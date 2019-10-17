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17 октября – праздник нищих и Ерофеев день: что нужно делать сегодня

17 октября 2019, 00:01

По народному календарю, 17 октября – день опасный: приметы и традиции Ерофеева праздника помогают эти опасности пережить без потерь.

17 октября – праздник нищих и Ерофеев день: что нужно делать сегодня
17 октября – праздник нищих и Ерофеев день: что нужно делать сегодня / 1zoom.ru

17 октября 2019 на праздники день скудный.

В чем-то это даже символично, ведь сегодня празднуется Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Также свой праздник отмечают кредитные союзы. А в Индии проходит фестиваль незамужних дам – Карва Чаутх 2019.

К слову, сегодня день рождения Эминема и одного из "отцов" Бивиса и Батхеда.

По народному календарю, 17 октября – Ерофеев день.

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17 октября: праздник православный

Церковь 17 октября чтит память епископа Афинского, священномученика Иерофея.

Также отмечается обретение мощей святых архиепископа Казанского Гурия и епископа Тверского Варсонофия.

Празднуется Собор Казанских святых.

Поста нет.

17 октября: приметы

В старину с Ерофеева в наших широтах начинали усиливаться морозы. Люди отряхивали зимние тулупы и настаивали ерофеич (такая алкогольная настойка на травах), чтобы греться зимой.

Приметы 17 октября на погоду:

  • первый снег на Ерофеева – зима через 40 дней нагрянет;
  • птицы нахохлились – к ненастью;
  • свинья солому таскает – к буре.

17 октября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день нельзя ходить в лес: там, по поверью, леший всю ночь до утра лютует. Особенно боялись люди в этот день переломов.

Да что там в лес – наши предки и из дому лишний раз в этот день старались носа не казать (а ведь удобства-то были во дворе) – дабы не попасться на глаза нечистой силе, куражащейся перед зимовкой.

Также в Ерофеев день не играли свадеб: недолгим, мол, брак окажется.

Кроме того, люди опасались чужих уговоров в этот день: мол, недобрые это советы и пользы от них не жди.

Зато в Ерофеев день полезно:

  • заняться сантехникой: чтобы уже не бояться, что трубы от холодов померзнут;
  • поголодать – организм хорошо очищается в этот день;
  • перебрать и подготовить зимние вещи.

17 октября: именины

Главный именинник дня – Ерофей.

Также День ангела сегодня справляют Вероника, Василий и Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел и Петр, Степан, Тихон, Яков.

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17 октября: кто родился

Те, кто родился 17 октября, по натуре правдолюбы, весельчаки и шутники. Их талисман – берилл.

17 октября родились такие знаменитости:

  • 1734 — русский фельдмаршал, фаворит Екатерины II граф Григорий Орлов.
  • 1878 — советский музыковед, философ, редактор Андрей Римский-Корсаков.
  • 1892 — обергруппенфюрер СС, один из создателей системы концлагерей в нацистской Германии Теодор Эйке.
  • 1918 — американская актриса и танцовщица Рита Хейворт.
  • 1962 — американский продюсер, актер, режиссер, сценарист, композитор и аниматор Майк Джадж (Бивис и Батхед, Дети шпионов и др.).
  • 1972 — американский рэп-исполнитель Эминем.
  • 1972 — турецкий певец Таркан.
  • 1983 — английская актриса Фелисити Джонс (Вселенная Стивена Хокинга, Голос монстра, Изгой-один. Звездные войны: Истории).
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