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29 ноября – какой сегодня праздник: Черная пятница и Матвеев день

29 ноября 2019, 00:19

Если не придерживаться примет 29 ноября – можно завести тараканов и лишиться денег.

29 ноября праздник – Черная пятница 2019 и Матвеев день: что нельзя делать, приметы
29 ноября праздник – Черная пятница 2019 и Матвеев день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

29 ноября 2019 – сегодня праздник скидок и акций.

Черная пятница 2019 выпала на 29 ноября. Подробнее о том, кто какие скидки предлагает и как не стать жертвой ушлых продавцов – читайте в нашем материале Черная пятница 2019 в Украине: как не стать "лохом" дня.

Примечательно, что одновременно с Черной пятницей 2019 в Украине, России, США и других странах – мир отмечает Всемирный день отказа от покупок.

ООН устроила нынче Международный день солидарности с палестинским народом.

По народному календарю, 29 ноября – Матвеев день.

29 ноября: праздник церковный

Православный праздник 29 ноября установлен в честь святого апостола и евангелиста Матфея.

Евангелие от Матфея было написано им спустя восемь лет после вознесения Христа на небо. Это первое из четырех канонических Евангелий и первая книга Нового Завета. Оно проповедует о том, что Иисус – сын Божий и истинный Царь человеческий. Евангелие от Матфея состоит из проповедей Христа и описания Его земной жизни.

Начался Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

29 ноября: приметы

"На Матвея зима потеет" и "На Матвея земля преет" – эти пословицы намекают на главную особенность дня. 29 ноября часто бывает оттепель. Впрочем, чем теплее погода в этот день, тем холоднее будет грядущая зима.

Приметы 29 ноября на погоду:

  • облака низко идут – к холодам;
  • метель и ветер – трескучие холодая до Дня святого Николая (19 декабря) простоят;
  • ветреный день – к зиме с вьюгами и холодами;
  • снег выпал – до весны ему пролежать.

29 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Несмотря на то, что пришла Черная пятница 2019 – покупки на Матвея 29 ноября считаются неудачными, быстро приходящими в негодность.

Так что любителям шоппинга придется выбирать между выгодой и суевериями.

Считается, что 29 ноября нельзя:

  • надевать вещи наизнанку – жди неудачи;
  • пересчитывать мелкие деньги – к финансовым трудностям;
  • ходить в одном носке, чулке или тапочке – к смерти родственника;
  • свистеть дома – трудновыводимые тараканы заведутся;
  • сидеть на столе – к беде;
  • заговаривать с человеком через порог – к ссоре с ним.

29 ноября: именины

День ангела справляют Василий и Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей и Михаил, Николай, Сергей и Федор.

29 ноября: кто родился

29 ноября родились такие знаменитости:

  • 1832 — американская писательница, феминистка, первая в истории женщина, зарегистрировавшаяся на выборы Луиза Мэй Олкотт (Маленькие женщины).
  • 1932 — экс-президент Франции Жак Ширак.
  • 1960 — украинская актриса театра и кино Татьяна Назарова (Роксолана, День рождения Буржуя, Доярка из Хацапетовки и др.).
  • 1966 — актер театра и кино Евгений Миронов (Идиот, Охота на пиранью, Время первых, Матильда и др.).
  • 1976 — американская киноактриса Анна Кей Фэрис (Очень страшное кино, Трудности перевода, Моя супер-бывшая, ремейк За бортом и др.).

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