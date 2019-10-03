День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные

Открытки с Днем ангела Олега и прикольные поздравления подобрал Главред на его именины 3 октября 2019.
День ангела или именины – это маленькое день рождения человека. И 3 октября отмечает такой день Олег.
В День Олега 2019 все обладатели этого "священного" имени принимают искренние и добрые пожелания. Шуточные поздравления с днем ангела Олегу шлют друзья, поздравить Олега с днем ангела своими словами спешит родня.
Лучшие поздравления для Олега подобрал и Главред.
Читайте также3 октября 2019 – праздник антиводки и Олега: приметы дня
Поздравления Олегу прикольные
Олег, в день ангела поздравления прими,
Пусть счастье улыбается в пути,
Пусть жизнь течет, как полная река,
Пускай везет тебе во всем, всегда.
Мира, радости тебе, удачи,
Здоровья крепкого, достатка в придачу,
Пускай веселым будет настроенье,
Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье.
***
Весьма хозяйственен Олег,
В его руках "горит" работа.
Не докучают никогда
Ему житейские заботы.
Горяч он в споре, но тот час
Себя сдержать всегда умеет;
И несмотря, что любит дом,
К турне нередко тяготеет.
Пусть остроумие Олега
По жизни часто выручает;
Пусть радость, счастье и успех
День ото дня его встречают!
***
Имен на свете много разных,
И каждое как Божий дар.
Олег — и краткость в нем, и важность,
И разум, и любви пожар.
И отмечая праздник в жизни,
Останься верным ты себе.
Запас имей свой оптимизма,
Чтоб дать отпор любой беде!
Олег, любви тебе на свете —
Взаимной, яркой и святой!
Пусть ждут успех и долголетие,
Пусть ангел будет над тобой!
С днем ангела, Олег – в прозе
Поздравляю, Олежка! Желаю тебе свершения всех твоих грандиозных планов, блестящих перспектив и возможностей в жизни, искреннего общения и крепкой любви родных, высокого достатка, великого счастья, массу интересных увлечений и радостных событий.
***
Олег, от всей души хочу пожелать тебе быть желаю удачливым и бодрым, никогда не терять веры с оптимизмом и не опускать руки. Уметь любить, мечтать – и воплощать планы в жизни! С праздником!
***
Олеженька, с Днем ангела! Желаю тебе успешных начинаний, верных целей и достижения небывалых высот, желаю уверенности в силах и отваги, настойчивости характера и доброты души, желаю крепкого здоровья и благополучия, верной любви и вечного счастья.
Стихи Олегу и смс
Олег, сегодня светлый день,
Мне поздравлять тебя не лень —
День ангела уже в пути,
Его ты с нетерпеньем жди.
Хочу здоровья пожелать,
Ни в чем другим не уступать,
И не страдать, и не грустить,
А все тревоги отпустить!
***
3 смс - 190 символов:
Я, Олег, тебя поздравить
Нынче от души хочу,
Пусть все планы и задумки
Тебе будут по плечу.
Будь силен, здоров и крепок,
Не сдавайся никогда,
Пусть ведет к мечте заветной
Путеводная звезда.
Привітання з Днем ангела Олега
Хай Олегу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку!
***
Олегу, у День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
Твоє ім’я, Олег, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Олежку, ти щасливий, в тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей пернатий малюк завжди перебував поруч, як і всі ми, твої друзі. Недарма кажуть, що справжній друг пізнається в біді. Але сьогодні ми прийшли саме на свято, і я бажаю тобі, щоб ми в цьому будинку збиралися тільки з хорошого приводу. На кожен день народження прийнято бажати здоров'я і щастя, а я бажаю тобі, щоб у тебе за плечима завжди був ангел-хранитель!
***
Я помолюсь за Олега всім ангелам у світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я й щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці й сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.