29 ноября – какой сегодня праздник: Черная пятница и Матвеев день

Если не придерживаться примет 29 ноября – можно завести тараканов и лишиться денег.
29 ноября 2019 – сегодня праздник скидок и акций.
Черная пятница 2019 выпала на 29 ноября. Подробнее о том, кто какие скидки предлагает и как не стать жертвой ушлых продавцов – читайте в нашем материале Черная пятница 2019 в Украине: как не стать "лохом" дня.
Примечательно, что одновременно с Черной пятницей 2019 в Украине, России, США и других странах – мир отмечает Всемирный день отказа от покупок.
ООН устроила нынче Международный день солидарности с палестинским народом.
По народному календарю, 29 ноября – Матвеев день.
29 ноября: праздник церковный
Православный праздник 29 ноября установлен в честь святого апостола и евангелиста Матфея.
Евангелие от Матфея было написано им спустя восемь лет после вознесения Христа на небо. Это первое из четырех канонических Евангелий и первая книга Нового Завета. Оно проповедует о том, что Иисус – сын Божий и истинный Царь человеческий. Евангелие от Матфея состоит из проповедей Христа и описания Его земной жизни.
Начался Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.
29 ноября: приметы
"На Матвея зима потеет" и "На Матвея земля преет" – эти пословицы намекают на главную особенность дня. 29 ноября часто бывает оттепель. Впрочем, чем теплее погода в этот день, тем холоднее будет грядущая зима.
Приметы 29 ноября на погоду:
- облака низко идут – к холодам;
- метель и ветер – трескучие холодая до Дня святого Николая (19 декабря) простоят;
- ветреный день – к зиме с вьюгами и холодами;
- снег выпал – до весны ему пролежать.
29 ноября: что нельзя делать, а что нужно
Несмотря на то, что пришла Черная пятница 2019 – покупки на Матвея 29 ноября считаются неудачными, быстро приходящими в негодность.
Так что любителям шоппинга придется выбирать между выгодой и суевериями.
Считается, что 29 ноября нельзя:
- надевать вещи наизнанку – жди неудачи;
- пересчитывать мелкие деньги – к финансовым трудностям;
- ходить в одном носке, чулке или тапочке – к смерти родственника;
- свистеть дома – трудновыводимые тараканы заведутся;
- сидеть на столе – к беде;
- заговаривать с человеком через порог – к ссоре с ним.
29 ноября: именины
День ангела справляют Василий и Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей и Михаил, Николай, Сергей и Федор.
29 ноября: кто родился
29 ноября родились такие знаменитости:
- 1832 — американская писательница, феминистка, первая в истории женщина, зарегистрировавшаяся на выборы Луиза Мэй Олкотт (Маленькие женщины).
- 1932 — экс-президент Франции Жак Ширак.
- 1960 — украинская актриса театра и кино Татьяна Назарова (Роксолана, День рождения Буржуя, Доярка из Хацапетовки и др.).
- 1966 — актер театра и кино Евгений Миронов (Идиот, Охота на пиранью, Время первых, Матильда и др.).
- 1976 — американская киноактриса Анна Кей Фэрис (Очень страшное кино, Трудности перевода, Моя супер-бывшая, ремейк За бортом и др.).