22 октября – праздник Божьей Матери и день Якова: что делать, чтоб деньги были

Традиции и приметы 22 октября объяснят, что делать в этот день, чтоб жизнь была сытная и доходная.
22 октября 2019 – праздник сытой жизни здоровья и финансов.
Мир отмечает Международный день заикающихся людей, а Россия – День финансово-экономической службы Вооруженных Сил.
А еще это Всемирный день клавиши капслока (Caps Lock).
По народному календарю, 22 октября – Яков Дровопилец. Именно с этого дня в старину приступали к заготовке дров на зиму.
22 октября: праздник православный
Сегодня церковь устраивает Празднование в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божией Матери. О чем ей молятся?
Считается, что Корсунская икона Божией Матери помогает исцеляться больным, преодолевать жизненные невзгоды (особенно оберегает детей), примерять тех, кто в ссоре.
Также 22 октября церковный праздник в честь одного из двенадцати апостолов Христа Якова (Иакова).
Поста нет.
Корсунская икона: молитва
Возбранная от рождества Своего Дево и по тихом успении Своем в небесная вознесенная преславно, служительнице избавления мира смиреннейшая, в сердце своем о людех печаль имеющая, близкая другиня и утешительнице всех обидимых, труждающихся и обремененным опоро нерушимая, — Тебе ныне хвалебная пения по силе приносим, понеже явила еси от образа Своего милости предивныя людям изборским, да взываем Тебе немолчно: Радуйся, Богомати, в напастех помощнице скорая.
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Читайте такжеВсе, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравленийО, Всемилостивая Госпоже, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града нашего всемощная Заступнице. С верою и любовию припадаем и поклоняемся Тебе пред Святою и пречистою Твоею чудотворною иконою, Ею же дивные и преславные чудеса содеваеши. О, Всемилостивая наша Заступнице и непостыдное наше упование, благодарим Тя о всех благодеяниих от Тебе, бывших на нас от древних времен и до ныне.
И ныне мы грешнии, воспоминающе, дивное знамение Твоего заступления града нашего Изборска, явленное, во дни ратнаго на сей град нашествия, смиренно молим Тя: яко же древле отцем нашим на помощь тогда ускорила еси и люди изборския от бед спасла еси и многие знамения и чудеса являла еси, так и ныне, Преблагословенная Владычице призри на нас немощных и грешных раб Своих. Сподоби Твоего Матернего заступления и благопопечения, о еже избавитися нам от всякого зла.
Но, о, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадаем пред Честною иконою Твоею и умиленною душею и сокрушенным сердцем со слезами молим Тя: отврати от нас, Всемилостивая наша Помощнице и Заступнице, праведный гнев Божий на ны движимый и избави, нас, от глада, града, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные брани. Храм и град сей добре сохрани и верою живущих зде в мире соблюди. Буди нам Заступнице и Ходатаице пред Престолом Всевышнего, идеже предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Пресвятая Мати Дево! Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Царице и Владычице! Под Твой Покров притекаем. Молитвами Твоими ниспосли Отечеству нашему мир, людем здравие и земли плодоносие, воздуху благорастворение. Избави нас от падений греховных, от навета злых человек, скорбей, бед и внезапныя смерти. Вразуми нас, о, Всемилостивая Заступнице, како безгрешно прейти путь земного сего жития. Ты бо веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру зриши и упование видиши.
Даруй же нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений. Укрепи в нас Православную веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух кротости и смирения, дух любви и терпения, в добрых делах преуспеяние.
В Страшный же день суда Божия, Твоим молитвенным ходатайством и заступлением, о, Пречистая Владычице, сподоби нас стать одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь.
22 октября: приметы
На Якова в старину наши предки ждали мелкого града, который звали "крупою".
"Яков придет, крупицу пришлет", – даже есть такая пословица.
Приметы 22 октября на погоду:
- много одежки на луковицах – к холодной зиме;
- если выпал снег падает на талую землю – к плохому урожаю на следующий год, а на мерзлую – к хорошему;
- если с крыш уже повисли сосульки – это к долгой осени;
- если листья с вишен еще не опали – быть вскорости оттепели.
22 октября: что нельзя делать, а что нужно
Не только погода баловала снежной "крупою" в этот день – хозяйки на Якова непременно готовили на стол всякие крупяные каши. Причем масла и сала в кашу не жалели: чем сытнее и вкуснее удавалась каша – тем сытнее и доходнее будет весь следующий год, верили в народе.
Грибники заканчивали сбор последних сыроежек. Их тоже можно было подать с кашей.
22 октября: именины
День ангела сегодня справляют Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр и Яков.
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22 октября: кто родился
У человека, который родился 22 октября, талисманом будет сапфир.
22 октября родились такие знаменитости:
- 1811 — венгерский композитор, пианист, дирижер Ференц Лист.
- 1844 — французская актриса Сара Бернар.
- 1870 — русский писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин.
- 1926 — актер театра и кино, народный артист РСФСР Спартак Мишулин.
- 1929 — советский футбольный вратарь, олимпийский чемпион, чемпион Европы Лев Яшин.
- 1935 — советский и украинский поэт, общественный деятель Борис Олейник.
- 1938 — американский актер, обладатель трех премий Эмми Кристофер Ллойд (Назад в будущее, Пролетая над гнездом кукушки, Семейка Аддамс, Кто подставил кролика Роджера и др.).
- 1943 — французская актриса Катрин Денев.
- 1952 — американский киноактер Джефф Голдблум.
- 1966 — эстрадная певица, заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко.