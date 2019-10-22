22 октября – праздник Божьей Матери и день Якова: что делать, чтоб деньги были

22 октября – праздник: что нельзя делать в праздник Корсунской иконы Божьей Матери / Азбука веры

22 октября 2019 – праздник сытой жизни здоровья и финансов.

Мир отмечает Международный день заикающихся людей, а Россия – День финансово-экономической службы Вооруженных Сил.

А еще это Всемирный день клавиши капслока (Caps Lock).

По народному календарю, 22 октября – Яков Дровопилец. Именно с этого дня в старину приступали к заготовке дров на зиму.

22 октября: праздник православный

Сегодня церковь устраивает Празднование в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божией Матери. О чем ей молятся?

Считается, что Корсунская икона Божией Матери помогает исцеляться больным, преодолевать жизненные невзгоды (особенно оберегает детей), примерять тех, кто в ссоре.

Также 22 октября церковный праздник в честь одного из двенадцати апостолов Христа Якова (Иакова).

Поста нет.

Корсунская икона: молитва

Возбранная от рождества Своего Дево и по тихом успении Своем в небесная вознесенная преславно, служительнице избавления мира смиреннейшая, в сердце своем о людех печаль имеющая, близкая другиня и утешительнице всех обидимых, труждающихся и обремененным опоро нерушимая, — Тебе ныне хвалебная пения по силе приносим, понеже явила еси от образа Своего милости предивныя людям изборским, да взываем Тебе немолчно: Радуйся, Богомати, в напастех помощнице скорая.

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Читайте такжеВсе, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравленийО, Всемилостивая Госпоже, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града нашего всемощная Заступнице. С верою и любовию припадаем и поклоняемся Тебе пред Святою и пречистою Твоею чудотворною иконою, Ею же дивные и преславные чудеса содеваеши. О, Всемилостивая наша Заступнице и непостыдное наше упование, благодарим Тя о всех благодеяниих от Тебе, бывших на нас от древних времен и до ныне.

И ныне мы грешнии, воспоминающе, дивное знамение Твоего заступления града нашего Изборска, явленное, во дни ратнаго на сей град нашествия, смиренно молим Тя: яко же древле отцем нашим на помощь тогда ускорила еси и люди изборския от бед спасла еси и многие знамения и чудеса являла еси, так и ныне, Преблагословенная Владычице призри на нас немощных и грешных раб Своих. Сподоби Твоего Матернего заступления и благопопечения, о еже избавитися нам от всякого зла.

Но, о, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадаем пред Честною иконою Твоею и умиленною душею и сокрушенным сердцем со слезами молим Тя: отврати от нас, Всемилостивая наша Помощнице и Заступнице, праведный гнев Божий на ны движимый и избави, нас, от глада, града, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные брани. Храм и град сей добре сохрани и верою живущих зде в мире соблюди. Буди нам Заступнице и Ходатаице пред Престолом Всевышнего, идеже предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Пресвятая Мати Дево! Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Царице и Владычице! Под Твой Покров притекаем. Молитвами Твоими ниспосли Отечеству нашему мир, людем здравие и земли плодоносие, воздуху благорастворение. Избави нас от падений греховных, от навета злых человек, скорбей, бед и внезапныя смерти. Вразуми нас, о, Всемилостивая Заступнице, како безгрешно прейти путь земного сего жития. Ты бо веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру зриши и упование видиши.

Даруй же нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений. Укрепи в нас Православную веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух кротости и смирения, дух любви и терпения, в добрых делах преуспеяние.

В Страшный же день суда Божия, Твоим молитвенным ходатайством и заступлением, о, Пречистая Владычице, сподоби нас стать одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь.

22 октября: приметы

На Якова в старину наши предки ждали мелкого града, который звали "крупою".

"Яков придет, крупицу пришлет", – даже есть такая пословица.

Приметы 22 октября на погоду:

много одежки на луковицах – к холодной зиме;

если выпал снег падает на талую землю – к плохому урожаю на следующий год, а на мерзлую – к хорошему;

если с крыш уже повисли сосульки – это к долгой осени;

если листья с вишен еще не опали – быть вскорости оттепели.

22 октября: что нельзя делать, а что нужно

Не только погода баловала снежной "крупою" в этот день – хозяйки на Якова непременно готовили на стол всякие крупяные каши. Причем масла и сала в кашу не жалели: чем сытнее и вкуснее удавалась каша – тем сытнее и доходнее будет весь следующий год, верили в народе.

Грибники заканчивали сбор последних сыроежек. Их тоже можно было подать с кашей.

22 октября: именины

День ангела сегодня справляют Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр и Яков.

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22 октября: кто родился

У человека, который родился 22 октября, талисманом будет сапфир.

22 октября родились такие знаменитости: