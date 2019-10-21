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21 октября – какой сегодня праздник: что нужно делать в день Трифона и Пелагеи

21 октября 2019, 00:28

Традиции и приметы 21 октября помогут подготовиться к зиме и подскажут, какой будет погода летом 2020.

21 октября – какой сегодня праздник: что нужно делать в день Трифона и Пелагеи
21 октября – какой сегодня праздник: что нужно делать в день Трифона и Пелагеи / 1zoom.ru

21 октября 2019 – праздник героический.

Сегодня Великобритания отмечает День Трафальгарского сражения. Также британцы гуляют в честь Дня яблока. На Ямайке проходит День национальных героев.

У евреев 21 октября Шмини Ацерет и Симхат Тора – это двойной и очень веселый праздник. День, когда в синагогах завершается и начинается по-новой годичный цикл чтения Торы. Также читается молитва о дожде.

По народному календарю, 21 октября – день Трифона и Пелагеи.

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21 октября: праздник православный

Церковный праздник 21 октября напоминает православным о житии двух святых – Пелагии Антиохийской и Трифона Вятского.

Трифон был чудотворцем. А Пелагея, до своего пострига, вела жизнь распутную, но по молитвам епископа Нонна обрела вразумление Господне и приняла христианство. Постриг она приняла под видом юноши, и о то, что на самом деле она женщина, открылось лишь после смерти Пелагеи.

Также празднуется Собор Вятских святых.

Поста нет.

21 октября: приметы

С Трифона уже ждали крепких морозов.

Приметы 21 октября на погоду:

  • все листья с березы до этого дня не опали – снег поздно выпадет;
  • низко плывущие облака – к сильным морозам в ближайшее время;
  • луна в кругах – к сухому лету;
  • мышиные норки выходят на теплую сторону – к холодной и морозной зиме.

21 октября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день в старину доставали из сундуков зимнюю одежду. Всё пересматривали, что надо чинили, что надо – отдавали в чистку.

В реки, пока их не затянуло льдом, опускали на зиму бочки с засоленными огурцами и капустой. Температура под водой позволяла им сохраняться лучше, чем в погребах. Из реки их доставали по мере необходимости, когда нужно было подать на стол вкусненький разносол.

21 октября: именины

День ангела сегодня справляют Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия и Татьяна, а также Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Пахом, Петр, Серафим и Трифон.

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21 октября: кто родился

Человек, который родился 21 октября, лучше всего будет разбираться в сапожном деле. Талисман его –хризоберилл и корунд.

21 октября родились такие знаменитости:

  • 1833 — шведский химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии Альфред Нобель.
  • 1896 — советский прозаик, драматург, поэт, киносценарист Евгений Шварц (Сказка о потерянном времени, Золушка 1945 года, Обыкновенное чудо и др.).
  • 1904 — грузинский советский востоковед, арабист Георгий Церетели.
  • 1929 — американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин (Цикл о Земноморье, Резец небесный и пр.).
  • 1945 — актер, кинорежиссер, продюсер, народный артист РСФСР Никита Михалков (Раба любви, Жестокий романс, Утомленные солнцем, Статский советник и не только).
  • 1949 — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
  • 1956 — американская актриса, сценарист и прозаик Кэрри Фишер (Лея из Звездных войн).
  • 1980 — американская фотомодель и актриса Ким Кардашян.

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