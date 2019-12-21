Елка на Новый год 2020: как выбрать гирлянды и не сжечь квартиру - советы эксперта

Елка на Новый год может быть не только причиной для радости, но и представлять опасность / Фото pixabay.com

Ставить елку или нет на Новый год – личное дело каждого, но если вы все решите создавать праздничное настроение с помощью зеленой красавицы, очень важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Елка на Новый год 2020 – искусственная или натуральная?

Эксперт по пожарной безопасности Валентин Асауленко рассказал, какую елку выбрать – живую или искусственную. По его словам, последние – более безопасны, однако они должны быть со специальной защитой или изготовлены из негорючих материалов.

"Но таких елок очень мало. Поэтому, если оценивать по последствиям, то естественная елка будет безопаснее – при горении она не будет выделять опасные вещества", – отметил эксперт в эфире ObozTV.

Как украсить елку на Новый год 2020

Какую елку вы бы не выбрали – натуральную или искусственную - устанавливать их нужно в наиболее отдаленных от горючих материалов местах. Рядом не должно быть тюлей, штор, покрывал, простыней и т.д.

Кроме того, елка на Новый год 2020 не должна стоять возле нагревательных приборов – как электрических, так и обычных, а также возле каминов.

Эксперт по пожарной безопасности также призвал не украшать елку бумажными, ватными или целлюлозными игрушкам - они сильнее всего способствуют распространению пожара.

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Гирлянды на Новый год

Гирляндам неизвестного происхождения с китайской инструкцией, которые продаются в переходах и на рынках, сразу стоит сказать "нет". Лучше пойти в специализированный магазин. И хотя там гирлянда на елку будет стоить дороже, но товар будет более качественный, а у производителя есть хоть какая-то ответственность.

Как выбрать гирлянду на елку: важные советы

Гирдянду нужно осмотреть визуально, оценить толщину провода и убедиться в отсутствии явных повреждений, так они могут привести к короткому замыканию.

Эксперт отметил, что нельзя включать или самостоятельно чинить неисправную гирлянду.

"Если она не работает после включения в сеть – не надо продолжать попытки ее включить повторно. Не работает – выключили и отдали в магазин. Или, если прошел срок, выкинули. Ни в коем случае не пробовать ее самостоятельно чинить", – резюмировал Асауленко.

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Напомним, ранее сообщалось, во сколько украинцам обойдется елка на Новый год-2020. Кроме того, эксперты назвали благоприятные даты для того, чтобы поставить елку.