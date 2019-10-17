17 октября – праздник нищих и Ерофеев день: что нужно делать сегодня

По народному календарю, 17 октября – день опасный: приметы и традиции Ерофеева праздника помогают эти опасности пережить без потерь.
17 октября 2019 на праздники день скудный.
В чем-то это даже символично, ведь сегодня празднуется Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
Также свой праздник отмечают кредитные союзы. А в Индии проходит фестиваль незамужних дам – Карва Чаутх 2019.
К слову, сегодня день рождения Эминема и одного из "отцов" Бивиса и Батхеда.
По народному календарю, 17 октября – Ерофеев день.
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17 октября: праздник православный
Церковь 17 октября чтит память епископа Афинского, священномученика Иерофея.
Также отмечается обретение мощей святых архиепископа Казанского Гурия и епископа Тверского Варсонофия.
Празднуется Собор Казанских святых.
Поста нет.
17 октября: приметы
В старину с Ерофеева в наших широтах начинали усиливаться морозы. Люди отряхивали зимние тулупы и настаивали ерофеич (такая алкогольная настойка на травах), чтобы греться зимой.
Приметы 17 октября на погоду:
- первый снег на Ерофеева – зима через 40 дней нагрянет;
- птицы нахохлились – к ненастью;
- свинья солому таскает – к буре.
17 октября: что нельзя делать, а что нужно
В этот день нельзя ходить в лес: там, по поверью, леший всю ночь до утра лютует. Особенно боялись люди в этот день переломов.
Да что там в лес – наши предки и из дому лишний раз в этот день старались носа не казать (а ведь удобства-то были во дворе) – дабы не попасться на глаза нечистой силе, куражащейся перед зимовкой.
Также в Ерофеев день не играли свадеб: недолгим, мол, брак окажется.
Кроме того, люди опасались чужих уговоров в этот день: мол, недобрые это советы и пользы от них не жди.
Зато в Ерофеев день полезно:
- заняться сантехникой: чтобы уже не бояться, что трубы от холодов померзнут;
- поголодать – организм хорошо очищается в этот день;
- перебрать и подготовить зимние вещи.
17 октября: именины
Главный именинник дня – Ерофей.
Также День ангела сегодня справляют Вероника, Василий и Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел и Петр, Степан, Тихон, Яков.
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17 октября: кто родился
Те, кто родился 17 октября, по натуре правдолюбы, весельчаки и шутники. Их талисман – берилл.
17 октября родились такие знаменитости:
- 1734 — русский фельдмаршал, фаворит Екатерины II граф Григорий Орлов.
- 1878 — советский музыковед, философ, редактор Андрей Римский-Корсаков.
- 1892 — обергруппенфюрер СС, один из создателей системы концлагерей в нацистской Германии Теодор Эйке.
- 1918 — американская актриса и танцовщица Рита Хейворт.
- 1962 — американский продюсер, актер, режиссер, сценарист, композитор и аниматор Майк Джадж (Бивис и Батхед, Дети шпионов и др.).
- 1972 — американский рэп-исполнитель Эминем.
- 1972 — турецкий певец Таркан.
- 1983 — английская актриса Фелисити Джонс (Вселенная Стивена Хокинга, Голос монстра, Изгой-один. Звездные войны: Истории).