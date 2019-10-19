Праздник 19 октября: почему переедание сегодня – к счастью

По народному календарю, 19 октября – праздник в честь Фомы Неверующего. Приметы и традиции дня весьма своеобразны.
19 октября 2019 – праздник лицеиста в России, спасателя в Казахстане и ракетно-артиллерийских войск в Армении.
Молдова нынче чтит своих юристов. А в США сегодня праздник вкусный – День сладостей2019.
По народному календарю, 19 октября – Фомин день. Сегодня принято готовить запасы и есть вдосталь.
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19 октября: праздник православный
19 октября церковный праздник в честь Ивана Рильского – самого почитаемого святого в Болгарии.
По преданию, он умел повелевать погодой, общался с животными и бал знатным целителем. За подобные чудесными способности он был причислен к лику святых еще при жизни.
Поста нет.
19 октября: приметы
Чаще всего на Фому по небу проплывают последние в этом году кучевые облака.
Приметы 19 октября на погоду:
- безветренная погода – к похолоданию;
- если солнечный диск на закате бледнее обычного – к сильному западному ветру;
- ярко-красного заря вечером – к ненастью;
- вороны в стаи собираются – к разгулу непогоды.
19 октября: что нельзя делать, а что нужно
Святой Фома на Руси "отвечал" за закрома, то есть покровительствовал всяческим запасам. Ему молились, чтобы был достаток в доме и всего вдосталь.
Читайте такжеКак приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецептВ этот день принято было подводить итоги заготовок на зиму: всего ли хватит. Хозяйки заканчивали солить огурцы, помидоры, квасить капусту, закатывать варенье и пр.
Стол в этот день принято было накрывать пышный, разносольный. Переедание в этот день считалось не грехом, а наоборот – выказыванием своей благодарности Богу за хороший урожай и достаток в доме.
19 октября: именины
День ангела сегодня справляют Иван, Макар, Никанор и, собственно, сам Фома.
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19 октября: кто родился
19 октября родились такие знаменитости:
- 1862 — один из "отцов" кинематографа, основатель французской киноиндустрии и кинорежиссуры Огюст Люмьер.
- 1918 — русский поэт, сценарист, драматург, автор-исполнитель песен Александр Галич.
- 1945 — американский актер Джон Литгоу (сериал Как я встретил вашу маму, фильмы Интерстеллар, Кладбище домашних животных и др.).
- 1952 — мексиканская актриса, певица и телеведущая Вероника Кастро (сериалы Богатые тоже плачут и Дикая Роза).
- 1969 — американский киноактер Трей Паркер, один из создателей мультсериала South Park.
- 1983 — шведская актриса театра и кино Ребекка Фергюсон (сериал Белая королева, фильмы Миссия невыполнима: Племя изгоев, Люди в черном: Интернэшнл и др.).