Приметы на Юрьев день: что нельзя делать сегодня

В День Юрия зима, по приметам, окончательно вступает в свои права.
9 декабря – сегодня праздник в честь Дня святого Георгия Победоносца. Иначе говоря, Юрьев день, известный многим по поговорке про этот день и бабушку.
В старину крестьянам 9 декабря разрешалось переходить к другому хозяину. А поговорка "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день" про утраченные возможности появилась после того, как в конце XVI столетия царь Борис Годунов данное право перехода крестьян упразднил.
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Юрьев день: приметы
Приметы 9 декабря на погоду:
- мороз – вся зима с кусачим морозцем будет и затяжной;
- иней на стекле – к хорошему урожаю весной;
- метель – к раннему поению пчел;
- волчий вой неподалеку от жилых домов и/или сильный ветер – к очень сильным морозам;
- если до этого дня много снега выпало – до 6 мая все растает и успеет вырасти новая трава.
Юрьев день: что нужно делать 9 декабря
Читайте такжеОт чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот деньВ День Юрия зима, по приметам, окончательно вступает в свои права. Так что к этому дню принято было заканчивать все подготовительные работы к зиме – от утепления дома до защиты домашнего скота.
Последнее было особо актуально: считалось, что 9 декабря "Егорий отпускает волков на волю". То есть те могут спокойно нападать на домашних животных.
Чтобы защитить скот, люди молились святому Георгию. А еще – бросали в воду угольки, а затем в сарай со скотом заносили несколько штук.
Если кто-то ехал в дальний путь 9 декабря, то перед отправкой непременно надо было отслужить молебен о благоприятном завершении путешествия.
9 декабря – Юрьев день: что нельзя делать
В Юрьев день нельзя, говорят, работать. А то святой Георгий покарает. Чаще всего кара была связана с волками.
Также до Юрьева дня рассчитывались по всем долгам – тогда весь следующий год, считалось, будет богатым и успешным.