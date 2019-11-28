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28 ноября – какой сегодня праздник: Рождественский пост и День благодарения

28 ноября 2019, 00:19

28 ноября начинается Рождественский пост 2019, а в США празднуют День благодарения. Приметы и традиции у праздников разные, но интересные.

28 ноября праздник – начало Рождественского поста 2019 и с Днем благодарения: что нельзя делать, приметы
28 ноября праздник – начало Рождественского поста 2019 и с Днем благодарения: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

28 ноября 2019 – сегодня праздник сострадательный.

Мир отмечает Всемирный день сострадания. Албания и Панама одновременно отмечают День независимости.

В США знаменитый на весь мир праздник День благодарения 2019.

Часто можно встретить вопросы: где американцы празднуют День благодарения и что обычно едят на День благодарения? Так вот: День благодарения американцы празднуют дома в широком семейном кругу поеданием индейки под клюквенным соусом. Ну, еще на праздничный стол подают картофельное пюре, тыквенный или морковный пирог и прочие сезонные вкусности.

По народному календарю, 28 ноября – Гурьев день.

28 ноября: праздник церковный

Православный праздник 28 ноября почитает память преподобного Паисия Величковского.

Также чтят память трех христианских мучеников — Гурия, Авива и Самона.

В этот день молятся Гурию об исцелении от зубных болезней.

Это начало Рождественского поста 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

Поздравления с Днем благодарения: открытки

  • Поздравления с Днем благодарения – открытки Fresh-Cards.ru
  • Поздравления с Днем благодарения – открытки Fresh-Cards.ru
  • Поздравления с Днем благодарения – открытки Fresh-Cards.ru
  • Поздравления с Днем благодарения – открытки Fresh-Cards.ru
  • Поздравления с Днем благодарения – открытки Fresh-Cards.ru
  • Поздравления с Днем благодарения – открытки Fresh-Cards.ru
  • Поздравления с Днем благодарения – открытки Fresh-Cards.ru

День благодарения: поздравления

Поздравление с Днем благодарения в прозе:

Поздравляю с прекрасным праздником. Пускай ваша жизнь будет наполнена уютом, счастьем прекрасных встреч, радостью побед и достижений, огромной любовью и душевным покоем. Желаю стабильного благополучия, крепкого здоровья и большой энергии, чтобы полноценно жить и радоваться жизни. С Днем благодарения!

***

С Днем благодарения! Пусть восторжествует на земле добро, и Бог дарует всем не только хлеб насущный, но светлую душу и чистые помыслы.

***

Стихи на День благодарения:

Желаю в день благодарения

Добра, удачи и везения,

Чтоб был любовью полон дом,

Покой и счастье жили в нем,

Пусть каждый день из года в год

Тепло и радость вам несет!

***

Как приятно семьею огромной,

Разместиться за круглым столом,

Кинуть хлеба собаке бездомной,

Что скулит за соседним углом.

Как уютно быть рядом с родными.

И рассказывать всё обо всем,

И питаться дарами земными

Этим славным ноябрьским днем!

***

Поздравления с Днем благодарения на английском:

Happy Thanksgiving! All the year round may material prosperity stay with you, and your home always be full of happiness, beauty and friends. Do not forget to thank your family and friends for the fact that they are always with you, remember about it not only once a year, but every day.

Перевод:

С Днем благодарения! Круглый год пусть с вами будет материальный достаток, а ваш дом всегда будет полон счастья, красоты и друзей. Не забудьте также поблагодарить своих родных и близких, за то, что они всегда с вами, и не раз в году, а каждый день.

28 ноября: приметы

Приметы 28 ноября на погоду:

  • снег выпал – до весны ему лежать;
  • сильный ветер – к непогоде до самого Дня святого Николая (19 декабря);
  • ненастный день – и май таким же будет.

28 ноября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день людям верующим нужно помолиться и сходить в церковь.

Еще полезно будет сходить в баню или сауну – очистить заодно и тело.

Считается, что 28 ноября нельзя:

  • отказывать в милостыне;
  • нарушать запреты Рождественского поста.

О том, что в Рождественский пост 2019 нельзя делать, мы писали выше.

28 ноября: именины

День ангела справляют Григорий и Гурий, Дмитрий, Никита и Николай, Петр, Самсон и Филипп.

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28 ноября: кто родился

28 ноября родились такие знаменитости:

  • 1820 — немецкий философ, основоположник коммунистической идеологии Фридрих Энгельс.
  • 1880 — русский поэт Серебряного века Александр Блок.
  • 1881 — австрийский писатель и критик Стефан Цвейг.
  • 1950 — американский актер и кинорежиссер Эд Харрис (Бездна, Скала, Оправданная жестокость, Мир Дикого запада и др.).
  • 1960 — английский модельер, бывший арт-директор модного Дома Christian Dior Джон Гальяно.
  • 1961 — мексиканский режиссер, пятикратный обладатель Оскара Альфонсо Куарон (Гарри Поттер и узник Азкабана, Дитя человеческое, Гравитация и др.).
  • 1967 — американская супермодель, актриса, телеведущая Анна Николь Смит.
  • 1984 — американская киноактриса Мэри Элизабет Уинстэд (Звонок 2, Пункт назначения 3, Человек – швейцарский нож и др.).

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Сейчас вы просматриваете новость «28 ноября – какой сегодня праздник: Рождественский пост и День благодарения». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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