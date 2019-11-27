27 ноября – какой сегодня праздник: гадания и приметы на Филипповку

27 ноября – праздник Заговенье Рождественского поста 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

27 ноября 2019 – сегодня праздник подготовительный: православные готовятся к Рождественскому посту 2019.

Россия отмечает День морской пехоты и День оценщика.

По народному календарю, 27 ноября – Филипповка или Заговенье.

27 ноября: праздник церковный

Православный праздник 27 ноября напоминает о жизненных подвигах во имя веры одного из двенадцати апостолов, учеников Христа — святого Филиппа.

Святой Филипп защищает всех верующих. О чем ему молятся? Об излечении от разных болезней, особенно глазных. А также – от избавления от печали и скорби.

Одинокие девушки – чтобы выйти замуж – ходят сегодня в церковь, чтобы помолиться о замужестве на следующий год.

Последний день перед постом, когда еще можно мясо и иные нескоромные продукты.

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27 ноября: приметы

Приметы 27 ноября на погоду:

облака и снег – к ненастному концу мая;

иней – к доброму урожаю овса;

дождь — к знатному урожаю пшеницы;

карканье ворон — к оттепели.

27 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Свадебный сезон с этого дня заканчивался: в пост обряд венчания уже не проводят.

Но с вечера еще можно было погадать на суженого. От ужина оставляли кусок говядины и клали его под подушку на сон грядущий, предварительно позвав будущего супруга заговеться. Кто приснится – за того и замуж идти.

Заодно гадали на пельменях: в начинку добавляли сахар, соль, перец и пр. – и по выпавшей начинке определяли, каким будет год. Аналогично гадают на варениках – подробнее в этом читайте в нашем материале Как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности.

А чтобы в доме не водилось тараканов – нужно было на Филиппа вытянуть из дома хоть одного таракана, привязав его ниткой за лапку.

Считается, что 27 ноября нельзя:

ходить в лес – высока опасность нарваться на оголодавшего волка;

грустить и тратить время на неприятные занятия: сегодня – последний день перед Рождественским постом, его следует провести весело и максимально приятно.

27 ноября: именины

День ангела справляют Анна, Александр, Алексей и Аристарх, Василий и Виктор, Гавриил, Георгий и Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр и Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.

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27 ноября: кто родился

27 ноября родились такие знаменитости: