24 февраля – какой сегодня праздник: Масленица 2020 – как отмечать

Масленица 2020 у православных начинается 24 февраля – что нельзя делать, что есть, приметы и поздравления мы собрали в одном материале.
Масленица 2020 начинается сегодня. Так что 24 февраля 2020 – сегодня праздник блинов и жаркого (последнее едят на Власьев день).
А вот в Исландии вкусно проходит День пирожных 2020.
У ряда народов именно сегодня Буддийский Новый год 2020.
Иран отмечает День инженера, Мексика – День флага. А еще нынче День независимости Эстонии.
По народному календарю, 24 февраля – Власьев день или Коровий праздник.
24 февраля – праздник церковный
Масленичная неделя или Масленица в 2020 году в Украине и России (то есть у православных) начинается как раз в этот понедельник, 24 февраля. Дни и традиции Масленицы, что нельзя делать, что готовят, кроме блинов, и как сделать идеальные блины на молоке и не только – читайте в нашем материале Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать.
Еще эту неделю называют Сырная седмица – и мясо есть уже нельзя, так как у православных с этого дня началась подготовка к Великому посту 2020.
Кроме того, почитается святой священномученик Власий Севастийский – покровитель домашних животных.
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24 февраля – приметы
Морозы на Власьев день считались уже последней попыткой зимы проявить себя – после Власия серьезных холодов уже не ждали.
Есть такие приметы 24 февраля на погоду:
- много снега – к ранней весне и цветущему маю;
- оттепель – не будет больше морозов в этом сезоне;
- гром – сильных ветров жди;
- много длинных сосулек – к поздней весне.
24 февраля – что нельзя делать, а что нужно
Власьев день был временем особого ухода за домашними животными: их особо сытно и вкусно кормили, чистили их места обитания, молились об их здоровье. В церкви даже святили особый хлеб (пекли из ржаной муки), который потом скармливали скотине – как средство от падежа.
Главным праздничным блюдом было в этот день жаркое из свинины или говядины.
Именно на Власия проводят обряды и читают заговоры от порчи, нечистой силы и сглаза.
Ни Масленицу, ни Власьев день не принято встречать в грязном доме.
По народным поверьям, 24 февраля нельзя:
- работать (особенно стирать) – к неудачам;
- ссориться и клеветать на кого-то;
- заключать пари – неудачным будет разрешение такого спора.
Кроме того, на Масленицу 2020 нельзя делать следующее:
- есть мясные продукты – но еще можно продукты молочные и яйца, рыбу и икру;
- злоупотреблять алкоголем;
- злиться и ругаться, унывать;
- отказываться от общения с родней – каждый день Масленицы, по традиции, расписан под визит к разным родственникам.
А вот что непременно нужно делать на Масленицу – так это есть блины: по поверью, чем больше блинов напечешь (и съешь либо же раздашь/угостишь гостей), тем больше денег привлечешь в дом. А первый блин, по примете, добавляет здоровья человеку.
Еще одна примета на Масленицу связана с нарядами или вещами: мол, чем больше ненужных вещей на Масленицу выбросишь – тем больше вернется к тебе обновками.
Как приготовить идеальные блины на молоке
Рецепт блинов на воде и рецепт блинов на молоке – один из самых простых.
Читайте такжеКак приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиковВ кастрюлю вбивают 3 яйца, добавляют сахар (2 ст. л.) и ванильный сахар (по вкусу), соль (0,5 ч. Л.), 30 г растопленного сливочного масла или 2 ст. л. масла растительного, стакан (250 мл) холодного молока/воды – всё это тщательно перемешать ингредиенты.
Муку добавляют маленькими порциями – всего берут 200 г просеянной муки. Всё тщательно вымешивают и добавляют еще 250 мл молока или же воды.
24 февраля – именины
День ангела справляют Всеволод, Гавриил и Георгий, Дмитрий, Захар и Порфирий.
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24 февраля – кто родился
24 февраля родились такие знаменитости:
- 1500 — император Священной Римской империи Карл V.
- 1786 — немецкий филолог, собиратель фольклора Вильгельм Гримм (брат Якоба Гримма).
- 1930 — украинский танцор и хореограф, лауреат международных конкурсов, народный артист Украины Григорий Чапкис.
- 1932 — эстрадная певица Майя Кристалинская.
- 1954 — российская и американская певица жанра шансон Любовь Успенская.
- 1955 — американский инженер и изобретатель в области компьютерных технологий, предприниматель, сооснователь и первый генеральный директор корпорации Apple Стив Джобс.
- 1959 — украинский актер и телеведущий, народный артист Украины Владимир Горянский (сериалы День рождения Буржуя, Последний янычар, Слуга народа, мюзиклы Золушка, Вечера на хуторе близ Диканьки, Безумный день, или Женитьба Фигаро и др.).