День сурка 2020 – что делать и как повеселиться

День сурка 2020 – что делать, если день повторяется и как пережить праздник / 1zoom.ru

День сурка 2020 традиционно отмечается 2 февраля.

Наиболее популярен он в Канаде и США. Но после выхода фильма День сурка с Биллом Мюрреем праздник стал обретать все большую популярность и в иных странах.

К слову, даже психология позаимствовала понятие День сурка из фильма. По сюжету, главному герою пришлось переживать один и тот же день бесчисленное количество раз. И с тех пор люди, которых снедает рутина, интересуются: что делать, если день повторяется, и как пережить день сурка – говоря о своих проблемах.

Читайте также2 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День сурка 2020Им, чтобы избавиться от негативного влияния Дня сурка, психологи советуют побаловать себя, добавив в жизнь позитивных эмоций: вкусно позавтракать, раскошелиться на такси, вместо того, чтобы толкаться в транспорте в час-пик, ликвидировать завалы на работе, чтобы те не давили на нервы, и т.п. То есть по максимуму убрать из жизни негатив – и выкрутить позитив на полную катушку.

Праздник День сурка – что нельзя делать, а что нужно

Если говорить про праздник 2 февраля, то тут всё проще: нужно следить за сурком, чтоб выяснить, когда ждать весны 2020 (увидит тень – задержится зима и наоборот). Ну, и фильм с Мюрреем пересмотреть можно, если желаете.

А вот запреты дня в чем-то схожи с синдромом Дня сурка: в этот день нельзя думать о дурном. Считается, что в будущем человек от судьбы получит именно то, о чем думает в День сурка. Так что мыслить стоит позитивно.

Читайте такжеДень сурка: почему надо зажечь свечи и о чем нужно думать для привлечения денег и любвиВместе с мыслями стоит очистить от старого, ненужного и грязного и свой дом, сделав там уборку.