма,

Чтоб дать отпор любой беде!

Олег, любви тебе на свете —

Взаимной, яркой и святой!

Пусть ждут успех и долголетие,

Пусть ангел будет над тобой!

С днем ангела, Олег – в прозе

Поздравляю, Олежка! Желаю тебе свершения всех твоих грандиозных планов, блестящих перспектив и возможностей в жизни, искреннего общения и крепкой любви родных, высокого достатка, великого счастья, массу интересных увлечений и радостных событий.

***

Олег, от всей души хочу пожелать тебе быть желаю удачливым и бодрым, никогда не терять веры с оптимизмом и не опускать руки. Уметь любить, мечтать – и воплощать планы в жизни! С праздником!

***

Олеженька, с Днем ангела! Желаю тебе успешных начинаний, верных целей и достижения небывалых высот, желаю уверенности в силах и отваги, настойчивости характера и доброты души, желаю крепкого здоровья и благополучия, верной любви и вечного счастья.

Стихи Олегу и смс

Олег, сегодня светлый день,

Мне поздравлять тебя не лень —

День ангела уже в пути,

Его ты с нетерпеньем жди.

Хочу здоровья пожелать,

Ни в чем другим не уступать,

И не страдать, и не грустить,

А все тревоги отпустить!

***

3 смс - 190 символов:

Я, Олег, тебя поздравить

Нынче от души хочу,

Пусть все планы и задумки

Тебе будут по плечу.

Будь силен, здоров и крепок,

Не сдавайся никогда,

Пусть ведет к мечте заветной

Путеводная звезда.

Привітання з Днем ангела Олега

Хай Олегу життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку!

***

Олегу, у День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Твоє ім’я, Олег, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Олежку, ти щасливий, в тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей пернатий малюк завжди перебував поруч, як і всі ми, твої друзі. Недарма кажуть, що справжній друг пізнається в біді. Але сьогодні ми прийшли саме на свято, і я бажаю тобі, щоб ми в цьому будинку збиралися тільки з хорошого приводу. На кожен день народження прийнято бажати здоров'я і щастя, а я бажаю тобі, щоб у тебе за плечима завжди був ангел-хранитель!

***

Я помолюсь за Олега всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я й щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.