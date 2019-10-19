Праздник 19 октября: почему переедание сегодня – к счастью

19 октября 2019 – праздник сладостей и Фомин день: что нельзя делать / 1zoom.ru

19 октября 2019 – праздник лицеиста в России, спасателя в Казахстане и ракетно-артиллерийских войск в Армении.

Молдова нынче чтит своих юристов. А в США сегодня праздник вкусный – День сладостей2019.

По народному календарю, 19 октября – Фомин день. Сегодня принято готовить запасы и есть вдосталь.

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19 октября: праздник православный

19 октября церковный праздник в честь Ивана Рильского – самого почитаемого святого в Болгарии.

По преданию, он умел повелевать погодой, общался с животными и бал знатным целителем. За подобные чудесными способности он был причислен к лику святых еще при жизни.

Поста нет.

19 октября: приметы

Чаще всего на Фому по небу проплывают последние в этом году кучевые облака.

Приметы 19 октября на погоду:

безветренная погода – к похолоданию;

если солнечный диск на закате бледнее обычного – к сильному западному ветру;

ярко-красного заря вечером – к ненастью;

вороны в стаи собираются – к разгулу непогоды.

19 октября: что нельзя делать, а что нужно

Святой Фома на Руси "отвечал" за закрома, то есть покровительствовал всяческим запасам. Ему молились, чтобы был достаток в доме и всего вдосталь.

Читайте такжеКак приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецептВ этот день принято было подводить итоги заготовок на зиму: всего ли хватит. Хозяйки заканчивали солить огурцы, помидоры, квасить капусту, закатывать варенье и пр.

Стол в этот день принято было накрывать пышный, разносольный. Переедание в этот день считалось не грехом, а наоборот – выказыванием своей благодарности Богу за хороший урожай и достаток в доме.

19 октября: именины

День ангела сегодня справляют Иван, Макар, Никанор и, собственно, сам Фома.

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19 октября: кто родился

19 октября родились такие знаменитости: