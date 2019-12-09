Приметы на Юрьев день: что нельзя делать сегодня

9 декабря – праздник Юрьев день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

9 декабря – сегодня праздник в честь Дня святого Георгия Победоносца. Иначе говоря, Юрьев день, известный многим по поговорке про этот день и бабушку.

В старину крестьянам 9 декабря разрешалось переходить к другому хозяину. А поговорка "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день" про утраченные возможности появилась после того, как в конце XVI столетия царь Борис Годунов данное право перехода крестьян упразднил.

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Юрьев день: приметы

Приметы 9 декабря на погоду:

мороз – вся зима с кусачим морозцем будет и затяжной;

иней на стекле – к хорошему урожаю весной;

метель – к раннему поению пчел;

волчий вой неподалеку от жилых домов и/или сильный ветер – к очень сильным морозам;

если до этого дня много снега выпало – до 6 мая все растает и успеет вырасти новая трава.

Юрьев день: что нужно делать 9 декабря

Читайте такжеОт чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот деньВ День Юрия зима, по приметам, окончательно вступает в свои права. Так что к этому дню принято было заканчивать все подготовительные работы к зиме – от утепления дома до защиты домашнего скота.

Последнее было особо актуально: считалось, что 9 декабря "Егорий отпускает волков на волю". То есть те могут спокойно нападать на домашних животных.

Чтобы защитить скот, люди молились святому Георгию. А еще – бросали в воду угольки, а затем в сарай со скотом заносили несколько штук.

Если кто-то ехал в дальний путь 9 декабря, то перед отправкой непременно надо было отслужить молебен о благоприятном завершении путешествия.

9 декабря – Юрьев день: что нельзя делать

В Юрьев день нельзя, говорят, работать. А то святой Георгий покарает. Чаще всего кара была связана с волками.

Также до Юрьева дня рассчитывались по всем долгам – тогда весь следующий год, считалось, будет богатым и успешным.