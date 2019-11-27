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27 ноября – какой сегодня праздник: гадания и приметы на Филипповку

27 ноября 2019, 00:23

27 ноября – последний день перед Рождественским постом: нужно успеть вымолить мужа, погадать на любовь и вывести тараканов.

27 ноября – праздник Заговенье Рождественского поста 2019: что нельзя делать, приметы
27 ноября – праздник Заговенье Рождественского поста 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

27 ноября 2019 – сегодня праздник подготовительный: православные готовятся к Рождественскому посту 2019.

Россия отмечает День морской пехоты и День оценщика.

По народному календарю, 27 ноября – Филипповка или Заговенье.

27 ноября: праздник церковный

Православный праздник 27 ноября напоминает о жизненных подвигах во имя веры одного из двенадцати апостолов, учеников Христа — святого Филиппа.

Святой Филипп защищает всех верующих. О чем ему молятся? Об излечении от разных болезней, особенно глазных. А также – от избавления от печали и скорби.

Одинокие девушки – чтобы выйти замуж – ходят сегодня в церковь, чтобы помолиться о замужестве на следующий год.

Последний день перед постом, когда еще можно мясо и иные нескоромные продукты.

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27 ноября: приметы

Приметы 27 ноября на погоду:

  • облака и снег – к ненастному концу мая;
  • иней – к доброму урожаю овса;
  • дождь — к знатному урожаю пшеницы;
  • карканье ворон — к оттепели.

27 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Свадебный сезон с этого дня заканчивался: в пост обряд венчания уже не проводят.

Но с вечера еще можно было погадать на суженого. От ужина оставляли кусок говядины и клали его под подушку на сон грядущий, предварительно позвав будущего супруга заговеться. Кто приснится – за того и замуж идти.

Заодно гадали на пельменях: в начинку добавляли сахар, соль, перец и пр. – и по выпавшей начинке определяли, каким будет год. Аналогично гадают на варениках – подробнее в этом читайте в нашем материале Как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности.

А чтобы в доме не водилось тараканов – нужно было на Филиппа вытянуть из дома хоть одного таракана, привязав его ниткой за лапку.

Считается, что 27 ноября нельзя:

  • ходить в лес – высока опасность нарваться на оголодавшего волка;
  • грустить и тратить время на неприятные занятия: сегодня – последний день перед Рождественским постом, его следует провести весело и максимально приятно.

27 ноября: именины

День ангела справляют Анна, Александр, Алексей и Аристарх, Василий и Виктор, Гавриил, Георгий и Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр и Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.

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27 ноября: кто родился

27 ноября родились такие знаменитости:

  • 1701 — шведский астроном, геолог и метеоролог Андерс Цельсий.
  • 1894 — японский бизнесмен, основатель фирмы Matsushita Electric (сейчас – Panasonic) Коносукэ Мацусита.
  • 1918 — украинский ученый-металлург, президент АН Украины, первый Герой Украины Борис Патон.
  • 1939 — актриса театра и кино Галина Польских (Дикая собака динго, По семейным обстоятельствам, Время любить и др.).
  • 1940 — гонконгский и американский актер и режиссер, мастер восточных единоборств Брюс Ли.
  • 1942 — американский рок-музыкант Джими Хендрикс.
  • 1953 — российский поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков.
  • 1960 — политик, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
  • 1963 — актер театра и кино Владимир Машков (Идиот, Ликвидация, Охота на пиранью, Движение вверх и др.).
  • 1963 — украинская актриса, участница комик-труппы Маски Наталья Бузько.
  • 1979 — российская теле-, радиоведущая и актриса Виктория Боня.

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